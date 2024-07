U.S. House: Kansas 2nd District

Find information about each candidate below, in both English and Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación, encontrará información sobre cada candidato, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del Votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas' 2nd Congressional District winds from the Nebraska border to the Oklahoma border, including part of Kansas City, Topeka, Emporia, Parsons, Pittsburg and Coffeyville.

Candidates for the 2024 primary include Nancy Boyda, Jeff Kahrs, Matt Kleinmann, Michael Ogle, Derek Schmidt, Shawn Tiffany, and Chad Young.

U.S. representatives serve two-year terms.



Republicans

Jeff Kahrs

Political bio / Biografía política

Jeff Kahrs has spent most of his career working in politics. He was the district director for Rep. Jake LaTurner and the chief of staff for former Rep. Todd Tiahrt. He served in the Department of Health and Human Services under President Donald Trump and in the Kansas Department for Children and Families under Sam Brownback.

Jeff Kahrs ha pasado la mayor parte de su carrera trabajando en la política. Fue director de distrito del representante Jake LaTurner y jefe de personal del ex representante Todd Tiahrt. Trabajó en el Departamento de Salud y Servicios Humanos bajo la presidencia de Donald Trump y en el Departamento de Niños y Familias de Kansas bajo el gobernador Sam Brownback.

Policy positions / Posturas políticas

Kahrs calls himself the only “conservative America First candidate” in the race. Kahrs is anti-abortion and says he would vote against federal protections for abortion. He has said he will push for former President Donald Trump’s agenda if elected. He supports deporting people who have entered the country illegally, opposes attempts to regulate firearms and wants to pare back the national debt. He opposes federal aid to Ukraine. He opposes medical rights for transgender people, says he will “vigorously defend” religious liberty and says he would like to reduce the size of the federal government.

En la carrera por el puesto, Kahrs se llama a sí mismo el único "candidato conservador de America First". Kahrs está en contra del aborto y dice que votaría en contra de las protecciones federales para el aborto. Ha dicho que impulsará la agenda del expresidente Donald Trump si es elegido. Es partidario de deportar a las personas que han entrado ilegalmente al país, se opone a los intentos de regular las armas de fuego y quiere reducir la deuda nacional. Se opone a la ayuda federal a Ucrania. Se opone a los derechos médicos de las personas transgénero, dice que "defenderá enérgicamente" la libertad religiosa y afirma que le gustaría reducir el tamaño del gobierno federal.



Michael Ogle

Political bio / Biografía política

Michael Ogle served in the Army. He ran for mayor of Topeka as a Libertarian in 2013 and earned 32% of the vote. He pleaded guilty to aggravated domestic battery on Christmas morning in 2019 and spent 55 days in jail. He has denied the allegations and said he pleaded guilty to accelerate a delayed trial process so he could return home to his children.

Michael Ogle prestó servicio en el Ejército. Se postuló a la alcaldía de Topeka como libertario en el 2013 y obtuvo el 32% de los votos. Se declaró culpable por el golpeo agravado relacionado con un incidente doméstico en la Navidad del 2019 y pasó 55 días en la cárcel. Ha negado las acusaciones y ha dicho que se declaró culpable para acelerar un proceso de juicio retrasado y para poder volver a casa con sus hijos.

Policy positions / Posturas políticas

Ogle supports term limits for members of Congress. He says he will not support national security aid to foreign countries, like Ukraine, saying the money is better spent domestically. His platform focuses heavily on veterans, including the expansion of the PACT Act, a 2022 law that expanded access to health care to veterans who were exposed to toxic burn pits while serving overseas. He also opposes stock market trading by members of Congress. Ogle says he wants the federal government to follow a strict interpretation of the Constitution and opposed public health actions taken during the COVID-19 pandemic.

Ogle apoya los límites de mandato para los miembros del Congreso. Dice que no apoyará la ayuda militar a países extranjeros, como Ucrania, afirmando que el dinero se gasta mejor a nivel nacional. Su plataforma se centra en gran medida en los veteranos, por ejemplo la ampliación de la Ley PACT, una ley del 2022 que amplió el acceso a la atención médica a los veteranos que estuvieron expuestos a sustancias tóxicas mientras prestaban servicio en el extranjero. También se opone a que los miembros del Congreso participen en la compra y venta de acciones en la bolsa de valores. Ogle dice que quiere que el gobierno federal siga una interpretación estricta de la Constitución y se opuso a las medidas de salud pública adoptadas durante la pandemia de la COVID-19.



Derek Schmidt

Political bio / Biografía política

Derek Schmidt served as the Kansas attorney general between 2011 and 2023, before he launched a failed bid to serve as governor of Kansas. Prior to serving as attorney general, Schmidt served the state Senate between 2001 and 2011, eventually becoming the Republican leader in the Senate.

