Johnson County Commission District 6

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

The Johnson County Board of County Commissioners is made up of six district representatives and one at-large chairperson.

Residents in District 6, which includes most of western Johnson County, will vote in the primary. Candidates include Shirley Allenbrand, Tony Bergida and Mike Storm.

Johnson County commissioners are elected on non-partisan ballots and serve four-year terms.

6th District

Shirley K. Allenbrand (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Shirley Allenbrand was elected to the Johnson County Board of Commissioners in 2020 to serve the 6th District. Before holding the office, she owned and operated health care communities along with her partner, former Gov. Mark Parkinson, which are now publicly traded companies. She has also been involved in philanthropic work, most recently for the youth crisis center in Johnson County.

Shirley Allenbrand fue elegida para la Junta Directiva del Condado de Johnson en el 2020 para representar al 6to Distrito. Antes de ocupar el cargo, fue propietaria y administradora de comunidades de atención médica junto con su socio, el ex gobernador Mark Parkinson, que ahora son empresas públicas que cotizan en la bolsa. Ella también ha estado involucrada en el trabajo filantrópico, más recientemente para el centro de crisis juvenil en el condado de Johnson.

Policy positions / Posturas políticas

Allenbrand said her priorities include keeping the lowest tax rate in Kansas, a commitment to public safety, maintaining high quality of life, and responsible as well as innovative management of growth and development. A few of her focus areas are continued development of mental health services, collaborating with state and local governments on the K-10 corridor, and the economic growth at New Century Commerce Center.

Allenbrand dijo que sus prioridades incluyen el mantenimiento de la tasa más baja de impuestos en Kansas, un compromiso con la seguridad pública, el mantenimiento de una alta calidad de vida, y una gestión de crecimiento y desarrollo que sea innovadora y responsable. Algunas de sus áreas de enfoque son el desarrollo continuo de los servicios de salud mental, la colaboración con los gobiernos estatales y locales en el corredor de la carretera K-10, y el crecimiento económico en el New Century Commerce Center.

Tony Bergida

Political bio / Biografía política

Tony Bergida is a financial manager for a midwestern research and development company. He serves on the Olathe planning commission. Bergida also volunteers with the Knights of Columbus and the Olathe Rotary Club, and is an active member of the Gardner, DeSoto and Olathe Chambers of Commerce.

Tony Bergida es director financiero de una empresa de investigación y desarrollo de la zona central del país. Es miembro de la comisión de planificación de Olathe. Bergida también es voluntario con los Knights of Columbus y el Club Rotario de Olathe, y es miembro activo de las Cámaras de Comercio de Gardner, DeSoto y Olathe.

Policy positions / Posturas políticas

Bergida says on his website a main priority is public safety, including to “fully fund the Sheriff's office and maintain its independence.” He also emphasizes lowering property taxes and stopping “tax giveaways for mega apartment complexes and special interests.” He wants to prioritize spending for other services, including mental health.

Bergida dice en su sitio web que su prioridad principal es la seguridad pública, que incluye "financiar completamente la oficina del Alguacil y mantener su independencia." También hace hincapié en la reducción de impuestos a la propiedad y detener "descuentos impositivos para mega complejos de apartamentos e intereses especiales." Él quiere dar prioridad a los gastos de otros servicios, como la salud mental.

Mike Storm

Political bio / Biografía política

Mike Storm served in the U.S. Navy and has owned several small businesses in Johnson County, employing hundreds of people throughout his career. He says he brings leadership skills and common-sense business acumen to the table. From balancing budgets to problem-solving and listening to my team, he said he implements lasting solutions.

Mike Storm ejerció en la Armada de los EE.UU. y ha sido propietario de varias pequeñas empresas en el condado de Johnson, empleando a cientos de personas a lo largo de su carrera. Dice que aporta capacidad de liderazgo y visión para los negocios con sentido común. Desde el balance de los presupuestos a la resolución de problemas y escuchar al equipo, dijo que implementa soluciones duraderas.

Policy positions / Posturas políticas

Storm said he will focus on decreasing spending while providing real tax relief. He believes the “6th district is under attack from outside corporations swooping in, building tax-free, and destroying the land. I will listen to and stand up for the residents, protecting their homes and communities from inappropriate and incompatible development.” He said he supports fully funding law enforcement and working on initiatives to combat the fentanyl crisis and stopping “the KCMO crime from spilling over into our county.”

Storm dijo que se centrará en la reducción del gasto mientras que proporciona una verdadera reducción de impuestos. Cree que el "6º distrito está siendo atacado por corporaciones externas que le caen encima, construyen libres de impuestos y destruyen el terreno. Voy a escuchar y defender a los residentes, para proteger sus hogares y comunidades de desarrollo inadecuados e incompatibles ". Dijo que apoya la plena financiación de las fuerzas policiales y en trabajar en iniciativas para combatir la crisis del fentanilo y detener "el crimen de KCMO antes de que se derrame en nuestro condado."