Kansas State Board of Education District 2

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

The Kansas State Board of Education’s 2nd District covers parts of Wyandotte and Johnson counties. Democratic incumbent Melanie Haas, a Democrat, is running for re-election, and Fred Postlewait is running in the 2024 Republican primary.

Members of the Kansas State Board of Education serve four-year terms.

Democrats

Melanie Haas (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Melanie Haas has spent most of her career in technology, software engineering, marketing and management. She said she wanted to bring that expertise to the state school board during a pivotal time, running for her first term in 2020 when the pandemic shut down schools and students relied on technology to learn.

Melanie Haas ha pasado la mayor parte de su carrera en tecnología, ingeniería de software, mercadotecnia y administración de empresas. Ella dijo que quería llevar esa experiencia a la junta escolar del estado durante un momento crucial, mientras se postulaba para su primer mandato en el 2020, cuando la pandemia cerró las escuelas y los estudiantes dependieron de la tecnología para aprender.

Policy positions / Posturas políticas

Haas said it’s important the board sets up students for post-secondary success early. One of the board’s accomplishments during her first term, Haas said, was updating graduation requirements, which she said gives students more flexibility to shape their educational experience. If re-elected, she’d like the board to continue its focus on improving early literacy. Haas also wants to bring in experts who have studied students’ access to and use of electronic devices to inform the board about age-appropriate devices and digital literacy for students. She said the board could then issue guidance to school districts on how students should use technology.

Haas dijo que es importante que la junta prepare a los estudiantes para el éxito postsecundario. Uno de los logros de la junta durante su primer mandato, dijo Haas, fue la actualización de los requisitos de graduación, que según ella brinda a los estudiantes más flexibilidad para dar forma a su experiencia educativa. Si es reelegida, le gustaría que el consejo siguiera centrándose en mejorar la alfabetización en los primeros grados. Haas también quiere traer a expertos que hayan estudiado el acceso de los estudiantes a los dispositivos electrónicos y su uso para que informen al consejo sobre los dispositivos apropiados para cada edad y la alfabetización digital de los estudiantes. Dijo que la junta podría entonces emitir directrices a los distritos escolares sobre cómo los estudiantes deben utilizar la tecnología.

Republicans

Fred Postlewait

Political bio / Biografía política

Fred Postlewait declined to participate in the KC Voter Guide, saying by phone and text that he was “too busy” to talk.

Postlewait se negó a participar en la Guía del Votante de las elecciones de KC, diciendo por teléfono y mensaje de texto que estaba "demasiado ocupado" para hablar.

Policy positions / Posturas políticas

Little information about Postlewait is available online. As of the publication deadline, he had no candidate website and no verifiable social media presence.

Hay muy poca información sobre Postlewait que está disponible en línea. En la fecha límite de publicación, no tenía ningún sitio web ni presencia que fuera verificable en las redes sociales.