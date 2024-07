Kansas House District 34

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 34, in Wyandotte County, covers part of Kansas City, Kansas. Incumbent Democrat Valdenia Winn is running unopposed.

Kansas state representatives serve two-year terms.



Democrats

Valdenia Winn (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Valdenia Winn has taught history at Kansas City, Kansas, Community College since the early ‘70s and is a school board member for the Kansas City, Kansas, school district. She has served in the Kansas House of Representatives for more than 20 years where education has been a top priority for her.

Valdenia Winn ha enseñado historia en el Kansas City, Kansas, Community College desde principios de los años 70 y es miembro del consejo escolar del distrito escolar de Kansas City, Kansas. Es demócrata y lleva más de 20 años en la Cámara de Representantes de Kansas, donde la educación ha sido una de sus principales prioridades.

Policy positions / Posturas políticas

Winn has been an active supporter of education, especially for minority communities, in the greater Kansas City area. She is the top Democrat on several Statehouse panels, including the Education Budget Committee. Winn is also an advocate for preserving Black history in the state. She is credited with helping convince House members to pass SB 54, which ultimately led to the creation of a mural in the Kansas State Capitol honoring the landmark civil rights case, Brown v. Topeka Board of Education. Winn’s sponsored bills include HB 2245, which would create a “gun violence restraining order,” a protective order barring certain people from owning or purchasing firearms.

Winn ha sido una activa defensora de la educación, especialmente de las comunidades minoritarias, en el área metropolitana de Kansas City. Es la primera demócrata en varios grupos de la Cámara de Representantes del Estado, incluido el Comité Presupuestario de Educación. Winn es también una defensora de la preservación de la historia Negra en el estado. Se le atribuye el mérito de haber ayudado a convencer a los miembros de la Cámara para que aprobaran el proyecto de ley SB 54, que en última instancia condujo a la creación de un mural en el Capitolio del Estado de Kansas en honor al histórico caso de derechos civiles, Brown contra el Consejo de Educación de Topeka. Entre los proyectos de ley patrocinados por Winn figura el HB 2245, que crearía una "orden de alejamiento por violencia armada", una orden de protección que prohibiría a determinadas personas poseer o comprar armas de fuego.



No candidate website / No hay sitio web para el candidato



Republicans

There is no Republican candidate for this seat.

No hay candidatos Republicanos postulándose para este puesto.