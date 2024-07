Kansas House District 20

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 20 includes parts of Overland Park and Leawood. Democratic incumbent Mari-Lynn Poskin is running for re-election, and Jerry Charlton is running in the 2024 Republican primary.

Kansas state representatives serve two-year terms.

Democrats

Mari-Lynn Poskin (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Mari-Lynn Poskin, of Leawood, was elected to the House in November 2020. A small-business owner and independent education consultant, she operates KC College Connect in Leawood, providing college planning services to families. She sits on these legislative committees: Financial Institutions and Pensions; K-12 Education Budget; Veterans and Military; and Commerce, Labor and Economic Development.

Mari-Lynn Poskin, de Leawood, fue elegida para la Cámara de Representantes en noviembre del 2020. Propietaria de una pequeña empresa y consultora independiente de educación, opera KC College Connect en Leawood, proporcionando servicios de planificación universitaria a las familias. Ella presta servicio en los siguientes comités legislativos: Instituciones Financieras y Pensiones; Presupuesto de Educación K-12; Veteranos y Militares; y Comercio, Trabajo y Desarrollo Económico.

Policy positions / Posturas políticas

Poskin has sponsored measures that would exempt hygiene products from sales taxes, abolish the death penalty and create the crime of aggravated murder, and amend the Kansas Constitution to prohibit public money from being used for private, nonpublic schools. She also is a sponsor of a resolution affirming the Kansas House of Representatives’ “unwavering support for the free press in the state of Kansas.” Another priority, her website says, is to fully fund special and gifted education using state dollars. And she supports expanding Medicaid “to cover 150,000 more Kansans and bring back billions of Kansas dollars to our economy.”

Poskin ha patrocinado medidas que exentan a los productos de higiene de los impuestos sobre las ventas, abolirían la pena de muerte y crearían el delito de asesinatos graves, y modificarían la Constitución de Kansas para prohibir que el dinero público se destine a escuelas privadas o cualquier escuela no pública. También es patrocinadora de una resolución que afirma el "apoyo inquebrantable de la Cámara de Representantes de Kansas a la prensa libre en el estado de Kansas". Otra prioridad, según su página en el sitio web, es financiar plenamente, con fondos estatales, la educación especial y para niños con talentos excepcionales. Y es partidaria de ampliar Medicaid para dar cobertura a más de 150,000 personas de Kansas y para devolver miles de millones de dólares de Kansas a nuestra economía".



Republicans

Jerry Charlton

Political bio / Biografía política

Jerry Charlton, of Overland Park, is president of C1 Energy Solutions in Lenexa. He has a civil engineering degree from the University of Kansas.

Jerry Charlton, de Overland Park, es presidente de C1 Energy Solutions en Lenexa. Es ingeniero civil de la Universidad de Kansas.

Policy positions / Posturas políticas

Charlton did not respond to requests to participate in the Voter Guide.

Charlton no respondió a las solicitudes de información para la guía del votante.