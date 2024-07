Kansas State Board of Education District 4

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

The Kansas State Board of Education’s 4th District covers school districts in Coffey, Douglas, Franklin, Jefferson, Johnson, Leavenworth, Lyon, Osage, Shawnee and Wabaunsee counties.

Candidates for the 2024 primary include Kris Meyer, Nancy Moneymaker, Connie O'Brien, and Gina Montalbano Zesiger.

Members of the Kansas State Board of Education serve four-year terms.

Democrats

Kris Meyer

Kris Meyer said she has “education in her blood” and was a paraprofessional for a low-income school before becoming an educator. She served as a teacher and learning coach and as an elementary school principal in De Soto for a decade. She now works for the USD 232 Education Foundation supporting public education.

Kris Meyer dice que lleva "la educación en la sangre" y antes de convertirse en educadora fue paraprofesional en una escuela con alumnos de bajos ingresos.Durante toda una década, se desempeñó como maestra, entrenadora de aprendizaje y como directora de una escuela primaria en De Soto. Ahora trabaja para la Fundación de Educación del Distrito escolar USD 232, apoyando la educación pública.

Meyer decided to run after being approached by community leaders, but said it was a “no brainer” to pursue supporting students beyond De Soto. Her priority on the state board would be to ensure a quality education for all students, regardless of ZIP code or socioeconomic status. She said her focus would also be on fully funding public schools — especially special education — where she has felt the shortfall play out in her district’s classrooms. She’d also prioritize seeking parental input on the board and figuring out ways to retain and attract quality educators.

Meyer decidió postularse después de que se lo propusieran los líderes de la comunidad, pero dijo que era "obvio" seguir apoyando a los estudiantes más allá de De Soto. Su prioridad en la junta estatal sería garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes, independientemente de su código postal o estatus socioeconómico. Ella dijo que su atención también se centraría en la financiación completa de las escuelas públicas - especialmente la educación especial - donde se nota una insuficiencia de recursos en las aulas de su distrito. También daría prioridad a la participación de los padres en el consejo y a encontrar formas de retener y atraer a educadores altamente capacitados.

Republicans

Nancy Moneymaker

Moneymaker did not respond to requests to participate in the 2024 Kansas City Election Guide and had no verifiable information online.

Moneymaker no respondió a las solicitudes para participar en la Guía Electoral de Kansas City de las elecciones del 2024 y no tenía información verificable en línea.

No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Connie O'Brien

Connie O’Brien was in the Kansas House of Representatives from the 42nd District from 2009 until 2017. She has been president of Leavenworth County Republican Women and vice chair of the county Republican party, according to VoteSmart. O’Brien worked as a teacher in Basehor-Linwood, McLouth and Leavenworth and as director of religious education at Sacred Heart Church.

Connie O'Brien estuvo en la Cámara de Representantes de Kansas del distrito número 42 desde el 2009 hasta el 2017. Ha sido presidenta de las Mujeres Republicanas del Condado de Leavenworth y vicepresidenta del partido republicano del condado, según el sitio del VoteSmart.. O'Brien trabajó como maestra en Basehor-Linwood, McLouth y Leavenworth y como directora de educación religiosa en la Iglesia del Sagrado Corazón.

O’Brien listed taxes, education, energy, traditional values, immigration, Second Amendment rights and eminent domain as her priorities on an archived version of her state representative website. She wrote on the site that she would support “local control of schools, eliminate bureaucracy, encourage higher pay for teachers and provide more resources for the classroom.” O’Brien also wrote that she supported full funding for special education. O’Brien wrote in another post that increased funding hasn’t changed educational outcomes. She said legislators and educators need to learn from Kansas schools where students perform at or above grade levels and find better ways to use education resources.

En una versión archivada de su campaña anterior, O'Brien enumeró las siguientes prioridades: los impuestos, la educación, la energía, los valores tradicionales, la inmigración, los derechos de la Segunda Enmienda y la protección de los derechos de propietarios. Ella escribió en el sitio web que ella apoyaría "el control local de las escuelas, la eliminación de la burocracia, un mayor salario para los maestros y proporcionar más recursos para las aulas". O'Brien también escribió que apoyaba la financiación completa de la educación especial. O'Brien escribió en otro correo electrónico que el aumento de la financiación no ha cambiado los resultados educativos. Ella dijo que los legisladores y los educadores tienen que aprender de las escuelas más exitosas en Kansas, donde los estudiantes se mantienen o están por encima de los niveles de grado y encontrar mejores maneras de utilizar los recursos educativos.

No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Gina Montalbano Zesiger

Gina Montalbano Zesiger, the daughter of Italian immigrants, said teachers were “local heroes'' when she was growing up in rural Missouri. The retired educator taught in the North Kansas City School District for a decade before moving to the Park Hill School District to serve as assistant principal while earning her doctorate in educational leadership.

Gina Montalbano Zesiger, hija de inmigrantes italianos, dice que cuando ella crecía en la zona del Missouri rural los profesores eran "héroes locales ". Durante una década, la educadora jubilada enseñó en el Distrito Escolar de North Kansas City antes de trasladarse al Distrito Escolar de Park Hill para trabajar como subdirectora mientras obtenía su doctorado en liderazgo educativo.

Montalbano Zesiger, a self-described conservative, said she decided to run after learning no one had joined the race by the last day. She said she wants to use her background to support the state’s teachers and schools by providing a “quality, rigorous” education. She wants to ensure schools and special education are well-funded and also held accountable for spending. She said she wants to avoid divisive election issues and focus on support for teaching and learning, including trade training for middle and high schoolers to explore different career opportunities. She’d also focus on assessing districts and measuring student outcomes.

Montalbano Zesiger, que se autodefine como conservadora, dijo que decidió postularse después de enterarse de que nadie se había unido a la carrera electoral hasta el último día. Dijo que quiere utilizar su experiencia para apoyar a los maestros y escuelas del estado, proporcionando una educación "rigurosa y de calidad". Quiere garantizar que las escuelas y la educación especial estén bien financiadas y que se rindan cuentas de los gastos. Dijo que quiere evitar temas electorales divisivos y centrarse en el apoyo a la enseñanza y el aprendizaje. Como ejemplo, propone la formación profesional para los estudiantes de secundaria y preparatoria para explorar diferentes oportunidades de carrera. También se centraría en evaluar los distritos y medir los resultados de los estudiantes.