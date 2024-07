Kansas House District 25

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 25, in Johnson County, covers parts of Fairway, Mission Hills, Mission Woods, Mission, Prairie Village, Roeland Park, Westwood and Westwood Hills.

Democratic incumbent Rui Xu is running for re-election, and Greg J. Schoofs is running in the 2024 Republican primary.

Kansas state representatives serve two-year terms.

Democrats

Rui Xu (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Rui Xu, of Westwood, has served in the Kansas House of Representatives since 2019. He has become a voice on financial institutions and the state economy. He is the only Asian-American lawmaker in the Kansas Legislature and says he tries to uplift the voices of AAPI people.

Rui Xu, de Westwood, ha servido en la Cámara de Representantes de Kansas desde el 2019. Se ha convertido en una voz sobre las instituciones financieras y la economía estatal. Es el único legislador asiático-estadounidense en la Legislatura de Kansas y dice que trata de elevar las voces de las personas Asiáticas-Americanas y las personas de las Islas del Pacifico (AAPI).

Policy positions / Posturas políticas

Xu lists addressing climate change, housing shortages and access to water as his priorities. He says he supports access to abortion and that it should be protected by the state. He also called for expanding Medicaid to provide health care to more Kansans. He says he supports LGBTQ rights and will fight against bills that restrict the rights of transgender Kansans. Some of his sponsored bills would create an advisory commission on AAPI affairs and increase the state’s minimum wage. Xu also supports increasing lawmaker pay, arguing it would allow younger and lower-income people to run for office.

Xu en su lista, enumera como sus prioridades abordar el cambio climático, la escasez de vivienda y el acceso al agua. Afirma que apoya el acceso al aborto y que el Estado debería protegerlo. También pide que se amplíe Medicaid para proporcionar asistencia médica a más habitantes de Kansas. Él dice que apoya los derechos LGBTQ y luchará contra los proyectos de ley que restringen los derechos de los residentes transgéneros de Kansas. Algunos de los proyectos de ley que Xu ha patrocinado crearían una comisión asesora sobre asuntos AAPI y también aumentarían el salario mínimo del estado. Xu también apoya el aumento de la remuneración de los legisladores, con el argumento de que permitiría a las personas más jóvenes y de menores ingresos postularse a las elecciones.

Republicans

Greg J. Schoofs

Political bio / Biografía política

Greg Schoofs, of Mission Hills, is a bank executive, according to his write-in campaign website for the 2022 election (as of publication deadline, his website does not appear to be updated for the 2024 election). Schoofs previously served as a legislative aide for the former Republican U.S. Rep. Jan Meyers in her Washington, D.C., office.

Greg Schoofs, de Mission Hills, es un ejecutivo bancario, según su sitio web de campaña para las elecciones del 2022 (en la fecha límite de publicación, su sitio web no parece estar actualizado para las elecciones del 2024). Schoofs trabajó anteriormente como asistente legislativo de la ex representante republicana Jan Meyers en su oficina de Washington, D.C.

Policy positions / Posturas políticas

Schoofs did not respond to calls or emails for information about his campaign. He said on his 2022 campaign website that he wants to maintain the quality of life for his district through his business and financial expertise. That includes maintaining funding for the Shawnee Mission School District, supporting law enforcement and backing tax plans that create job growth. When it comes to LGBTQ topics, Schoofs said he supports same-sex marriage, but he wants to “preserve women’s athletics.” His website did not include a stance about Medicaid expansion, gun regulation or abortion access.

Schoofs no respondió a las llamadas ni correos electrónicos para obtener información sobre su campaña de este año. Dijo en su sitio web de la campaña del 2022 que quiere mantener la calidad de vida de su distrito a través de su experiencia empresarial y financiera. Eso incluye el mantenimiento de la financiación para el Distrito Escolar de Shawnee Mission, el apoyo a las fuerzas policiales y el respaldo a los planes de impuestos que fomenten el crecimiento del empleo. Cuando se trata de temas LGBTQ, Schoofs dijo que apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero quiere "preservar el atletismo femenino". Su sitio web no incluyó una postura sobre la expansión de Medicaid, la regulación de armas ni el acceso al aborto.