Kansas House District 121

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 121 represents western Johnson County, including parts of Olathe, Gardner and De Soto, as well as a handful of townships.

Republican incumbent John Resman is facing Democrat Mel Pinick in the 2024 general election.

Kansas state representatives serve two-year terms.

Republican

John Resman (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

John Resman was appointed to the Kansas House of Representatives in 2017, then elected in 2018 and reelected in 2020 and 2022. He is a retired Johnson County deputy sheriff and a former corrections officer who served in the U.S. Army and the Kansas National Guard. Resman also served on the Johnson County Charter Commission and has volunteered with Meals on Wheels.

John Resman fue nombrado miembro de la Cámara de Representantes de Kansas en 2017, luego elegido en 2018 y reelegido en 2020 y 2022. Es jubilado del puesto de adjunto del alguacil del condado Johnson y previo oficial de correcciones que también cumplió funciones en el Ejército de los Estados Unidos y en la Guardia Nacional de Kansas. Resman también se desempeñó en la Comisión de la Carta del Condado Johnson y ha sido voluntario en Meals on Wheels.

Policy positions / Posturas políticas

Resman did not respond to requests to participate in the 2024 KC Voter Guide. He is the vice chair of the Transportation and Public Safety Budget Committee and serves on the Federal and State Affairs and Corrections and Juvenile Justice committees. In 2023, he sponsored a bill offering “protections for infants who are born alive regardless of the intent of the delivery.” This year, he sponsored an unsuccessful bill that would have required school districts to have an ADHD specialist on staff. Resman supports the Second Amendment, backed a failed amendment that sought to remove abortion rights from the state constitution, has opposed Medicaid expansion and supports more local control for education.

Resman no respondió a las solicitudes para participar en la Guía del Votante 2024 KC. Es vicepresidente del Comité de Presupuesto de Transporte y Seguridad Pública y cumple funciones en los comités de Asuntos Federales y Estatales y de Correcciones y Justicia Juvenil. En 2023, patrocinó un proyecto de ley que ofrece «protecciones para los bebés que nacen vivos, independientemente de la intención del parto». Este año, patrocinó un proyecto de ley fracasado que habría exigido a los distritos escolares tener un especialista en TDAH en plantilla. Resman apoya la Segunda Enmienda, respaldó una enmienda que no progresó que pretendía eliminar el derecho al aborto de la constitución estatal, se ha opuesto a la expansión de Medicaid y apoya un mayor control local de la educación.

Democrat

Mel Pinick

Political bio / Biografía política

Mel Pinick first challenged Republican Rep. John Resman for his seat in the Kansas House of Representatives in 2022 and lost by about 850 votes. She has a background in banking, and she has two young children. She has been recommended by the Kansas chapter of the National Education Association.

Mel Pinick se enfrentó por primera vez al representante republicano John Resman por su puesto en la Cámara de Representantes de Kansas en 2022 y perdió por cerca de 850 votos. Tiene experiencia en la industria bancaria y dos hijos pequeños. Ha sido recomendada por el capítulo de Kansas de la Asociación Nacional de Educación.

Policy positions / Posturas políticas

Pinick did not respond to requests to participate in the 2024 KC Voter Guide. She supports public education, special education and Medicaid expansion in Kansas. She is also in favor of protections for reproductive rights and LGBTQ+ rights. On social media, she has been outspoken about her support for medical marijuana legalization after her husband’s battle with cancer. Additionally, Pinick believes in gun control, nonpartisan redistricting and taking action to combat climate change.

Pinick no respondió a las solicitudes para participar en la Guía del Votante 2024 KC. Ella apoya la educación pública, la educación especial y la expansión de Medicaid en Kansas. También está a favor de la protección de los derechos reproductivos y los derechos LGBTQ +. En las redes sociales, ha sido franca sobre su apoyo a la legalización de la marihuana medicinal después de la batalla de su marido contra el cáncer. Además, Pinick cree en el control de armas, la redistribución no partidista de distritos y la adopción de medidas para combatir el cambio climático.