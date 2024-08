Johnson County Commission District 3

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

The Johnson County Board of County Commissioners is made up of six district representatives and one at-large chairperson.

Charlotte O'Hara and Julie Brewer are running in the 2024 general election to represent District 3, which includes southern parts of Overland Park, the county’s southeast corner and Spring Hill.

Johnson County commissioners are elected on non-partisan ballots and serve four-year terms.

Charlotte O’Hara (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Charlotte O’Hara is seeking reelection to the Board of Commissioners. She previously served in the Kansas House of Representatives, covering the 27th District in 2011-2012. She owns small industrial buildings in Olathe and has an ownership in a family manufacturing business in Olathe.

Charlotte O'Hara busca la reelección en la Junta de Comisionados. Previamente, ha cumplido funciones en la Cámara de Representantes de Kansas, representando al Distrito 27 de 2011 a 2012. Es propietaria de pequeños edificios industriales en Olathe y de una empresa familiar de fabricación en Olathe.

Policy positions / Posturas políticas

O’Hara on her website says she offers the “continued conservative leadership that Johnson County, KS needs now more than ever.” Her priorities include lowering property taxes, improving transparency and adding more funding to the sheriff’s office, such as by increasing deputy pay. She has fought for the commission to once again start recording and livestreaming public comments during its meetings. And she is a vocal critic of tax incentives for private development. On her website, she calls for removing diversity, equity and inclusion programs, which she calls “ridiculousness and destructive.”

O'Hara dijo que sus prioridades incluyen la reducción de impuestos a la propiedad, la mejora de la transparencia y la suma de más fondos a la oficina del sheriff, como por ejemplo el aumento de sueldo al adjunto. Ha luchado para que la comisión vuelva a grabar y retransmitir en directo los comentarios del público durante sus reuniones. Y es una firme crítica de los incentivos tributarios para el desarrollo privado. En su página web, pide que se eliminen los programas de diversidad, equidad e inclusión, que califica de "ridículos y destructivos".

Julie Brewer

Political bio / Biografía política

Julie Brewer retired last year from serving as executive director of the nonprofit United Community Services of Johnson County. She said she has more than 30 years of leadership experience, serving on boards and committees addressing issues including public safety, employment, education, health, mental health, transportation, housing, homelessness and digital access.

Julie Brewer se jubiló el año pasado de su cargo como directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro United Community Services of Johnson County. Dijo que tiene más de 30 años de experiencia de liderazgo, participando en juntas y comités que abordan temas como la seguridad pública, el empleo, la educación, la salud, la salud mental, el transporte, la vivienda, la falta de vivienda y el acceso digital.

Policy positions / Posturas políticas

Brewer said her top priorities include fiscal responsibility and maintaining the lowest mill levy in Kansas. She said fiscal responsibility includes working at the local and state level to address housing costs, supply and property tax impact. She is focused on improvements to quality of life, resident well-being, business growth and retention. That includes investing in a workforce that supports residents’ ability to be educated, employed, healthy and housed. She also supports public safety partnerships that “ensure excellent coverage and response times,” as well as “putting policy before politics and focusing on collaboration and resident engagement.”

Brewer dijo que sus principales prioridades incluyen la responsabilidad fiscal y el mantenimiento de la más baja tasa de impuestos en Kansas. Ella dijo que la responsabilidad fiscal incluye trabajar a nivel local y estatal para hacer frente a los costos de vivienda, la oferta y el impacto del impuesto a la propiedad. Ella se centra en la mejora de la calidad de vida, el bienestar de los residentes, el crecimiento empresarial y la retención. Esto incluye la inversión en una fuerza laboral que apoye la capacidad de los residentes para educarse, trabajar, estar sanos y tener una vivienda. También apoya las asociaciones de seguridad pública que «garanticen una cobertura y unos tiempos de respuesta excelentes», así como "anteponer las políticas a la política y concentrar esfuerzos en la colaboración y el involucramiento de los residentes".