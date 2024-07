Kansas House District 24

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 24, in Johnson County, covers parts of Merriam, Mission and Overland Park. Democratic incumbent Jarrod Ousley is running for re-election, and Dale L. Redick is running in the Republican primary.

Kansas state representatives serve two-year terms.

Democrats

Jarrod Ousley (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Jarrod Ousley is running for his sixth term in a seat he’s held since 2015. Ousley lives in Merriam and runs his own paint contracting company. He has served as ranking minority member of the Children and Seniors Committee, among other assignments.

Jarrod Ousley se postula para su sexto mandato en un puesto que ocupa desde el 2015. Ousley vive en Merriam y dirige su propia empresa de servicios de pintura. Ha servido como líder del partido minoritario en el Comité de Niños y Ancianos, entre otras asignaciones.

Policy positions / Posturas políticas

Ousley supports expanding Medicaid and funding public education, especially special education. In 2024, he co-sponsored bills to remove state sales tax on hygiene products, allow local governments to pay construction contractors more, and create a list where individuals could sign up to be forbidden from buying firearms. He is known for having socially liberal policy positions. In 2023, Ousley voted against the Fairness in Women’s Sports Act, which would have banned transgender athletes from participating in school sports.

Ousley apoya la ampliación de Medicaid y la financiación de la educación pública, especialmente la educación especial. En 2024, co- patrocinó proyectos de ley para eliminar el impuesto estatal sobre las ventas de productos de higiene, permitir a los gobiernos locales pagar más a los contratistas de la construcción y crear una lista en la que las personas pudieran inscribirse para que se les prohibiera comprar armas de fuego. Es conocido por tener posiciones políticas socialmente liberales. En el 2023, Ousley votó en contra de la Ley de Igualdad en los Deportes Femeninos, que habría prohibido a los atletas transexuales participar en los deportes escolares.

Republicans

Dale L. Redick

Political bio / Biografía política

Dale L. Redick lives in Merriam.

Dale L. Redick vive en Merriam.

Policy positions / Posturas políticas

Redick did not respond to requests to participate in the 2024 KC Voter Guide and had no verifiable information online.

Redick no respondió a las solicitudes para participar en la Guía del Votante de las elecciones del 2024 y no tenía información que fuera verificablee en línea".