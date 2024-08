Kansas House District 117

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 117, in Johnson and Douglas counties, covers parts of De Soto, Lenexa, Olathe, Shawnee, Eudora and Lawrence.

Republican incumbent Adam Turk is facing Democrat Bill Hammond in the 2024 general election.

Kansas state representatives serve two-year terms.



Republican

Adam Turk (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Adam Turk is running for a second term in a seat he won in 2022. He is a fitness club owner and founder of a consulting firm for small businesses. A veteran, Turk served in Afghanistan and is a master sergeant in the Kansas Air National Guard.

Adam Turk se postula para un segundo mandato en un puesto que ganó en 2022. Es propietario de un gimnasio y fundador de una empresa de consultoría para pequeñas empresas. Un veterano, Turk cumplió en Afganistán y es un sargento maestro en la Guardia Nacional Aérea de Kansas.

Policy positions / Posturas políticas

In the 2024 legislative session, Turk supported a bill to increase penalties for harming or killing service animals like police dogs. He also co-sponsored bills to benefit military personnel and veterans through tax perks and toll exemptions on state roads. In 2023, Turk introduced a bill designed to prevent the construction of self-service storage facilities within 1,000 feet of a school or day care. At the time, residents of his district were protesting plans to build a U-Haul facility in Shawnee. The National Rifle Association has endorsed Turk, and he describes himself as against abortion.

En la sesión legislativa de 2024, Turk apoyó un proyecto de ley para aumentar las penas por dañar o matar animales de servicio como los perros policía. También copatrocinó proyectos de ley para beneficiar al personal militar y a los veteranos mediante ventajas fiscales y exenciones de peaje en las carreteras estatales. En 2023, Turk presentó un proyecto de ley destinado a impedir la construcción de almacenes de autoservicio a menos de 1.000 pies de una escuela o guardería. En aquel momento, los residentes de su distrito protestaban contra los planes de construir una instalación de U-Haul en Shawnee. La Asociación Nacional del Rifle ha apoyado a Turk, que se declara en contra del aborto.

Democrat

Bill Hammond

Political bio / Biografía política

Bill Hammond is running for the first time in the 117th House District, which formed after legislative redistricting in 2022. Hammond moved to his current residence in rural Douglas County about five years ago. Previously, he was an education business officer and Democratic activist in Dodge City.

Bill Hammond se postula por primera vez en el Distrito 117 de la Cámara, que se formó después de la redistritación legislativa en 2022. Hammond se mudó a su residencia actual en el condado rural de Douglas hace unos cinco años. Anteriormente, fuecoficial de negocios de educación y activista demócrata en Dodge City.

Policy positions / Posturas políticas

A former Republican, Hammond says he left the party because he felt the GOP didn’t prioritize funding for public education. If elected, he wants to push for higher pay and pensions for public school teachers. On abortion access, Hammond believes the standards under Roe v. Wade were appropriate and criticizes Republican-led efforts in Kansas to require that women report reasons for seeking the procedure. Hammond supports expanding Medicaid in the state to improve health care access for low-income Kansans and upgrade medical equipment, especially in rural areas. He wants to lower residential property taxes.

Anteriormente republicano, Hammond dice que abandonó el partido porque consideraba que el “GOP” no daba prioridad a la financiación de la educación pública. Si es elegido, quiere presionar para que se suban los sueldos y las pensiones de los maestros de las escuelas públicas. En cuanto al acceso al aborto, Hammond cree que las normas del caso Roe contra Wade eran apropiadas y critica los esfuerzos de los republicanos en Kansas para exigir que las mujeres informen de los motivos por los que solicitan el procedimiento. Hammond apoya la expansión de Medicaid en el estado para mejorar el acceso a la atención médica de los habitantes de Kansas con bajos ingresos y mejorar los equipos médicos, especialmente en las zonas rurales. Quiere reducir los impuestos sobre la propiedad residencial.