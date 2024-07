Kansas House District 49

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 49 includes parts of Olathe and Overland Park. Democratic incumbent Nikki McDonald is running for re-election, and Kurtis Ruf is running in the 2024 Republican primary.

Kansas state representatives serve two-year terms.



Democrat

Nikki McDonald (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Nikki McDonald of Olathe comes from what she describes as a “patriotic, working-class family of veterans.” Her grandfather served in World War II, her stepfather in the Arkansas National Guard and her dad in Vietnam and Germany. She and her husband moved to Olathe 20 years ago, and their two sons attend Olathe Public Schools.

Nikki McDonald, de Olathe, procede de lo que ella describe como una "familia de veteranos patrióticos y trabajadores". Su abuelo prestó servicio en la Segunda Guerra Mundial, su padrastro en la Guardia Nacional de Arkansas y su padre en Vietnam y Alemania. Con su marido se mudaron a Olathe hace 20 años, y sus dos hijos asisten a las escuelas públicas de Olathe.

Policy positions / Posturas políticas

Precinct leaders elected McDonald in January 2024 to fill the vacant seat in District 49. She said she’s a passionate advocate for public education and founder of Olathe Public Education Network Inc., an organization that educates the public about issues pertaining to Olathe Public Schools. McDonald serves on the K-12 Education Budget Committee, Health and Human Services and the House Committee on Legislative Modernization. She volunteers in the community, including on the Johnson County Mental Health Advisory Board. Her policy priorities include public education and special education funding, bodily autonomy, reproductive rights, mental health access and reducing property taxes and sales taxes.

Los líderes del distrito electoral local eligieron a McDonald en enero del 2024 para ocupar el puesto vacante en el 49° Distrito en Kansas. Ella dijo que es una apasionada defensora de la educación pública y es fundadora de Olathe Public Education Network, Inc, una organización que educa al público sobre temas relacionados con las Escuelas Públicas de Olathe. McDonald sirve en los comités de Presupuesto de Educación K-12, Salud y Servicios Humanos y el Comité de la Cámara de Modernización Legislativa. También es voluntaria en la comunidad, en la Junta Asesora de Salud Mental del Condado de Johnson. Sus prioridades políticas incluyen la educación pública y la financiación de la educación especial, la autonomía corporal y los derechos reproductivos, el acceso a la salud mental, así como la reducción de impuestos a la propiedad y los impuestos sobre las ventas.

Republican

Kurtis Ruf

Political bio / Biografía política

More than three decades ago, Kurtis Ruf managed his late father’s campaign for Olathe mayor. Jacob Ruf “won in a landslide against an incumbent,” his son said. But the younger Ruf never ventured further into politics until now. Several people — including mayors, lawmakers and county commissioners — asked him to run this year, said Ruf, who owns a software firm that develops data-driven analysis of enterprise data.

Hace más de tres décadas, Kurtis Ruf dirigió la campaña de su difunto padre cuando se presentó a la alcaldía de Olathe. Su padre, Jacob Ruf, "ganó de forma aplastante a un titular", dice su hijo. Aparte de eso, el joven Ruf nunca se había aventurado en política. Hasta ahora. varias personas -desde alcaldes y legisladores hasta comisionados del condado- le pidieron que se postulara este año, dijo Ruf, que es propietario de una empresa de software que desarrolla análisis empresarial basado en datos.

Policy positions / Posturas políticas

Describing himself as a moderate Republican, Ruf said he wants to focus on teamwork and have “everyone work together and get things solved.” He hopes to do away with “political games” and help preserve the “really good quality of life” that his district enjoys. Among his political priorities: Continue school funding and put additional resources into STEM (science, technology, engineering, and mathematics) programs. Support and empower teachers and focus on protecting children from dangers, such as cyber bullying and drug abuse. Lower property taxes to allow seniors and young families to afford housing. Ruf also said he wants to limit partisan politics and focus on data-driven strategies.

Describiéndose a sí mismo como un republicano moderado, Ruf dijo que quiere centrarse en el trabajo en equipo y hacer que, "todos trabajen juntos y resuelvan las cosas". Dijo que espera acabar con los "juegos políticos" y ayudar a preservar la "calidad de vida realmente buena" de la que disfruta su distrito. Entre sus prioridades políticas están: Mantener la financiación escolar y destinar recursos adicionales a los programas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Apoyar y capacitar a los maestros y centrarse en proteger a los niños de peligros como el acoso cibernético y el consumo de drogas. Bajar los impuestos sobre la propiedad para que las personas mayores y las familias jóvenes puedan cubrir los costos de una vivienda. Ruf también dijo que quiere limitar la política partidista y centrarse en estrategias que se basan en datos