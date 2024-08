Kansas House District 32

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 32, in Wyandotte County, covers parts of Kansas City, Kansas, north of I-70 and south of State Avenue, between the Missouri state line and I-635.

Democratic incumbent Pam Curtis faces Republican Joe Quinn in the 2024 general election.

Kansas state representatives serve two-year terms.



Democrat

Pam Curtis (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Pam Curtis is running for a seat she has held since 2014. She has decades of political experience working under multiple Kansas City, Kansas, mayors and former Kansas Gov. John Carlin. In the statehouse, Curtis has served on the Judiciary and Appropriations committees, among others.

Pam Curtis se postula para un puesto que ocupa desde 2014. Tiene décadas de experiencia política trabajando bajo múltiples alcaldes de Kansas City, Kansas, y el ex gobernador de Kansas John Carlin. En la legislatura, Curtis ha participado en el Poder Judicial y los comités de Apropiaciones, entre otros.

Policy positions / Posturas políticas

Curtis has supported a variety of Democratic priorities as a state representative. During the 2024 legislative session, she backed bills aimed at lowering property taxes and eliminating sales tax on hygiene products. She also supported a bill to abolish the death penalty, but the measure died in committee. The previous year, Curtis spoke out in support of repairing — rather than demolishing — the faltering Central Avenue Bridge, citing concerns from local businesses who feared being disconnected from potential patrons. Curtis presents herself as an advocate for stimulating the arts and digital innovation in Kansas City, Kansas.

Curtis ha apoyado diversas prioridades demócratas como representante estatal. Durante la sesión legislativa de 2024, apoyó proyectos de ley destinados a reducir los impuestos por propiedad y eliminar el impuesto sobre las ventas de productos de higiene. También apoyó un proyecto de ley para abolir la pena de muerte, pero la medida fracasó en el comité. El año anterior, Curtis se pronunció a favor de reparar -en lugar de demoler- el tambaleante puente de la Avenida Central, citando las preocupaciones de los negocios locales que temían quedar desconectados de posibles clientes. Curtis se presenta como una defensora del fomento de las artes y la innovación digital en Kansas City, Kansas.

Republican

Joe Quinn

Political bio / Biografía política

Joe Quinn is a sales representative at Nebraska Furniture Mart. He previously served as a Republican precinct committeeman in Lenexa, a nonlegislative elected position. A veteran of the United States Marine Corps, Quinn lives in Kansas City, Kansas, with his wife of 31 years.

Joe Quinn es representante de ventas en Nebraska Furniture Mart. Anteriormente cumplió funciones como miembro del comité de distrito republicano en Lenexa, un cargo electo no legislativo. Es veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, y vive en Kansas City (Kansas) con su esposa, con la que lleva 31 años.

Policy positions / Posturas políticas

Quinn says he’s running because he wants to carry forward the service to his country and community that he started in the Marine Corps. The most important issues to him are property taxes, immigration and education. He is against expanding Medicaid and describes himself as “100% pro-life” without exceptions for rape or incest. He believes the district’s large Hispanic population is overlooked by current representation and that the system for legal immigration is broken. Quinn supports defunding government and nonprofit programs that benefit undocumented immigrants.

Quinn dice que se presenta porque quiere llevar adelante el servicio a su país y a su comunidad que inició en el Cuerpo de Marines. Los temas más importantes para él son los impuestos sobre la propiedad, la inmigración y la educación. Está en contra de la expansión de Medicaid y se describe a sí mismo como "100% pro-vida" sin excepciones por violación o incesto. Cree que la gran población hispana del distrito es ignorada por la representación actual y que el sistema de inmigración legal está roto. Quinn apoya la eliminación de fondos económicos de los programas gubernamentales y sin fines de lucro que benefician a los inmigrantes indocumentados.