Kansas House District 43

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 43, in Johnson and Douglas counties, covers parts of Edgerton, Gardner and Olathe.

Republican incumbent Bill Sutton is running unopposed in the 2024 general election.

Kansas state representatives serve two-year terms.



Republican

Bill Sutton (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Bill Sutton is running for a seat he has held since 2013. During his time in office, the Gardner resident has chaired the House insurance and appropriations committees and served on several others. Sutton is a member of the Catholic fraternal organization the Knights of Columbus.

Bill Sutton se postula para un puesto que ha ocupado desde 2013. Durante su tiempo en el cargo, el residente de Gardner ha presidido los comités de seguros y apropiaciones de la Cámara y se desempeñó en varios otros. Sutton es un miembro de la organización fraternal católica de los Caballeros de Colón.

Policy positions / Posturas políticas

In the 2024 legislative session, Sutton promoted a bill designed to prevent government agencies, including police, from using drones manufactured or programmed in foreign countries like China, Russia and North Korea. He also supported providing tax incentives, via STAR bonds, to the Kansas City Chiefs and Royals to build stadiums in Kansas. Sutton has been an opponent of the death penalty, co-sponsoring a recent bill to abolish capital punishment that eventually died in committee. On his campaign website, Sutton decries the influence of “radical woke ideology” in public education and financial investment decisions.

En la sesión legislativa de 2024, Sutton promovió un proyecto de ley destinado a impedir que las agencias gubernamentales, incluida la policía, utilicen drones fabricados o programados en países extranjeros como China, Rusia y Corea del Norte. También apoyó proporcionar incentivos fiscales, a través de bonos STAR, a los Kansas City Chiefs y los Royals para construir estadios en Kansas. Sutton se ha opuesto a la pena de muerte, copatrocinando un reciente proyecto de ley para abolir la pena capital que finalmente dejó de avanzar en el comité. En la página web de su campaña, Sutton denuncia la influencia de la "ideología woke radical" en la educación pública y en las decisiones de inversión financiera.

Democrat

There are no Democrats running for this position.

No hay candidatos Demócratas postulándose para este puesto.