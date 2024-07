U.S. House: Kansas 1st District

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas' 1st Congressional District touches the borders of Nebraska, Colorado and Oklahoma, including all of Kansas from Dodge City west and most of the state north of Interstate-70.

Incumbent Tracey Mann is running for re-election, and faces challenger Eric Bloom in the 2024 Republican primary. Paul Buskirk is running in the Democratic primary.

U.S. representatives serve two-year terms.

Republicans

Tracey Mann (incumbent /actual)

Political bio / Biografía política

Rep. Tracey Mann was first elected to represent Kansas’ Big 1st District, which spans much of the state, in 2020. Prior to Congress, he served as lieutenant governor when he was appointed to the position by then-Gov. Jeff Colyer. Before entering politics, Mann worked in commercial real estate.

En el 2020, el representante Tracey Mann fue elegido por primera vez para representar el “Primero, el Grandote,” Primer Distrito de Kansas, que abarca gran parte del estado. Antes de estar en el Congreso, se desempeñó como vicegobernador cuando fue nombrado para el cargo por el entonces gobernador Jeff Colyer. Antes de entrar en política, Mann trabajó en el sector de bienes raíces comerciales.

Policy positions / Posturas políticas

Mann is a reliable vote for the Republican majority. He opposed several bills to avoid a government shutdown, in favor of increased spending cuts. He opposes abortion rights, supports efforts to build a wall on the southern border and is a strong proponent of the Second Amendment. As the representative for most of the large farms in Kansas, Mann serves on the House Agriculture Committee, which is responsible for passing the Farm Bill. He also serves on the House Transportation Committee and the Committee on Small Business.

Para la mayoría republicana, Mann es un voto confiable. Se opuso a varios proyectos de ley para evitar un cierre del gobierno, a favor de mayores recortes de gastos. Se opone al derecho al aborto, apoya los esfuerzos para construir un muro en la frontera sur y es un firme defensor de la Segunda Enmienda. Como representante de la mayoría de las grandes explotaciones agrícolas de Kansas, Mann forma parte de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, encargada de aprobar la Ley Agrícola. También forma parte de la Comisión de Transportes de la Cámara de Representantes y de la Comisión de la Pequeña Empresa.



Eric Bloom

Political bio / Biografía política

Eric Bloom, a farmer from the Lawrence area, described himself as a right-center politician and as “un-MAGA as it gets.” He also manages several properties in Kansas.

Eric Bloom, granjero de la zona de Lawrence, se describe a sí mismo como un político de centro-derecha y lo mas “ anti-MAGA (Anti-Trump) que puede ser". También administra varias propiedades en Kansas.

Policy positions / Posturas políticas

Bloom’s top priority, he said, is protecting women’s right to reproductive health care. “If someone chooses to have a living human inside of their body, they should be able to decide what happens to it.” He also plans to pressure the Kansas Legislature to pass Medicaid expansion, which he said will help all Kansans. Bloom believes in energy transformation and climate change, and thinks policies like electric vehicle incentives are “common sense” policies. The son of a Eudora school board superintendent, Bloom believes education is the key to prosperity and hopes to expand early childhood and all kinds of education.

La principal prioridad de Bloom, dijo, es proteger el derecho de la mujer de recibir atención médica en cuestiones reproductivas. "Si alguien elige tener un ser humano vivo dentro de su cuerpo, debería poder decidir qué pasa con él". También planea presionar a la Legislatura de Kansas para que apruebe la expansión de Medicaid, que según él ayudará a todos los habitantes de Kansas. Bloom cree en la transformación energética y el cambio climático, y piensa que políticas como los incentivos a los vehículos eléctricos son de "sentido común". Hijo de un superintendente de la junta escolar de Eudora, Bloom cree que la educación es la clave de la prosperidad y espera ampliar la educación infantil y todo tipo de educación.



No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Democrats

Paul Buskirk

Political bio / Biografía política

Paul Buskirk of Derby has worked with the University of Kansas Athletics Corp. for more than four decades, where he counsels student athletes. Buskirk called himself a leader in public office who will work across the aisle to find common ground. He opposes Donald Trump’s leadership and policies.

Paul Buskirk, de Derby, lleva más de cuatro décadas trabajando con la Corporación de Atletismo de la Universidad de Kansas, donde asesora a los estudiantes deportistas. Buskirk se definió a sí mismo como un líder en cargos públicos que trabajará con representantes de todos los partidos para encontrar puntos de acuerdo. Se opone al liderazgo y las políticas de Donald Trump.

Policy positions / Posturas políticas

Buskirk believes that reproductive rights – like abortion and access to birth control – should be protected legally. He said immigrants should be embraced when seeking a better life in the U.S., but that the border has to be managed more closely and easier pathways to citizenship must be available. He believes in climate change and will vote for climate-friendly education. His top priority, he said, is making sure all 60 counties have proper access to health care – whether that’s helping pass a Medicaid expansion or reducing the distances Kansans must travel to receive care.

Buskirk cree que los derechos reproductivos -como el aborto y el acceso a los anticonceptivos deben protegerse legalmente. Dice que hay que acoger a los inmigrantes que buscan una vida mejor en Estados Unidos, pero que la frontera debe controlarse más estrechamente y que debe haber vías más fáciles para obtener la ciudadanía. Cree en el cambio climático y votará a favor de programas para educar a la gente acerca del clima. Su principal prioridad, dijo, es asegurarse de que los 60 condados tengan un acceso adecuado a la atención médica, ya sea ayudando a aprobar una ampliación de Medicaid o reduciendo las distancias que los habitantes de Kansas deben recorrer para recibir atención médica.