Kansas House District 33

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 33 includes parts of Bonner Springs, Edwardsville, Lake Quivira and Kansas City, Kansas.

Republican incumbent Mike Thompson is running for re-election, and faces challenger Clifton Boje in the primary. Matthew Reinhold and Eli Woody are running in the Democratic primary.

Kansas state representatives serve two-year terms.



Republicans

Mike Thompson (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Mike Thompson, of Bonner Springs, is a former Navy SEAL and U.S. Army command chaplain whose service included numerous deployments to Iraq. Thompson has served as a Lenexa police officer, a two-term Bonner Springs City Council member and a chaplain in five hospitals. He also owned a welding shop and worked for the Union Pacific Railroad.

Mike Thompson, de Bonner Springs, es un ex SEAL de la Armada y capellán militar del Ejército de los EE.UU. cuyo servicio incluyó numerosos despliegues en Irak. Thompson ha sido agente de policía de Lenexa, concejal de Bonner Springs durante dos mandatos y capellán en cinco hospitales. También fue propietario de un taller de soldadura y trabajó para Union Pacific Railroad.

Policy positions / Posturas políticas

Among Thompson’s priorities, his website says, are “to grow jobs and wages — and address skyrocketing property taxes and utility costs by cutting wasteful spending” and “to improve public safety and reduce crime.” In the Legislature, Thompson has sponsored a resolution to call a convention of the states to establish term limits for members of Congress and has proposed a constitutional amendment to the Kansas Bill of Rights to recognize the right to bear arms as a fundamental right. He co-sponsored a resolution “affirming the commitment to freedom of expression with integrity” and a bill to “provide legal protections for infants who are born alive regardless of the intent of the delivery.” That measure became law in July 2023.

Dice en su sitio web que entre sus prioridades, están "hacer crecer el empleo y los salarios - y hacer frente a los impuestos sobre la propiedad y los costos de servicios públicos que están por las nubes mediante el control del malgasto" y "mejorar la seguridad pública y reducir la delincuencia." En la Asamblea Legislativa, Thompson ha patrocinado una resolución para convocar una convención de los estados que establezca límites a los mandatos de los miembros del Congreso y ha propuesto una enmienda constitucional a la Declaración de Derechos de Kansas para reconocer el derecho a portar armas como un derecho fundamental. Ha co-patrocinado una resolución para "afirmar el compromiso con la libertad de expresión con integridad" y un proyecto de ley para "proporcionar protección legal a los bebés que nacen vivos, independientemente de la intención del parto". Esa medida se convirtió en ley en julio del 2023.



Clifton Boje

Political bio / Biografía política

Clifton Boje, of Bonner Springs, calls himself a “Christian abolitionist” and says on his website that he is running “so that God may be honored and glorified and that people may receive and enjoy true good in society.” He owns Acorn Performing Arts Academy and is a private music instructor. Boje also is involved in “engaging legislators at the KS Capitol concerning the role of civil government and justice,” street preaching and “sidewalk outreach ministry” at abortion facilities, according to his website.

Boje, de Bonner Springs, se define a sí mismo como un "abolicionista cristiano" y dice en su página web que se presenta "para que Dios sea honrado y glorificado y para que la gente pueda recibir y disfrutar del verdadero bien en la sociedad". Es propietario de la Academia de Artes Escénicas Acorn y profesor particular de música. Boje también participa en "la conversacion con los legisladores en el Capitolio de KS en relación con el papel del gobierno civil y la justicia", el salir a predicar en la calle y el "ministerio en la banqueta" en las instalaciones de aborto, según su sitio web.

Policy positions / Posturas políticas

Boje’s campaign website has the slogan “Just Laws According to God.” Among the priorities his website lists are to “establish equal protection under the law for the pre-born, criminalize abortion, and prosecute all involved in the participation of the murder of the most innocent and helpless persons.”

Other priorities, Boje’s website says, are to “ensure accountability in government to legislate in order to protect the people from being violated in their person and property” and “re-establish citizens’ responsibility to self-govern including at home, work, and in the public place.” That would include addressing the welfare system and other government assistance programs, he said. Boje also lists several constitutional concerns — to defend the Fifth and Fourteenth amendments; to defend the Second Amendment's right to keep and bear arms; and to defend the First Amendment “to ensure the right to assembly (and) protect the Church.”

La página web de la campaña de Boje tiene el lema "Leyes justas según Dios". Entre las prioridades que enumera su sitio web están "establecer la igualdad de protección ante la ley para los niños antes de nacer, penalizar el aborto y procesar a todos los implicados en la participación del asesinato de las personas más inocentes e indefensas".

