Kansas House District 19

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 19 represents parts of Overland Park, Leawood and Prairie Village. Democratic incumbent Stephanie Clayton is running for re-election, and Anthony Marshall Orwick and Mark Hermes are running in the 2024 Republican primary.

Kansas state representatives serve two-year terms.

Democrats

Stephanie Clayton (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

A Republican turned Democrat in 2018, Stephanie Clayton is a member of House leadership, as the minority whip. She is a native of Johnson County and attended Emporia State University. She is heavily involved in community organizations, leading the Johnson County Commission on Aging and serving as president of the Ambassadors Rotary Club of Western Kansas City.

Una republicana que se convirtió en demócrata en el 2018, Stephanie Clayton es miembro del liderazgo de la Cámara, como asistente al líder del partido minoritario. Es nativa del condado de Johnson y asistió a la Universidad Estatal de Emporia. Está muy involucrada en organizaciones comunitarias, liderando la Comisión de Envejecimiento del Condado de Johnson y sirviendo como presidenta del Ambassadors Rotary Club del Oeste de Kansas City.

Policy positions / Posturas políticas

Clayton is an advocate of government accountability, in a state where only about 15% of this year’s bills were easily traceable to their original sponsor. To demonstrate transparency, she posts every vote she takes and often explains her reasoning on X. Clayton says “healthy women mean healthy families” and supports a woman’s bodily autonomy and access to birth control. Her other priorities include keeping taxes reasonable, improving public school funding and exploring alternative energy sources. Clayton’s endorsements include the Kansas National Education Association, Equality Kansas, the KC Chamber, AFL-CIO and the Mainstream Coalition.

Clayton es una defensora de la responsabilidad pública gubernamental, en un estado en el que sólo el 15% de los proyectos de ley de este año eran fácilmente rastreables hasta su patrocinador original. Para demostrar transparencia, pública cada voto que realiza y a menudo explica su razonamiento en la plataforma de X. Clayton afirma que "mujeres sanas significan familias sanas" y apoya la autonomía corporal de la mujer y su acceso a los métodos anticonceptivos. Otras de sus prioridades son mantener tasas impositivas razonables, mejorar la financiación de las escuelas públicas y explorar fuentes de energía alternativas. Clayton cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional de Educación de Kansas, Equality Kansas, la Cámara de Comercio de Kansas, el grupo sindical AFL-CIO y la Coalición Mainstream.

Republicans

Mark Hermes

Political bio / Biografía política

Mark Hermes was born in Wichita and grew up on a farm near Andale. He has a varied educational background with degrees in business, music and computer science. He also studied family law. He is now a stay-at-home dad.

Mark Hermes nació en Wichita y creció en una granja cerca de Andale. Tiene una formación variada, con licenciaturas en negocios, música e informática. También estudió derecho familiar. Ahora es padre de familia en casa.

Policy positions / Posturas políticas

On his website, Hermes prominently endorses former President Donald Trump and advocates an “America First” policy in Kansas. He lists children’s rights as a priority and promises legislation combating a “pandemic of fatherless children.” His ideas include improved child and judicial advocacy. He expressed concerns with how U.S. border enforcement may impact Kansas kids. Hermes wants the state to take an even more aggressive stance to contain fentanyl and the opioid epidemic. He also advocates for lower taxes with attention toward “special interest nepotism” in some state programs.

En su sitio web, Hermes apoya de forma destacada al expresidente Donald Trump y aboga por una política de "Estados Unidos primero” (America First) en Kansas. Enumera los derechos de los niños como una prioridad y promete una legislación que combata una "pandemia de niños sin padre". Sus ideas incluyen la mejora de las protecciones judiciales para niños. Expresó su preocupación por cómo la aplicación de la ley en la frontera estadounidense puede afectar a los niños de Kansas. Hermes quiere que el estado adopte una postura aún más agresiva para combatir el fentanilo y la epidemia de opioides. También aboga por impuestos más bajos con la atención hacia el "nepotismo de intereses especiales" en algunos programas estatales.

Anthony Marshall Orwick

Political bio / Biografía política

Anthony Marshall Orwick is from Overland Park and now lives in Prairie Village. He is a graduate of the University of Kansas, with a degree in geography. He was formerly the chair and president of the Kansas chapter of Young Americans for Liberty. Orwick speaks French.

Anthony Marshall Orwick es de Overland Park y ahora vive en Prairie Village. Es licenciado en Geografía de la Universidad de Kansas. Fue presidente de la sección de Kansas de Young Americans for Liberty. Orwick habla francés.

Policy positions / Posturas políticas

Orwick did not respond to requests for comment on his policies. He previously expressed support for the 2022 Value Them Both amendment that would have removed the right to an abortion in the state’s constitution.

Orwick no respondió a las solicitudes de comentarios sobre su política. Anteriormente había expresado su apoyo a la enmienda "Value Them Both" del 2022, que habría eliminado el derecho al aborto de la Constitución de Kansas.