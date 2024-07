Kansas House District 28

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 28, in Johnson County, includes parts of Leawood and Overland Park. Republican incumbent Carl Turner is running for re-election, and Ace Allen is running in the 2024 Democratic primary.

Kansas state representatives serve two-year terms.



Republicans

Carl Turner (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Carl Turner has lived in Leawood for 32 years and took office in 2021. He has worked as a financial and business analyst and previously served as president of his neighborhood homeowners association. He earned an MBA from Rockhurst University and has volunteered with the Rotary Club and Heartland Honor Flight.

Carl Turner vive en Leawood desde hace 32 años y asumió el cargo público en el 2021. Ha trabajado como analista financiero y empresarial y anteriormente fue presidente de la asociación de propietarios de su barrio. Obtuvo un MBA de la Universidad de Rockhurst y ha sido voluntario en el Rotary Club y Heartland Honor Flight.

Policy positions / Posturas políticas

Turner’s priorities include reducing taxes, supporting students and teachers and making it easier to start a business. He says he believes in fiscal responsibility, community safety and improving health care access. Turner supports gun rights and ownership for law-abiding citizens, and says Kansas voters’ decision to keep abortion legal should be respected. Turner serves on committees dealing with taxation, health, and energy and telecommunications. He’s on the Joint Committee on Pensions, Investments and Benefits. Turner’s endorsements include the Kansas City Regional Association of Realtors, Kansas Farm Bureau, Kansas Agri Business Council, Renew Kansas Biofuels Association and the Kansas Chamber PAC.

Las prioridades de Turner incluyen la reducción de impuestos, el apoyo a estudiantes y maestros y facilitar la creación de empresas. Dice que cree en la responsabilidad fiscal, la seguridad de la comunidad y la mejora del acceso a la atención médica. Turner apoya los derechos de posesión de armas para los ciudadanos respetuosos de la ley, y dice que la decisión de los votantes de Kansas para mantener el aborto legal debe ser respetada. Turner forma parte de comités que se ocupan de asuntos fiscales, salud, energía y telecomunicaciones. Está en el Comité Conjunto de Pensiones, Inversiones y Beneficios. Los grupos que respaldan a Turner incluyen la Asociación Regional de Kansas City de Agentes de Bienes Raíces, Kansas Farm Bureau, Kansas Agri Business Council, Renew Kansas Biofuels Association y la Cámara de Kansas PAC.



Democrats

Ace Allen

Political bio / Biografía política

Ace Allen is a recently retired oncologist who spent a decade on KU’s faculty staffing rural cancer clinics. Allen founded two medically related businesses: the trade magazine Telemedicine Today and an internet health care search engine, VitalSeek. He worked for almost 20 years at the Kansas City and Topeka Veterans Affairs hospitals.

Ace Allen es un oncólogo recientemente jubilado que pasó una década como catedrático médico en la Universidad de Kansas prestando servicio en clínicas rurales de cáncer. Allen fundó dos empresas relacionadas con la medicina: la revista especializada de Telemedicine Today y un servicio en línea para la búsqueda de atención médica llamada VitalSeek. Trabajó durante casi 20 años en los hospitales de veteranos de Kansas City y Topeka.

Policy positions / Posturas políticas

Allen’s priorities include accepting federal funds for Medicaid expansion. He said the right-wing supermajority in the Legislature has left 150,000 Kansans without insurance coverage, contributing to the bankruptcy of rural hospitals and clinics and forcing Kansans to travel long distances for medical services. Allen believes public money should go to public schools and he does not think the government should intrude on private medical decisions. He said he wants to promote Johnson County’s business climate with policies that help companies attract and retain top talent, while committing to environmental sustainability.

Entre las prioridades de Allen figura la aceptación de fondos federales para la ampliación de Medicaid. Dijo que la supermayoría derechista en la legislatura ha dejado a 150,000 personas en Kansas sin cobertura de seguro, contribuyendo a la quiebra de hospitales y clínicas rurales y obligando a sus habitantes a viajar largas distancias para recibir servicios médicos. Allen cree que el dinero público se debe de gastar en las escuelas públicas y cree que el gobierno no debe ser un intruso en cuanto a las decisiones médicas privadas. Dijo que quiere promover el clima de negocios del condado de Johnson con políticas que ayuden a las empresas a atraer y retener a personas preparadas, al tiempo que se compromete con la sostenibilidad del medio ambiente.