Kansas House District 27

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 27 includes parts of Leawood and Lenexa. Republican incumbent Sean Tarwater Sr. is running for re-election, and David Benson is running in the 2024 Democratic primary.

Kansas state representatives serve two-year terms.

Republicans

Sean Tarwater Sr. (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Sean Tarwater of Stilwell has represented District 27 since 2017. He is seeking a fifth term.

Sean Tarwater de Stilwell ha representado al Vigésimo Séptimo Distrito de la Cámara de Representantes de Kansas desde el 2017. Está buscando un quinto mandato.

Policy positions / Posturas políticas

Tarwater, a self-described fiscal conservative, has said his top issue as a lawmaker is education. He has advocated for greater assurances that taxpayer dollars dedicated to students who are at risk or have special needs are wisely spent. He has sought to increase restrictions on abortions and expand protections on firearm ownership and possession. Other top policy issues for Tarwater include management of state finances, affordable health care options for residents and increased transparency in state government.

Tarwater, se describe como un conservador fiscal, ha dicho que su tema principal como legislador es la educación. Ha abogado por mayores garantías de que los dólares de los contribuyentes dedicados a los estudiantes que están en riesgo o tienen necesidades especiales se gasten sabiamente. Ha intentado aumentar las restricciones al aborto y ampliar las protecciónes legales para la propiedad privada y la posesión de armas de fuego. Otras cuestiones políticas importantes para Tarwater incluyen el manejo de las finanzas estatales, opciones de atención médica accesible para los residentes y una mayor transparencia en el gobierno estatal.



Democrats

David Benson

Political bio / Biografía política

David Benson was born and raised in Chanute, the third son of a railroad conductor. He was educated in public schools and universities and received a Ph.D. from Kansas State University. He is a retired educator of 44 years who served 33 years as a superintendent in Kansas, Missouri and Iowa. In 2018, Benson was elected to House District 48.

David Benson nació y se crió en Chanute, Kansas. Se educó en escuelas y universidades públicas y obtuvo un doctorado en la Universidad Estatal de Kansas (K-State). Es un educador jubilado después de 44 años de servicio, 33 de ellos como superintendente de sistemas escolares en Kansas, Missouri y Iowa. En el 2018, Benson fue elegido para el Distrito número 48 de la Cámara de Representantes.

Policy positions / Posturas políticas

Benson says the obligation set by the Kansas Constitution of adequate educational funding for public schools should be met, including a commitment to fund special education programs. He believes the same should be done for state universities, community colleges and vocational schools.

Benson also believes the state should expand Medicaid to more than 150,000 Kansans who lack reliable health coverage. Other areas in need of attention, Benson says, are economic and workforce expansion “to address shortages of critical employees and trained workers.”

Benson dice que se debe cumplir con la obligación establecida por la Constitución de Kansas de financiar adecuadamente las escuelas públicas, incluso el compromiso de financiar programas de educación especial. Él cree que lo mismo se debe hacer para las universidades estatales, community colleges y escuelas de formación profesional.

Benson también cree que el estado debería ampliar Medicaid para más de 150.000 habitantes de Kansas que carecen de cobertura médica confiable. Otras áreas que necesitan atención, dice Benson, son la expansión de la economía y de la mano de obra "para hacer frente a la escasez de empleados esenciales y trabajadores capacitados."