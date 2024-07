Kansas House District 8

Kansas House of Representatives District 8 represents parts of Overland Park and Olathe. Republican incumbent Chris Croft is running for re-election, and Pam Shernuk is running in the 2024 Democratic primary.

Kansas state representatives serve two-year terms.

Find information about each candidate and their policy positions below, in both English and Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

Republicans

Chris Croft (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Chris Croft is a retired U.S. Army colonel who served for 30 years in places like Iraq, Italy and eventually, Fort Leavenworth. He is a board member of the American Fallen Warrior Memorial Foundation. Croft is the majority leader of the Kansas House of Representatives.

Chris Croft es un coronel retirado del ejército estadounidense que prestó servicio durante 30 años en lugares como Irak, Italia y, finalmente, Fort Leavenworth. Es miembro del consejo de la American Fallen Warrior Memorial Foundation. Croft es líder oficial del partido mayoritario en la Cámara de Representantes de Kansas.

Policy positions / Posturas políticas

As House majority leader, two of Croft’s listed priorities are reducing state debt and lowering the financial burden on Kansas taxpayers. He also touted a bill to limit what land foreign entities can buy around Kansas military sites to safeguard against potential threats. Croft has routinely voted along party lines on issues like abortion and LGBTQ rights, including voting in favor of a bill banning hormone therapy and gender transition surgery for Kansans under 18 years old. He has received endorsements from Kansans for Life since he first ran in 2018.

Como líder de la mayoría de la Cámara, dos de las prioridades de Croft son reducir la deuda del estado y disminuir la carga financiera de los contribuyentes de Kansas. También proclama un proyecto de ley para limitar los terrenos que las entidades extranjeras pueden comprar alrededor de los emplazamientos militares de Kansas para evitar posibles amenazas. Croft ha votado rutinariamente en sintonia con la ideología de su partido en temas como el aborto y los derechos LGBTQ, incluyendo votar a favor de un proyecto de ley que prohíbe la terapia hormonal y la cirugía de transición de género para residentes menores de 18 años de edad. Ha recibido el respaldo oficial de Kansans for Life desde que se postuló por primera vez en el 2018.

Democrats

Pam Shernuk

Political bio / Biografía política

Pam Shernuk was born in Winfield and has lived in Kansas her whole life. Once a Republican, she switched parties in 2021. She worked for the Blue Valley School District for 20 years before retiring in 2015. Shernuk is the former chair of the Johnson County Commission on Aging.

Pam Shernuk nació en Winfield y ha vivido en Kansas toda su vida. Una vez fue republicana, pero cambió de partido en el 2021. Trabajó para el Distrito Escolar de Blue Valley durante 20 años antes de jubilarse en el 2015. Shernuk es la ex- presidenta de la Comisión para Personas de la Tercera Edad del Condado de Johnson.

Policy positions / Posturas políticas

Shernuk advocates for fully funding and providing additional resources to public education. Her areas of concern include the increasing teacher shortage, which she proposes to address by creating scholarships and other incentives. Shernuk said expanding Medicaid and preserving a woman’s right to bodily autonomy will also be at the forefront of her agenda. She seeks the immediate elimination of a sales tax on groceries, elimination of the state income tax on all Social Security income, and a doubling of the child and dependent care tax credit.

Shernukes es defensora de la financiación plena y de proporcionar recursos adicionales a la educación pública. Sus áreas de preocupación incluyen la creciente escasez de maestros, que propone abordar mediante la creación de becas y otros incentivos. Shernuk dijo que la ampliación de Medicaid y preservar el derecho de la mujer a la autonomía corporal también estará a la vanguardia de su agenda. Pretende la eliminación inmediata del impuesto sobre la venta de comestibles, la eliminación del impuesto estatal sobre la renta de todos los ingresos de la Seguridad Social y se dobla el crédito impositivo para cuidar hijos y niños dependientes.