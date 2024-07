Kansas House District 31

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Reprsentatives District 31 in southeast Wyandotte County is bounded by State Line Road, 47th Street, Interstate 635 and Metropolitan Avenue. Democratic incumbent Louis Ruiz is running for re-election, and Dennis Grindel is running in the 2024 Republican primary.

Kansas state representatives serve two-year terms.



Democrat

Louis Ruiz (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Louis Ruiz was elected to the Kansas House in 2004. Ruiz, 70, attended Donnelly College in Kansas City, Kansas, and is a retired employee of Lucent Technologies.

Ruiz fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Kansas en 2004. Ruiz, de 70 años, estudió en el Donnelly College de Kansas City (Kansas) y es empleado jubilado de Lucent Technologies.

Policy positions / Posturas políticas

Ruiz serves on the Education and Federal State and State Affairs committees of the Kansas House. In 2023, he sponsored HB 2162, a bill aimed at providing a sales tax exemption for hygiene products. Ruiz sponsored HB 2520, a 2024 bill that would increase the residential property tax exemption from the statewide school levy to $100,000 of a property's appraised valuation. He has also sponsored HB 2363, which would release any person convicted of a drug offense involving marijuana and include expungement of their record. He is a former assistant minority leader of the Kansas House of Representatives.

Ruiz es miembro de los comités de Educación y de Asuntos Estatales y Federales de la Cámara de Representantes de Kansas. En 2023, Ruiz patrocinó HB 2162, un proyecto de ley destinado a proporcionar una exención del impuesto sobre las ventas de productos de higiene. Recientemente, Ruiz patrocinó HB 2520, un proyecto de ley 2024 que aumentaría la exención del impuesto a la propiedad residencial del gravamen escolar en todo el estado a $ 100,000 de la valoración tasada de una propiedad. También ha patrocinado el proyecto de ley HB 2363, que liberaría a cualquier persona condenada por un delito de drogas relacionado con la marihuana e incluiría la cancelación de sus antecedentes. Es ex líder adjunto de la minoría de la Cámara de Representantes del Estado de Kansas.

No candidate website / No hay sitio web para el candidato



Republican

Dennis Grindel

Political bio / Biografía política

Dennis Grindel is a military veteran, a retired employee of the Board of Public Utilities and an IBEW Local 53 member. Grindel lost the District 31 general election to Louis Ruiz in 2022.

Grindel es veterano militar, empleado jubilado de la Junta de Servicios Públicos y miembro de IBEW-Local 53. Grindel perdió las elecciones generales del Distrito 31 contra Louis Ruiz en 2022.

Policy positions / Posturas políticas

Grindel describes himself as a leader in his neighborhood watch group and a member of the National Rifle Association who entered politics to keep communities safe by supporting law enforcement and first responders. Grindel also pledges to bring relief to overtaxed citizens, specifically relating to property taxes and utility bills. In 2022, Grindel supported term limits in Congress by signing the Term Limits Convention Pledge.

Grindel se describe a sí mismo como líder de este grupo de vigilancia vecinal y es miembro de la Asociación Nacional del Rifle, que entró en política para mantener la seguridad de las comunidades apoyando a las fuerzas del orden y a quienes trabajan en primeros auxilios. Grindel también se compromete a llevar alivio a los ciudadanos sobrecargados de impuestos, específicamente en relación con los impuestos a la propiedad y las facturas de servicios públicos. En 2022, Grindel apoyó la limitación de mandatos en el Congreso firmando el Compromiso de la Convención de Limitación de Mandatos.