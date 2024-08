Johnson County Commission District 2

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

The Johnson County Board of County Commissioners is made up of six district representatives and one at-large chairperson.

Jeff Meyers and Mark Hamill are running in the 2024 general election to represent District 2, which includes Shawnee, Lake Quivira and part of Lenexa.

Johnson County commissioners are elected on non-partisan ballots and serve four-year terms.

Jeff Meyers (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Jeff Meyers, who is seeking a second term on the commission, served as mayor of Shawnee from 2004 to 2015. Before that, he served on the Shawnee City Council for 11 years and was on the city’s zoning board of appeals. Meyers said he has been in local government for more than 30 years, and was an educator and coach for nearly 40 years.

Jeff Meyers, quien está buscando su segundo término en la comisión, fungió como alcalde de Shawnee de 2004 a 2015. Anteriormente a eso, fungió como concejal de Shawnee City Council durante 11 años y fue parte de la junta de apelaciones de zonificación de la ciudad. Meyers dijo que ha estado involucrado en el gobierno local por más de 30 años, y fue educador y coach por cerca de 40 años.

Policy positions / Posturas políticas

Meyers said his top priorities include funding safety services and being “frugal and prudent” with the county budget while providing desirable programs, emphasizing that the commission has lowered the tax rate several times during his term. He also said he is focused on working hard by serving on several county boards including the parks and recreation board, as well as earning residents’ trust by responding to their questions and concerns.

Meyers dijo que sus principales prioridades incluyen la financiación de los servicios de seguridad y la "austeridad y prudencia" con el presupuesto del condado, al mismo tiempo que se proporcionen programas deseables, haciendo hincapié en que la comisión ha reducido la tasa de impuestos en varias ocasiones durante su mandato. También dijo que está concentrado en trabajar arduamente cumpliendo funciones en varias juntas del condado, incluyendo la junta de parques y recreación, así como en ganarse la confianza de los residentes respondiendo a sus preguntas y preocupaciones.



Mark Hammill

Political bio / Biografía política

Mark Hamill, a Lenexa resident, serves on the Johnson County Community College Board of Trustees. His first term began in 2022. He said he and his family are active members of New City Church in Shawnee. He works in residential real estate in the Kansas City area. He also helps coach football, according to a campaign announcement.

Mark Hamill, residente de Lenexa, cumple funciones en la Junta de Fideicomisarios del Johnson County Community College. Su primer mandato comenzó en 2022. Dijo que él y su familia son miembros activos de la Iglesia New City Church en Shawnee. Trabaja en el sector inmobiliario residencial en el área de Kansas City. También es entrenador de fútbol, de acuerdo con un anuncio de campaña.

Policy positions / Posturas políticas

Hamill said in his campaign announcement that his top priorities include lowering the county’s mill levy to lower the tax burden amid rising property values. He is also focused on public safety by empowering and training law enforcement and building community partnerships. And he said he supports “policies that make owning a home a reality in Johnson County.”

Hamill dijo en su anuncio de campaña que sus principales prioridades incluyen la reducción de la tasa de impuestos del condado para reducir la carga fiscal en medio de la alza del valor de las propiedades. También se concentrará en la seguridad pública mediante el empoderamiento y la capacitación de las fuerzas policiales y la creación de asociaciones comunitarias. Y dijo que apoya «políticas que logren que las personas puedan hacerse dueño de una casa en el condado de Johnson».