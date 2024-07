U.S. House: Kansas 3rd District

Find information about each candidate below, in both English and Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación, encontrará información sobre cada candidato, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del Votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas' 3rd Congressional District includes southern Wyandotte County and all of Johnson, Miami and Franklin counties.

Democratic incumbent Sharice Davids is running for re-election, and Karen Crnkovich and Prasanth Reddy are running in the 2024 Republican primary.

U.S. representatives serve two-year terms.



Democrats

Sharice Davids

Political bio / Biografía política

Sharice Davids became one of the first Native American women to serve in Congress, and the first out LGBTQ person to represent Kansas, when she was first elected in 2018. Before entering politics, she was an attorney, worked at the Pine Ridge Indian Reservation and was a White House Fellow.

Sharice Davids se convirtió en una de las primeras mujeres Indigena americana en servir en el Congreso y la primera persona LGBTQ reconocida públicamente en representar a Kansas cuando fue elegida por primera vez en el 2018. Antes de entrar en política, fue abogada, trabajó en la Reserva Indigena de Pine Ridge e hizo una pasantía en la Casa Blanca.

Policy positions / Posturas políticas

Davids portrays herself as a moderate seeking bipartisan compromise on Capitol Hill. She supported most of the major legislation passed during President Joe Biden’s first term, including the American Rescue Plan, which passed with only Democratic support, the bipartisan infrastructure deal, a bill to help make more semiconductors in the U.S., and a bipartisan deal aimed to reduce gun violence. She often highlights projects built with federal funding from those bills. She is in favor of abortion rights and, as one of the openly LGBTQ members of Congress, voted in favor of legislation seeking to codify same-sex marriage.

Davids se retrata a sí misma como una centrista que busca el compromiso bipartidista en el Capitolio. Apoyó la mayor parte de la legislación aprobada durante el primer mandato del Presidente Joe Biden, incluyendo el Plan de Rescate Americano, que pasó sin ningún voto de parte de los republicanos. Logró el acuerdo bipartidista sobre infraestructuras, un proyecto de ley para ayudar a fabricar más semiconductores en Estados Unidos y un acuerdo bipartidista para reducir la violencia armada. A menudo destaca proyectos construidos con fondos federales procedentes de esas leyes. Está a favor del derecho al aborto y, como uno de los miembros abiertamente LGBTQ del Congreso, votó a favor de la legislación que pretende codificar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Republicans

Karen Crnkovich

Political bio / Biografía política

Karen Crnkovich owns an HVAC business in the Kansas City area called DMC Service Inc. She served as the president of the Junior League in Kansas City, Missouri. She founded a nonprofit called Strong Homes, Strong Families that helps homeowners afford home repairs.

Karen Crnkovich es propietaria de un negocio de calefacción, ventilación y aire acondicionado en la zona de Kansas City llamado DMC Service Inc. Fue presidenta de la Junior League de Kansas City (Missouri). Fundó una organización sin fines de lucro llamada Strong Homes, Strong Families, que ayuda a los propietarios de viviendas a pagar las reparaciones de sus casas.

Policy positions / Posturas políticas

Crnkovich is focusing her campaign on issues like support for small businesses and limiting government regulations. She supports tax cuts for small businesses and seeks to reduce the number of regulations on business owners. She wants to limit federal spending. She wants to advocate for vocational programs and training programs to help increase the number of skilled workers in the district. She wants stronger border control measures and supports allowing states to determine abortion regulations. She supports exemptions on abortion for rape, incest and to protect the life of the mother.

Crnkovich centra su campaña en cuestiones como el apoyo a las pequeñas empresas y la limitación de los reglamentos gubernamentales. Es partidaria de recortar los impuestos a las pequeñas empresas y de reducir el número de reglamentos para los dueños de las empresas. Quiere limitar el gasto federal. Quiere abogar por programas de formación vocacional para aumentar el número de trabajadores calificados en el distrito. Quiere que se refuercen las medidas de control en la frontera y es partidaria de permitir que los estados determinen la normativa sobre el aborto. Apoya las excepciones al aborto por violación, incesto y para proteger la vida de la madre.

Prasanth Reddy

Political bio / Biografía política

Prasanth Reddy is a cancer physician. He practiced hematology and oncology and served as a medical director before becoming the senior vice president for oncology at LabCorps. He serves in the Air Force Reserve as a lieutenant colonel and, while he has stepped aside from LabCorps, still sees cancer and military patients.

Prasanth Reddy es médico oncólogo. Ejerció como hematólogo y oncólogo, y fue director médico antes de convertirse en el vicepresidente ejecutivo de oncología de la compañía Labcorp. Actualmente presta servicio en la Reserva de la Fuerza Aérea como teniente coronel y, aunque se retiró de Labcorp, sigue atendiendo a pacientes oncológicos y militares.

Policy positions / Posturas políticas

Reddy supports tougher security measures at the southwestern border. He says the federal government has not done enough to stop border crossings. He opposes the Biden administration’s effort to make it easier for some people who have entered the country illegally to get a pathway to citizenship. He opposes President Joe Biden’s effort to forgive student debt. Reddy believes abortion rights should be determined by the states and supports exceptions for rape, incest and the life of the mother. Reddy has won the support of several members of Republican leadership in Congress.

Reddy apoya medidas de seguridad más estrictas en la frontera suroeste. Afirma que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para detener a los inmigrantes en los cruces fronterizos. Se opone a los esfuerzos de la administración Biden para facilitar el acceso a la ciudadanía a algunas personas que han entrado ilegalmente en el país. Se opone a la iniciativa del presidente Joe Biden de perdonar la deuda a los estudiantes. Reddy cree que el derecho al aborto debe ser determinado por los estados y apoya las excepciones por la violación, incesto y vida de la madre. Reddy ha ganado el apoyo de varios líderes republicanos en el Congreso.