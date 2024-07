Kansas House District 37

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 37 includes a swath of Kansas City, from the state line west along the Kansas River and along Interstate 70 west to about 99th Street.

Democratic incumbent Melissa Oropeza is running for re-election, and Kevan Myers is running in the 2024 Republican primary.

Kansas state representatives serve two-year terms.



Democrats

Melissa Oropeza (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Born and raised in Wyandotte County, Melissa Oropeza has 23 years of experience as a nurse practitioner. She was elected in 2022, defeating Republican Diana Whittington.

Nacida y criada en el condado de Wyandotte, Oropeza tiene 23 años de experiencia como enfermera practicante. Fue elegida en 2022, derrotando a la republicana Dianna Wittington.

Policy positions / Posturas políticas

Oropeza supports Medicaid expansion and access to abortion. She vows to take an active part in encouraging Wyandotte County youth to engage in the county’s future development. As a first-year representative she sponsored a dozen bills, including a gun violence restraining order act to prohibit the possession of firearms for certain individuals (HB 225). She also sponsored HB 2341, which aims to make Juneteenth a state holiday. She supports restoring local government control over wages, compensation and benefits for construction projects. Oropeza serves on the Legislative Modernization, Health and Human Services and Elections committees.

Oropeza apoya la expansión de Medicaid y el acceso al aborto. Promete participar activamente para animar a los jóvenes del Condado Wyandotte a participar en el desarrollo futuro del condado. En su primer mandato, la representante de primer año patrocinó una docena de proyectos de ley, incluyendo una ley de orden de restricción de violencia armada para prohibir la posesión de armas de fuego para ciertos individuos (HB 225). También patrocinó el proyecto de ley HB 2341, que pretende convertir Juneteenth en fiesta estatal. Ella apoya la restauración del control del gobierno local sobre los salarios, compensaciones y beneficios para los proyectos de construcción. Oropeza forma parte de los comités de Modernización Legislativa, Salud y Servicios Humanos y Elecciones.

Republicans

Kevan Myers

Political bio / Biografía política

Kevan Myers is a Kansas City, Kansas, pastor and a leader with the group Abortion is Murder Kansas, an organization affiliated with Lighthouse Baptist Church.

Myers es pastor en Kansas City, Kansas, y líder del grupo abolicionista Abortion is Murder Kansas, organización afiliada a la Iglesia Bautista Lighthouse.

Policy positions / Posturas políticas

Myers supports the abolition of abortion and opposes the traditional anti-abortion movement, believing “regulation” is not sufficient. Myers’ group Abortion is Murder Kansas calls for women who get abortions to be prosecuted for homicide. He sees many Republican lawmakers as “too soft” on the issue. His stance on abortion makes no exception for cases involving rape or incest. Myers supported HB 2737, a bill introduced to the Kansas House in February 2024 to establish equal justice for the preborn and the total and immediate abolition of abortion. Introduced in multiple committees, the bill died in April 2024.

Myers apoya la abolición del aborto y se opone al movimiento antiabortista tradicional, pues considera que la "regulación" no es suficiente. El grupo de Myers Abortion is Murder Kansas pide que las mujeres que abortan sean procesadas por homicidio. Considera que muchos legisladores provida republicanos son "demasiado blandos" en este tema. Su postura sobre el aborto no hace excepciones en los casos de violación o incesto. Myers apoyó la HB 2737, un proyecto de ley presentado en la Cámara de Kansas en febrero de 2024 para establecer la igualdad de justicia para los recién nacidos y la abolición total e inmediata del aborto. Presentado en múltiples comités, el proyecto de ley murió en abril de 2024.