Derek Schmidt fue fiscal general de Kansas entre los años del 2011 y 2023, antes de lanzarse a una candidatura para el puesto de gobernador, lo cual no tuvo éxito. Antes de servir como fiscal general, Schmidt sirvió en el Senado estatal entre el 2001 y 2011, llegando a convertirse en el líder republicano en el Senado.

Policy positions / Posturas políticas

Schmidt has said his top priorities are immigration, inflation and intrusion. He said he wants to secure the southern border to prevent people from entering the country illegally. Schmidt also wants to pare back government regulations. He hopes to address inflation by limiting government spending and by preventing government regulations that he says contribute to rising prices. He supports extending the 2017 tax cuts signed into law by former President Donald Trump, which reduced the corporate tax rate from 35% to 21% and cut individual income taxes. He opposes transgender rights and hopes to block federal regulations supporting transgender students.

Schmidt ha dicho que sus principales prioridades son la inmigración, la inflación y la limitación del poder gubernamental. Ha dicho que quiere controlar la frontera sur para evitar que la gente entre ilegalmente en el país. Schmidt también quiere reducir las regulaciones del gobierno. Espera hacer frente a la inflación limitando el gasto público y evitando las regulaciones gubernamentales que, según él, contribuyen al aumento de los precios. Es partidario de prorrogar las leyes fiscales del 2017 promulgadas por el expresidente Donald Trump, que redujeron el tipo de impuesto de las empresas del 35% al 21% y recortaron el impuesto sobre la renta de los individuos. Se opone a los derechos de las personas transgenero y espera bloquear las regulaciones federales que apoyan a los estudiantes transgenero.



Shawn Tiffany

Political bio / Biografía política

Shawn Tiffany served as the Kansas Livestock Association president in 2023. He is the co-owner of Tiffany Cattle Co., which runs four feedlots with more than 75,000 cattle. He also served as the board president of Tri-Counties Telephone Association, which aims to expand broadband access to rural communities.

Shawn Tiffany fue presidente de la Asociación de Ganaderos de Kansas en el año 2023. Es copropietario de Tiffany Cattle Co, que administra cuatro corrales de engorda con más de 75,000 cabezas de ganado. También fue presidente de la junta de Tri-Counties Telephone Association, que tiene como objetivo ampliar el acceso de servicios de telefonía celular e internet a las comunidades rurales.

Policy positions / Posturas políticas

Tiffany campaigns on prioritizing border security. He opposes a pathway to citizenship for illegal immigrants and wants to improve the immigration process to help meet labor needs. He wants to permanently extend the 2017 tax cuts that cut corporate and individual income taxes. He supports a ban on TikTok and advocates for tougher measures against China. He opposes federal restrictions on abortion and firearms. He wants to audit the federal government to help get rid of excessive bureaucracy. He supports term limits and would restrict members of the House of Representatives to four two-year terms — a total of eight years.

Tiffany hace campaña dando prioridad a la seguridad fronteriza. Se opone a una vía para la obtención de la ciudadanía para los inmigrantes ilegales y quiere mejorar el proceso de inmigración para ayudar a satisfacer las necesidades de mano de obra. Quiere ampliar permanentemente las leyes fiscales del 2017 que recortan los impuestos sobre la renta de las empresas y los individuos. Apoya la prohibición de TikTok y aboga por medidas más duras contra China. Se opone a las restricciones federales sobre el aborto y las armas de fuego. Quiere auditar al gobierno federal para ayudar a deshacerse de la excesiva burocracia. Apoya la limitación de mandatos y limitaría a los miembros de la Cámara de Representantes a cuatro mandatos de dos años, un total de ocho años.

Chad Young

Political bio / Biografía política

Chad Young is part of the “patriot movement” group of hard-line conservatives who say Congress has gotten away from the text of the Constitution and the Bill of Rights. Young says he started a nonprofit for troubled youth. He has never held elected office.

Chad Young forma parte del grupo del "movimiento patriota" de conservadores de línea dura que afirman que el Congreso se ha alejado del texto de la Constitución y de la Carta de Derechos. Young dice que fundó una organización sin fines de lucro para jóvenes con problemas. Nunca ha ocupado un cargo público.

Policy positions / Posturas políticas

Young calls himself a “constitutionalist.” He originally filed to run against former Rep. Jake LaTurner in a Republican primary. He believes Congress has stopped following the Constitution and Bill of Rights and does not support compromise. He wants to shrink the government and bring “God back to the Foundation of the” U.S. He rails against “big pharma,” “big tech” and “big corporations.” He says the FBI and CIA have attacked conservatives and he wants to abolish them. He says the government has become tyrannical. He is trying to walk the 2nd Congressional District and frequently records videos while carrying an American flag.

