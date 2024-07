Kansas House District 22

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 22 includes part of Overland Park. Democratic incumbent Lindsay Vaughn, a Democrat, is running unopposed.

Kansas state representatives serve two-year terms.

Democrats

Lindsay Vaughn (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Lindsay Vaughn works for Madam President Camp, a nonprofit that works with middle school girls to take on leadership roles in their communities. She studied political science and cultural anthropology at the University of North Carolina.

Lindsay Vaughn trabaja para Madam President Camp, una organización sin fines de lucro que trabaja con niñas de secundaria para que asuman funciones de liderazgo en sus comunidades. Estudió Ciencias Políticas y Antropología Cultural en la Universidad de Carolina del Norte.

Policy positions / Posturas políticas

Vaughn has been a key voice in the water conservation debate in western Kansas. She voted against a flat income tax, a priority for Republicans. She supports Medicaid expansion and consistently advocates for LGBTQ rights.

Vaughn ha sido una voz clave en el debate sobre la conservación del agua en el oeste de Kansas. Votó en contra de un impuesto sobre la renta que fuera fijo, una prioridad para los republicanos. Ella apoya la expansión de Medicaid y aboga constantemente por los derechos LGBTQ.

Republicans

There is no Republican candidate for this seat.

No hay candidatos Republicanos postulándose para este puesto.