Otras prioridades, según el sitio web de Boje, son "garantizar la responsabilidad del gobierno para legislar con el fin de proteger a la gente de ser violada en su persona y propiedad" y "restablecer la responsabilidad de los ciudadanos para autogobernarse, incluso en el hogar, el trabajo y en público". Esto incluiría abordar el sistema de bienestar y otros programas de asistencia gubernamental, dijo. Boje también enumera varias preocupaciones constitucionales: defender las enmiendas Quinta y Decimocuarta; defender el derecho a poseer y portar armas de la Segunda Enmienda; y defender la Primera Enmienda "para garantizar el derecho de reunión (y) proteger a la Iglesia."



Democrats

Mathew Reinhold

Political bio / Biografía política

Mathew Reinhold, of Kansas City, Kansas, describes himself as “a lifelong working class Kansan” who is a cook at an assisted living facility. He said he decided to run “because things keep getting worse.” People are overworked, tired and struggling to survive, he said. “We need representatives who can make it affordable to live in Kansas. Representatives who are advocating for working folks. Representatives with skin in the game.”

Mathew Reinhold, de Kansas City (Kansas), se describe a sí mismo como "una habitante de Kansas de clase trabajadora de toda la vida." Trabaja como cocinero en una residencia local para ancianos. Dijo que decidió postularse "porque las cosas siguen empeorando". Dijo que la gente está sobrecargada de trabajo, cansada y luchando por sobrevivir. "Necesitamos representantes que puedan hacer que sea accesible vivir en Kansas. Representantes que defienden a los trabajadores. Representantes con interés propio".

Policy positions / Posturas políticas

Reinhold says he is focused on providing property tax relief for homeowners, protecting the rights and freedoms of Kansans — including the right to access reproductive health care in the state — and holding utility companies accountable to keep electric bills down. He supports legalizing marijuana and says he will push for legislation that increases the pay of nursing staff, advocate for increased teacher pay and protection, “and make sure no school and no educator fears intrusive state intervention.” He opposes public tax money being put toward private institutions and says he will fight to allow Kansas cities and counties to set their own local minimum wages higher than the state minimum.

Reinhold dice que se concentra en dar un alivio de impuestos a la propiedad para los propietarios de viviendas, la protección de los derechos y libertades de la gente de Kansas - incluyendo el derecho a acceder a la atención de salud reproductiva en el estado - y hacer que las empresas de servicios públicos sean responsables de mantener las facturas de electricidad hacia abajo. Apoya la legalización de la marihuana y dice que impulsará una legislación que aumente el sueldo del personal de enfermería, abogaría por un aumento del sueldo y la protección de los maestros, "y se asegurará de que ninguna escuela y ningún educador teman la intervención intrusiva del Estado". Se opone a que los fondos de los impuestos públicos se destinen a instituciones privadas y dice que luchará para que las ciudades y condados de Kansas puedan fijar sus propios salarios mínimos locales por encima del mínimo estatal.



Eli Woody

Political bio / Biografía política

Eli Woody is a former public school teacher who lives in Kansas City, Kansas. He works for an educational nonprofit, where he gets middle and high school students involved in competitive speech and debate. He is running for office, he says, after seeing his students held back by a lack of access to resources including health care, food, housing and transportation.

Eli Woody es un ex profesor de escuela pública que vive en Kansas City, Kansas. Trabaja para una organización educativa sin fines de lucro, en la que hace participar a estudiantes de escuelas secundarias y preparatorias en competiciones de oratoria y debate. Dice que decidió postularse a las elecciones después de ver cómo sus alumnos se veían detenidos por la falta de acceso a recursos como la atención médica, la alimentación, la vivienda y el transporte.

Policy positions / Posturas políticas

Among Woody’s legislative priorities are health care, women’s reproductive rights, public education, housing, fair wages and healthy working conditions. He supports measures that would expand Medicaid, fully fund public schools, create affordable housing, expand voting access and close the economic inequality gap. Woody opposes privatizing health care and bills that would restrict women’s access to abortion and in vitro fertilization. He also opposes school voucher programs, restrictions on LGBTQ rights and “any tax plan that benefits the wealthy more than all others.” Woody said, “The only way to come up with working class solutions is to put more working class people in public office.”

Entre las prioridades legislativas de Woody figuran la atención médica, los derechos reproductivos de la mujer, la educación pública, la vivienda, los salarios justos y las condiciones de trabajo saludables. Apoya medidas que ampliarían Medicaid, y que financiarian plenamente a las escuelas públicas, crearían viviendas accesibles, ampliarían el acceso al voto y cerrarían la brecha de la desigualdad económica. Woody se opone a la privatización de la salud médica y a los proyectos de ley que restringen el acceso de las mujeres al aborto y a la fecundación in vitro. También se opone a los programas de vales para escuelas privadas, a las restricciones de los derechos LGBTQ y a "cualquier plan fiscal que beneficie a los ricos más que a todos los demás". Woody dijo: "La única manera de encontrar soluciones para la clase trabajadora es poner a más gente de clase trabajadora en los cargos públicos."