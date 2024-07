Kansas House District 30

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 30, in Johnson County, covers parts of Lenexa, Olathe and Shawnee. Republican incumbent Laura Williams is running for re-election, and Betsey Lasister is running in the 2024 Democratic primary.

Kansas state representatives serve two-year terms.

Republicans

Laura Williams (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Laura Williams, a Republican, describes herself as a wife, mom and community advocate. She works in digital marketing and owns a small business. Last year was Williams’ first term serving District 30.

Laura Williams, Republicana, se describe a sí misma como esposa, madre y defensora de la comunidad. Trabaja en marketing digital y es propietaria de una pequeña empresa. El año pasado fue el primer mandato de Williams en el Distrito 30.

Policy positions / Posturas políticas

According to Williams’ campaign website, she plans to take a conservative approach to lower taxes and living costs, boost the region’s economy, create more jobs and improve the education system. Williams said she does not advocate for a full abortion ban and supports abortion in certain situations, like rape, incest or to preserve the life of the mother. Her sponsored bills include HB 2704, which would limit municipalities’ ability to regulate home-based businesses. She sponsored HB 2689, which would eliminate patient co-pays for necessary diagnostic breast exams for breast cancer.

Según la página web de la campaña de Williams, ella planea adoptar un enfoque conservador para bajar los impuestos y el costo de la vida, impulsar la economía de la región, crear más empleos y mejorar el sistema educativo. Williams dijo que no aboga por una prohibición total del aborto y que apoya el aborto en determinadas situaciones, como violación, incesto o para preservar la vida de la madre. Sus proyectos de ley patrocinados incluyen HB 2704, que limitaría la capacidad de los municipios para regular las empresas basadas en el hogar. Ha patrocinado la HB 2689, que eliminaría los copagos de las pacientes para los exámenes de diagnóstico del cáncer de mama.

Democrats

Betsey Lasister

Political bio / Biografía política

Betsey Lasister, a Democrat, is an attorney from Lenexa. Lasister is also a mother, small-business owner and former teacher. This is her first time running for public office.

Betsey Lasister, demócrata, es abogada de Lenexa. Lasister es también madre, propietaria de una pequeña empresa y previamente fue maestra. Es la primera vez que se presenta a un cargo público.

Policy positions / Posturas políticas

If elected, Lasister plans to advocate for and strengthen the public education system and support families in Kansas through what she calls “fair tax policies.” Lasister said she will work to keep the government out of personal medical decisions, like abortion. Additionally, Lasister said she supports Medicaid expansion and believes it would strengthen health care in rural communities, grow the state’s workforce and reduce costs for everyone.

Si es elegida, Lasister planea defender y fortalecer el sistema de educación pública y apoyar a las familias de Kansas a través de lo que ella llama "políticas fiscales justas." Lasister dijo que trabajará para mantener al gobierno fuera de las decisiones médicas personales, como el aborto. Además, Lasister dijo que apoya la expansión de Medicaid y cree que fortalecería la atención de la salud en las comunidades rurales, el crecimiento de la fuerza de trabajo del estado y reducir los costos para todos.