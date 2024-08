Kansas House District 38

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 38, in Wyandotte and Leavenworth counties, covers Basehor, Linwood and parts of Bonner Springs, Leavenworth and Kansas City.

Republican incumbent Timothy Johnson is facing Democrat Richard Paz in the 2024 general election.

Kansas state representatives serve two-year terms.

Republican

Timothy Johnson (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Timothy Johnson served in law enforcement for about 30 years, including as a special investigator for child abuse, before becoming a high school teacher. Johnson served on the Piper Board of Education from 1988-90 and recently joined the board of Lutheran High School. He is running for his third term in the Kansas House.

Timothy Johnson trabajó en el cumplimiento de la ley por cerca de 30 años, incluyendo ser investigador especial de abuso infantil, antes de hacerse maestro de high school. Johnson fungió como miembro de la Junta Educativa para el distrito de Piper de 1988-90 y recientemente se unió a la junta directiva de la escuela Lutheran High School. Está postulándose para su tercer mandato en la Cámara de Representantes sde Kansas.

Policy positions / Posturas políticas

Johnson prioritizes issues related to children, including improving schools and reforming foster and adoption laws. If reelected, he plans to focus on tax relief such as lowering home appraisals and state taxes for veterans with disabilities. He also wants to improve access to affordable child care and provide appropriate funding for special education. He lists endorsements from a dozen organizations, including the Kansans for Life PAC, Kansas Farm Bureau, Kansas Chamber PAC, Kansas Family Voice and the Kansas City Regional Association of Realtors.

Johnson da prioridad a las cuestiones relacionadas con la infancia, como la mejora de las escuelas y la reforma de las leyes sobre los proceso fóstar y de adopción. Si es reelegido, planea centrarse en la reducción de impuestos, como por ejemplo la rebaja de las valoraciones de viviendas y de los impuestos estatales para los veteranos discapacitados. También quiere mejorar el acceso a guarderías a precios accesibles y proporcionar financiación adecuada para la educación especial. Cuenta con el respaldo de una docena de organizaciones, entre ellas Kansans for Life PAC, Kansas Farm Bureau, Kansas Chamber PAC, Kansas Family Voice y Kansas City Regional Association of Realtors.

Democrat

Richard Paz

Political bio / Biografía política

Richard Paz is a retired U.S. Army officer. His 30-year military career focused on medical planning, strategy and operations. He has experience with Department of Defense and Army health care reform and helped develop a behavioral health plan for the Army after the 2009 Fort Hood shooting. He has never held elected office.

Richard Paz es oficial retirado del Ejército de Estados Unidos. Sus 30 años de carrera militar se centraron en la planificación, la estrategia y las operaciones médicas. Tiene experiencia en la reforma de la atención médica del Departamento de Defensa y del Ejército y ayudó a desarrollar un plan de salud conductual para el Ejército tras el tiroteo de Fort Hood de 2009. Nunca ha ocupado un cargo electo.

Policy positions / Posturas políticas

Paz’s priorities include lowering property tax inflation, improving access to physical and mental health care and supporting public education and libraries. He wants to help make Kansas more affordable by expanding Medicaid and addressing the child care shortage. Paz opposes tax dollars being redirected to private schools. He wants to protect the rights of LGBTQ Kansans and women’s access to reproductive health care such as abortion and miscarriage care. He is recommended by unions such as the Kansas AFL-CIO and the Kansas National Education Association.

Las prioridades de Paz incluyen reducir la inflación del impuesto sobre la propiedad, mejorar el acceso a la atención médica física y mental y apoyar la educación pública y las bibliotecas. Él quiere ayudar a hacer Kansas más accesible mediante la expansión de Medicaid y hacer frente a la escasez de cuidado de niños. Paz se opone a que el dinero de los impuestos se desvíe a las escuelas privadas. Él quiere proteger los derechos de las personas LGBTQ de Kansas y el acceso de las mujeres a la atención de la salud reproductiva, como el aborto y la atención de aborto involuntario. Está respaldado por sindicatos como la AFL-CIO de Kansas y la Asociación Nacional de Educación de Kansas.