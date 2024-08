Kansas House District 14

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 14 covers a northern part of Olathe. Its northern border is defined by Kansas Highway 10.

Democratic incumbent Dennis Miller faces Republican Charlotte Esau in the 2024 general election.

Kansas state representatives serve two-year terms.



Democrat

Dennis Miller (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Dennis Miller is a Vietnam veteran who spent more than three decades in the military. He joined the U.S. Air Force at 17. He graduated from the University of Northern Iowa with a political science degree in 1973. This election is a rematch of the 2022 vote, where Miller beat Charlotte Esau by just over 200 votes. He served on the taxation, veterans, welfare reform and local government committees.

Dennis Miller es un veterano de Vietnam que pasó más de tres décadas en el ejército. Se alistó en las Fuerzas Aéreas estadounidenses a los 17 años. Se licenció en Ciencias Políticas por la University of Northern Iowa en 1973. Esta elección es una revancha de la votación de 2022, donde Miller venció a Charlotte Esau por poco más de 200 votos. Cumplió funciones en los comités de impuestos, veteranos, reforma de la asistencia social y gobierno local.

Policy positions / Posturas políticas

Miller supports Medicaid expansion and cuts to property taxes. He doesn’t support voucher programs that help parents use tax dollars to send students to private schools. In office, he voted against a bill banning gender-affirming care for transgender minors.

Miller apoya la ampliación de Medicaid y los recortes de los impuestos sobre la propiedad. No apoya los programas de vales que ayudan a los padres a utilizar el dinero de los impuestos para enviar a sus estudiantes a escuelas privadas. En el cargo, votó en contra de un proyecto de ley que prohibía la atención de afirmación de género para menores transexuales.



Republican

Charlotte Esau

Political bio / Biografía política

Charlotte Esau served two terms in the state Legislature before losing to Dennis Miller in the last election. She is mother to five and a grandmother. She is a graduate of Tabor College. She and her husband have owned a small business since the 1980s. She’s done political consulting and genealogy research.

Charlotte Esau cumplió dos mandatos en la Legislatura estatal antes de perder frente a Dennis Miller en las últimas elecciones. Es madre de cinco hijos y también abuela. Es graduada de Tabor College. Ella y su esposo han sido propietarios de una pequeña empresa desde la década de 1980. Ha hecho consultoría política e investigación genealógica.

Policy positions / Posturas políticas

When in office, Esau pushed to take away the three-day grace period for mail ballots and wanted to require medical providers to tell patients that medical abortions may be reversible, which is an unproven theory. She supports a ban on transgender athletes from girls’ and women’s sports and voted to restrict the state health department’s ability to require masks during public health emergencies, like COVID-19.

Cuando estaba en el cargo, Esau presionó para eliminar el período de gracia de tres días para los votos por correo y quería exigir a los proveedores médicos que dijeran a las pacientes que los abortos médicos pueden ser reversibles, lo cual es una teoría no probada. Es partidaria de prohibir la participación de atletas transexuales en los deportes de niñas y mujeres y votó a favor de restringir la capacidad del departamento de salud del estado para exigir mascarillas durante emergencias de salud pública, como la COVID-19.