Young se define a sí mismo como "constitucionalista". Originalmente se postuló para competir contra el ex diputado Jake LaTurner en unas elecciones primarias republicanas. Cree que el Congreso ha dejado de seguir la Constitución y la Carta de Derechos y no apoya el acuerdo. Quiere reducir el poder del gobierno y reconocer el papel de "Dios en la fundación de los EE.UU.". Protesta contra las "grandes corporaciones farmacéuticas", las "grandes corporaciones tecnológicas" y las "grandes corporaciones en general". Dice que el FBI y la CIA han atacado a los conservadores y quiere abolirlos. Dice que el gobierno se ha vuelto tiránico. Intenta recorrer a pie el 2º Distrito del Congreso y publica con frecuencia videos de sus actividades mientras porta una bandera estadounidense.

Democrats

Nancy Boyda

Political bio / Biografía política

Nancy Boyda represented the 2nd District in Congress between 2007 and 2009. She served on the House Armed Services and Agriculture committees before losing reelection in 2008 to former Rep. Lynn Jenkins. Prior to Congress, Boyda worked in pharmaceutical research and development. She now maintains a small farm outside Baldwin City.

Nancy Boyda representó al 2º Distrito en el Congreso entre los años 2007 y 2009. Formó parte de los comités de House Armed Services (Comisión de Fuerzas Militares ) y Agricultura de la Cámara de Representantes antes de perder la reelección en el 2008 frente a la ex representante Lynn Jenkins. Antes de su elección al Congreso, Boyda trabajó en investigación y desarrollo farmacéutico. Ahora mantiene una pequeña granja en las afueras de la ciudad de Baldwin.

Policy positions / Posturas políticas

Boyda considers herself a moderate. Boyda felt compelled to run because she believes the government has become dysfunctional and she wants to find ways people can rebuild trust in each other. She believes the federal government needs to address border security before attempting to work on a pathway to citizenship for immigrants, which she also supports. She said working families are feeling the brunt of corporate tax cuts, which is causing a sense of unease in the economy. She favors Kansas’ abortion policies and feels like the state has found a middle ground.

Boyda se considera una candidata moderada. Boyda se sintió obligada a postularse porque cree que el gobierno se ha vuelto disfuncional y quiere encontrar maneras de que la gente pueda recuperar la confianza en los demás. Ella cree que el gobierno federal tiene que abordar la seguridad en la frontera antes de intentar trabajar en una vía para obtener la ciudadanía para los inmigrantes, que ella también apoya. Afirmó que las familias trabajadoras se están viendo afectadas por los recortes fiscales a las empresas, lo que está provocando una sensación de malestar en la economía. Está a favor de las leyes actuales del aborto en Kansas y cree que el estado ha encontrado un punto medio.



Mat Kleinmann

Political bio / Biografía política

Matt Kleinmann is a community developer based in Kansas City, Kansas. He studied architecture at the University of Kansas and played basketball for the Jayhawks before earning a master’s degree in urban design from Washington University in St. Louis. He served as director of community development at Vibrant Health, a health center.

Matt Kleinmann es un promotor comunitario con residencia en Kansas City, Kansas. Estudió arquitectura en la Universidad de Kansas y jugó al baloncesto con el equipo de los Jayhawks antes de obtener una maestría en diseño urbano de la Universidad Washington de St Louis. Fue director de desarrollo comunitario en el centro de salud Vibrant Health.

Policy positions / Posturas políticas

Kleinmann said he was asked to run for the seat by the Kansas Democratic Party. He supports abortion rights and would vote for federal legislation to reinstate the legal standard under Roe v. Wade. Kleinmann said he thinks the immigration system is broken and supports legislation that would increase family-based immigration visas and legislation that provides a pathway to citizenship for immigrants who have lived in the country for more than five years. Kleinmann said he would like federal legislation to make housing more affordable because he believes the district needs better access to affordable housing, child care and health care.

Kleinmann dijo que el Partido Demócrata de Kansas le pidió que se postulara para el puesto. Apoya el derecho al aborto y votaría a favor de la legislación federal para restablecer la norma legal en virtud del caso Roe contra Wade. Kleinmann dijo que cree que el sistema de inmigración está quebrado y apoya la legislación que aumentaría el número de visas con prioridad para familiares de inmigrantes, y la legislación que proporciona una vía para obtener la ciudadanía de los inmigrantes que han vivido en el país durante más de cinco años. Kleinmann dijo que le gustaría que la legislación federal hiciera más accesible la vivienda a la gente de bajos ingresos porque cree que el distrito necesita que haya viviendas accesibles a bajo precio, cuidado de niños y atención de la salud.