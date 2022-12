Live broadcasts from the Metropolitan Opera return Saturdays at noon

Schedule

PUTS — The Hours

Saturday, Dec. 10, 2022, noon central

Fleming, O'Hara, DiDonato, Kim

Yannick Nézet-Séguin, conductor

VERDI — Rigoletto

Saturday, Dec. 17, 2022, noon central

Salsi, Oropesa, Costello, Relyea, Akhmetshina

Speranza Scappucci, conductor

Met Debuts On The Air

Saturday, Dec. 31, 2022, noon central

Highlights of artists making their Met Opera debuts during live broadcasts

CHERUBINI — Medea

Saturday, Jan. 7, 2023, noon central

Radvanovsky, Polenzani, Gubanova

Carlo Rizzi, conductor

GIORDANO — Fedora

Saturday, Jan. 14, 2023, noon central

Yoncheva, Beczala, Feola

Marco Armiliato, conductor

DONIZETTI — L'edlisir D'amore

Saturday, Jan. 21, 2023, noon central

Camarena, Schultz, Luciano

Michele Gamba, conductor

POULENC — Dialogues des Carmelites

Saturday, Jan. 28, 2023, noon central

Pérez, Westbroek, Coote, Barton

Bertrand de Billy, conductor

VERDI — Macbeth

Saturday, Feb. 4, 2023, noon central

Milnes, Arroyo, Raimondi

Francesco Molinari-Pradelli, conductor

Celebrating Franco Zeffirelli

Saturday, Feb. 11, 2023, noon central

The Met commemorates the centenary of Franco Zeffirelli’s birth with a special presentation drawn from the company’s radio archives.

VERDI — Don Carlo

Saturday, Feb. 18, 2023, noon central

Thomas, Buratto, Mattei, Matochkina

Carlo Rizzi, conductor

SHOSTAKOVICH — Lady Macbeth of Mtsensk

Saturday, Feb. 25, 2023, noon central

Sozdateleva, Jovanovich, Relyea, Schukoff

Keri-Lynn Wilson, conductor

Listener's Choice: Great Met Broadcasts

Saturday, March 4, 2023, noon central

VERDI — La Traviata

Saturday, March 11, 2023, noon central

Blue, Popov, Ruciński

Nicola Luisotti, conductor

WAGNER — Lohengrin

Saturday, March 18, 2023, noon central

Beczała, Wilson, Goerke, Nikitin

Yannick Nézet-Séguin, conductor

BELLINI — Norma

Saturday, March 25, 2023, noon central

Yoncheva, Gubanova, Spyres, Van Horn

Maurizio Benini, conductor

VERDI — Falstaff

Saturday, April 1, 2023, noon central

Volle, Pérez, Lemieux, Maltman

Daniele Rustioni, conductor

PUCCINI — Tosca

Saturday, April 8, 2023, noon central

Gheorghiu, Eyvazov, Lučić, Carfizzi

Domingo Hindoyan, conductor

STRAUSS — Der Rosenkavalier

Saturday, April 15, 2023, noon central

Leonard, Davidsen, Groissböck, Morley

Simone Young, conductor

MOZART — Idomeneo

Saturday, April 22, 2023, noon central

Spyres, Fang, Lombardi, Lindsey

Manfred Honeck, conductor

BRITTEN — Peter Grimes

Saturday, April 29, 2023, noon central

Clayton, Car, Plachetka

Nicholas Carter, conductor

PUCCINI — La Bohème

Saturday, May 6, 2023, noon central

Burratto, Costello, Mkhitaryan, Luciano

Yannick Nézet-Séguin, conductor

VERDI — Aida

Saturday, May 13, 2023, noon central

Bradley, Álvarez, Petrova, Gagnidze

Paolo Carignani, conductor

MOZART — Don Giovanni

Saturday, May 20, 2023, noon central

Mattei, Lombardi, Plachetka, Martinez

Nathalie Stutzmann, conductor

BLANCHARD — Champion

Saturday, May 27, 2023, noon central

Green, Owens, Moore, Blythe

Yannick Nézet-Séguin, conductor

MOZART — The Magic Flute

Saturday, June 3, 2023, noon central

Brownlee, Morley, Oliemans, Milling

Nathalie Stutzmann, conductor

WAGNER — Der fliegende Holländer

Saturday, June 10, 2023, noon central

Konieczny, Heever, Belosselskiy, Cutler

Thomas Guggeis, conductor