Kansas House District 36

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 36 includes part of Kansas City, Kansas, north of Parallel Parkway and south of Hollingsworth Road. Democratic incumbent Lynn Melton is running for re-election, and Mark Gilstrap is running in the 2024 Republican primary.

Kansas state representatives serve two-year terms.

Democrat

Lynn Melton (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Lynn Melton took office in January 2023. Retired after more than 30 years in the financial industry, she has been an assistant to Unified Government Mayor David Alvey, a manager with DMR Advertising and president of American Mortgage. Her legislative committee assignments are Transportation; Energy, Utilities and Telecommunications; Local Government; and General Government Budget.

En enero del 2023, Lynn Melton asumió el cargo en la Cámara de Representantes. Retirada después de más de 30 años de trabajar en la industria financiera, había sido asistente del alcalde de Gobierno Unificado David Alvey, gerente de DMR Advertising y presidenta de American Mortgage. Sus comisiones legislativas son Transporte; Energía, Servicios Públicos y Telecomunicaciones; Gobierno Local; y Presupuesto General del Gobierno.

Policy positions / Posturas políticas

In the Legislature, Melton has sponsored a proposed constitutional amendment to lower the voting age in Kansas from 18 to 16 and legislation providing sales tax exemption for hygiene products. She also has sponsored a proposed constitutional amendment to decrease the assessed value for real property used for residential purposes to 9% and a bill establishing fentanyl poisoning awareness week for public middle and high schools. On March 7, Melton voted against a bill that would require abortion providers to ask women why they want to terminate their pregnancies and report the answers to the state.

Melton ha propuesto una enmienda constitucional para reducir la edad de voto en Kansas de 18 a 16 años y una ley que elimina los impuestos sobre las ventas de productos de higiene. También ha propuesto otra enmienda constitucional para reducir el valor de tasación de los bienes inmuebles utilizados para fines residenciales al 9% y un proyecto de ley que establezca una semana dedicada a una concientización sobre el envenenamiento por fentanilo para las escuelas públicas de secundaria y preparatoria. El 7 de marzo, Melton votó en contra de un proyecto de ley que obligaría a los proveedores de abortos a preguntar a las mujeres por qué quieren interrumpir su embarazo y de comunicar esas respuestas al Estado.



No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Republicans

Mark S. Gilstrap

Political bio / Biografía política

Mark Gilstrap served in the Kansas Senate from 1997 to 2008. He is a retired employee of the Unified Government and a former Wyandotte County Republican Party chairman. A former Democrat, Gilstrap became a Republican 16 years ago. Gilstrap ran for the Kansas House in 2020 and lost to Democrat Kathy Wolfe Moore.

Mark Gilstrap fue senador de Kansas desde 1997 hasta el 2008. Es empleado jubilado del Gobierno Unificado y ex presidente del Partido Republicano del condado de Wyandotte. Anteriormente, Gilstrap fue demócrata, pero se volvió republicano hace 16 años. Gilstrap se postuló para la Cámara de Representantes de Kansas en el 2020 y perdió ante la demócrata Kathy Wolfe Moore.

Policy positions / Posturas políticas

Gilstrap did not respond to questions asking about his policy positions. He is known as a fiscal and social conservative and a staunch abortion opponent. In 2020, he was endorsed by Kansans for Life and received a 92% rating from the National Rifle Association. His previous campaign literature touts his time as a state senator for his role in advancing legislation that allowed for developments like Kansas Speedway, which opened in 2001.

Gilstrap no respondió a las preguntas sobre sus posiciones políticas. Es conocido como un conservador fiscal y social y un firme opositor al aborto. En el año 2020, fue respaldado por la organización Kansans for Life y recibió una puntuación del 92% de la Asociación Nacional del Rifle. Sus documentos de su campaña anterior promociona su tiempo como senador estatal por su papel en el avance de la legislación que permitió desarrollos como Kansas Speedway, que se inauguró en el 2001.