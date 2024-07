Kansas House District 15

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 15 in Johnson County covers parts of Olathe. Demoratic incumbent Allison Hougland is running for re-election, and Lauren Bohi is running in the 2024 Republican primary.

Kansas state representatives serve two-year terms.



Democrat

Allison Hougland (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Allison Hougland was first elected to the House of Representatives in 2022. She is a real estate agent and was raised in Olathe.

Allison Hougland fue elegida por primera vez a la Cámara de Representantes en el 2022. Ella es agente de bienes raíces y se crió en Olathe.

Policy positions / Posturas políticas

Hougland serves on several committees, including the Elections and Welfare Reform committees. Hougland is a proponent of affordable housing and served on the 2023 Special Committee on Homelessness. One of Hougland’s campaign priorities is lowering the assessment level for residential property. In 2023, Hougland sponsored HB 2162, a bill that would provide a sales tax exemption for hygiene products such as diapers, toothbrushes and menstrual products. This year, Hougland sponsored HCR 5023, a resolution that proposed amending the Kansas Constitution to lower the voting age to 16 years.

Hougland forma parte de varios comités, entre ellos los de Elecciones y Reforma de la Asistencia Social. Hougland es partidaria de la vivienda accesible y formó parte del Comité Especial de 2023 sobre Personas sin Hogar. Una de las prioridades de la campaña de Hougland es reducir las valorizaciones y tasas impositivas para las propiedades residenciales. En el 2023, Hougland patrocinó HB 2162, un proyecto de ley que proporciona una exención de impuestos sobre las ventas de productos de higiene como pañales, cepillos de dientes y productos menstruales. Este año, Hougland patrocinó HCR 5023, una resolución que propone modificar la Constitución de Kansas para reducir la edad de votar a 16 años.



Republican

Lauren Bohi

Political bio / Biografía política

Lauren Bohi has lived in Kansas her entire life. Bohi graduated from MidAmerica Nazarene University with a degree in organizational leadership, urban studies and Spanish. Bohi has volunteered and worked with the Kansas City Urban Youth Center.

Lauren Bohi ha vivido en Kansas, por toda su vida. Bohi se graduó de MidAmerica Nazarene University con un título en liderazgo organizacional, estudios urbanos y español. Bohi ha sido voluntaria y ha trabajado con el Centro Juvenil Urbano de Kansas City.

Policy positions / Posturas políticas

Bohi said that as a working-class woman, she understands current financial pressures. Bohi said partisan politics has prevented real solutions from reaching Olathe residents affected by inflation. Bohi wants to work across party lines to lower taxes, give relief to the middle class and help seniors to stay in their homes.

Bohi dijo que, como mujer de clase trabajadora, entiende las presiones financieras actuales. Bohi dijo que la política partidista ha impedido que las soluciones reales lleguen a los residentes de Olathe afectados por la inflación. Bohi quiere trabajar a través de líneas de partido para reducir los impuestos, disminuir las presiones económicas en la clase media y ayudar a las personas mayores a permanecer en sus hogares.