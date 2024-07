Kansas House District 39

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 39 includes parts of Bonner Springs, Lake Quivira and Shawnee. Republican incumbent Angela Stiens is running for re-election, and Vanessa Vaughn West is running in the 2024 Democratic primary.

Kansas state representatives serve two-year terms.

Republicans

Angela Stiens (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Angela Stiens of Shawnee was selected by local party leaders in March to serve out the remainder of retiring Rep. Owen Donohoe’s term. Stiens’ political experience began on the Shawnee City Council in 2021. She is an occupational therapist in Johnson County.

En marzo la representante Angela Stiens, de Shawnee, fue seleccionada por los líderes locales del partido para servir el resto del mandato del representante Owen Donohoe quien renunció . La experiencia política de Stiens comenzó en el Consejo de la Ciudad de Shawnee en el 2021. Ella es terapeuta ocupacional en el condado de Johnson.

Policy positions / Posturas políticas

As an elected member of Shawnee City Council, Stiens said her top priority is preserving the city’s neighborhoods. She has highlighted funding for police and fire departments and parks as key needs. She wants to keep property taxes in check, for seniors and families in particular. She also has taken a stance against rubber-stamping requests by commercial real estate developers. In the House, she is assigned to committees overseeing the social services budget, education and financial institutions and pensions.

Como miembro electo del Concejo Municipal de Shawnee, Stiens dijo que su principal prioridad es preservar los vecindarios de la ciudad. Ella ha resaltado la financiación de la policía y los bomberos y los parques como necesidades claves. Ella quiere mantener los impuestos a la propiedad bajo control, en particular se refiere a las personas mayores y las familias. También ha adoptado una postura contraria a la aprobación de las peticiones de los promotores inmobiliarios comerciales. En la Cámara de Representantes, está asignada a comisiones que supervisan el presupuesto de servicios sociales, educación e instituciones financieras y pensiones.

Democrats

Vanessa Vaughn West

Political bio / Biografía política

Vanessa Vaughn West calls herself a pragmatic thinker, connector and collaborator who is committed to being a true representative for the people. She is a mother, wife and legal executive. West says she is a dedicated community servant and champion of bipartisanship.

Vanessa Vaughn West se denomina a sí misma como una pensadora pragmática, y una persona con habilidad para conectar gente y una colaboradora que está comprometida a ser una verdadera representante del pueblo. Es madre, esposa y ejecutiva legal. West dice que es una servidora comprometida de la comunidad y defensora del bipartidismo.

Policy positions / Posturas políticas

West names public schools and full funding of special education among her top priorities. On health care, she wants to protect reproductive rights and expand Medicaid coverage for Kansans. Other policy goals include promoting gun safety, enhancing digital and transportation infrastructure, decreasing taxes and “ensuring a responsive, inclusive government for all.”

Entre sus principales prioridades, West menciona las escuelas públicas y la plena financiación de la educación especial. En cuanto al sistema de salud, quiere proteger los derechos reproductivos y ampliar la cobertura de Medicaid para los habitantes de Kansas. Otros objetivos políticos son promover la seguridad en el manejo de las armas, mejorar las infraestructuras de transporte y digitales, reducir los impuestos y "garantizar un gobierno receptivo y participativo para todos".