Kansas House District 78

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas House of Representatives District 78 covers part of Olathe between Interstate 35 and Black Bob Road. Incumbent Robyn Essex, a Republican, is running for another two-year term. Daniel Goodman is running the 2024 Democratic primary.

Kansas state representatives serve two-year terms.

Republicans

Robyn Essex (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Robyn Essex is a wife and mother of three who graduated from MidAmerica Nazarene University. She was a real estate agent, district representative for U.S. Sen. Jerry Moran and an aide in Olathe schools. Essex was a Kansas Republican Party precinct committee member and served on the Olathe City Council.

Robyn Essex es esposa y madre de tres hijos, licenciada por la MidAmerica Nazarene University. Fue agente inmobiliaria, representante de distrito del senador estadounidense Jerry Moran y ayudante en las escuelas de Olathe. Essex fue miembro del comité de distrito del Partido Republicano de Kansas y formó parte del Consejo Municipal de Olathe.

Policy positions / Posturas políticas

Essex describes herself as a trusted, conservative problem-solver. Her website lists fighting “the Radical Washington Agenda” among her priorities. She is against property tax hikes and supports tackling inflation, small business, mental health, education, police and public safety. Essex is anti-abortion and sponsored a bill that would provide legal protections for infants who are born alive, regardless of the intent of the delivery. Another bill she sponsored would create a statewide educator position and increase funding for the Drug Abuse Resistance Education program. Essex serves on the Local Government, Elections, Insurance, Transportation and Water committees.

Essex se describe a sí misma como una solucionadora de problemas conservadora y de confianza. En su sitio web, entre sus prioridades figura la lucha contra "la Agenda Radical de Washington". Está en contra de la alza del impuesto sobre propiedad y apoya la lucha contra la inflación, la pequeña empresa, la salud mental, la educación, la policía y la seguridad pública. Essex es contraria al aborto y patrocinó un proyecto de ley que proporcionaría protección legal a los bebés nacidos vivos, independientemente de la intención del parto. Otro proyecto de ley que patrocinó crearía un puesto de educador para todo el estado y aumentaría la financiación del programa de Educación para la Resistencia al Abuso de Drogas. Essex forma parte de los comités de Gobierno Local, Elecciones, Seguros, Transporte y Agua.

Democrats

Daniel Goodman

Political bio / Biografía política

First-time candidate Daniel Goodman spent his career advocating for seniors, as an administrator for the state, director of the Johnson County Area Agency on Aging and, currently, executive director of Kansas Advocates for Better Care. He was president of the Kansas Association of Area Agencies on Aging and Disabilities and serves on the Johnson County Commission on Aging.

Daniel Goodman, candidato por primera vez, pasó su carrera abogando por las personas mayores, como administrador del Estado, director de la Agencia de Área sobre Envejecimiento del Condado de Johnson y, actualmente, director ejecutivo de Kansas Advocates for Better Care. Fue presidente de la Asociación de Agencias de Área sobre Envejecimiento y Discapacidad de Kansas y forma parte de la Comisión sobre Envejecimiento del condado de Johnson.

Policy positions / Posturas políticas

Goodman’s priorities include fully funding public schools and increasing incentives to attract and retain new and existing teachers. He says aging Kansans should have access to cost-effective, long-term care options and in-home support and services. Goodman also believes in preserving a woman’s right to make their own health care decisions.

Las prioridades de Goodman incluyen la plena financiación de las escuelas públicas y el aumento de los incentivos para atraer y retener a los profesores nuevos y existentes. Dice que los ancianos de Kansas deberían tener acceso a opciones rentables de cuidados a largo plazo y a servicios y apoyo a domicilio. Goodman también cree en la preservación del derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones sanitarias.