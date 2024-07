Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Johnson County District Attorney Steve Howe is running for reelection to be the county’s top prosecutor. He faces challenger David Greenwald in the 2024 Republican primary. Vanessa Riebli and Zach Thomas are running in the Democratic primary.

The Johnson County District Attorney serves a four-year term.



Republicans

Steve Howe (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Steve Howe has served as a prosecutor for more than 33 years, and has served as Johnson County District Attorney since he was first elected in 2008. Howe says his "focus has always been public safety, not politics. We have a simple and clear mission: protecting our community and quality of life through the fair and effective administration of justice."

Steve Howe ha prestado servicio como fiscal durante más de 33 años, y es Fiscal de Distrito del Condado de Johnson desde que fue elegido por primera vez en el 2008. Howe dice que su "enfoque siempre ha sido la seguridad pública, no la política. Tenemos una misión simple y clara: proteger a nuestra comunidad y la calidad de vida a través de la administración justa y eficaz de la justicia."

Policy positions / Posturas políticas

Howe says a main focus is "delivering a strong message to criminals – 'Stay out of Johnson County.' We must be vigilant to stop new threats." He touts working with the state Legislature to "enact measures fighting the growth of fentanyl, by enhancing penalties for those responsible for selling them; and to fight interstate gangs preying on businesses." Another priority is "supporting crime victims. I have instituted many successful initiatives to help victims of domestic violence, as well as children and elderly victims." And he said, "To reduce recidivism, I worked proactively to establish veterans, drug and behavioral health treatment courts, and programs to intervene and treat the mentally ill."

Howe afirma que uno de los principales objetivos es "enviar un mensaje contundente a los delincuentes: 'No entren en el condado de Johnson'. Debemos estar alerta para detener las nuevas amenazas". Él promociona el trabajo con la Legislatura estatal para "promulgar medidas de lucha contra el crecimiento de fentanilo, mediante el aumento de las penas para los responsables de su venta, y para luchar contra las pandillas interestatales que se aprovechan de las empresas." Otra prioridad es "apoyar a las víctimas de delitos". Ha instituido muchas iniciativas exitosas para ayudar a las víctimas de la violencia doméstica, así como a los niños y ancianos que han sido víctimas." Y añadió: "Para reducir la reincidencia, trabajé proactivamente para establecer tribunales de veteranos, de drogas y de tratamiento de la salud mental, y programas para intervenir y tratar a los enfermos mentales."

David Greenwald

Political bio / Biografía política

David Greenwald is the head of the drug unit at the Douglas County DA’s Office. Previously, he worked in the Johnson County DA’s Office and was a gang prosecutor in the Wyandotte County DA’s office for three years. He has taught trial advocacy for the National DA’s Association and has presented at the Kansas County and District Attorney’s Association about prosecuting fentanyl death cases.

David Greenwald es el jefe de la unidad de drogas de la fiscalía del condado de Douglas. Anteriormente, trabajó en la fiscalía del condado de Johnson y fue fiscal especializado en pandillas en la fiscalía del condado de Wyandotte durante tres años. Ha impartido clases de defensa en juicios para la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito y ha presentado a la Asociación de Fiscales de Distrito y del Condado de Kansas sobre cómo procesar casos de muerte por fentanilo.

Policy positions / Posturas políticas

Greenwald wants to proactively tackle the fentanyl crisis by “aggressively prosecuting dealers linked to deaths, providing treatment for addicts, and partnering with groups to educate teens and young teens and adults to curtail the use of fake pills.” As a former gang prosecutor, he said he has successfully prosecuted violent criminals in Wyandotte, Johnson, and Douglas counties. He said he “will create a specialized unit to address violent and dangerous offenders.” He said he’ll focus on using the DA’s office “investigators to coordinate and share intelligence among Johnson County’s 17 law enforcement agencies and those in the KC Metro area.”

Greenwald quiere abordar de forma proactiva la crisis del fentanilo "persiguiendo agresivamente a los traficantes vinculados a las muertes, proporcionando tratamiento a los adictos y asociándose con grupos para educar a los adolescentes, jóvenes y a los adultos para que reduzcan el uso de pastillas falsas". Como anteriormente persiguió a las pandillas, afirmó que ha procesado con éxito a delincuentes violentos en los condados de Wyandotte, Johnson y Douglas. Dijo que "creará una unidad especializada para hacer frente a los delincuentes violentos y peligrosos". Dijo que se centrará en el uso de los investigadores de la oficina del fiscal "para coordinar y compartir inteligencia entre las 17 agencias de aplicación de la ley del condado de Johnson y los del área metropolitana de KC."



Democrats

Vanessa Riebli

Political bio /Biografía política

Vanessa Riebli has practiced criminal law in Johnson County for over 25 years, working as an assistant district attorney for 21 of those years and more recently as a partner at Bath & Edmonds, a criminal defense firm. She was named Kansas Prosecutor of the Year in 2016 by the Kansas County & District Attorneys Association.

Vanessa Riebli ha practicado el derecho penal en el condado de Johnson por más de 25 años, trabajando como asistente del fiscal de distrito durante 21 de esos años y más recientemente como socia de Bath & Edmonds, una firma de defensa criminal. Fue nombrada Fiscal del Año de Kansas en el 2016 por la Asociación de Fiscales del Distrito y del Condado de Kansas.

Policy positions / Posturas políticas

Riebli said her priorities include: Rebuilding community trust by increasing transparency about how the office operates and allowing for more community input; Promoting public safety and protecting residents by making sure they are represented by prosecutors who are experts in their field; Combating the fentanyl crisis; Helping those struggling with mental health challenges and substance abuse by collaborating with community justice partners; And ensuring women can make personal healthcare decisions without fear of being prosecuted for political purposes.

Riebli dijo que sus prioridades incluyen: reconstruir la confianza de la comunidad mediante una mayor transparencia sobre cómo funciona la oficina y permitir más aportaciones de la comunidad; Promover la seguridad pública y proteger a los residentes asegurándose de que están representados por fiscales expertos en su campo; Combatir la crisis del fentanilo; Ayudar a aquellos que luchan con problemas de salud mental y abuso de sustancias mediante la colaboración con programas de justicia comunitaria; Y garantizar que las mujeres puedan tomar decisiones médicas personales sin temor a ser procesadas con fines políticos.

Zach Thomas

Political bio /Biografía política

Zach Thomas started his legal career in civil law, but said he quickly realized he could do more good as a criminal defense attorney. He served as a public defender for two years before opening his own law firm in 2014. He’s now a full-time attorney at Roth Davies, a city prosecutor for the city of Gardner, and a special prosecutor for Linn County. He also regularly serves as judge pro tem.

Zach Thomas comenzó su carrera jurídica en derecho civil, pero pronto se dio cuenta de que podía hacer más bien como abogado defensor en derecho penal. Trabajó como defensor público durante dos años antes de abrir su propio bufete de abogados en 2014. Ahora es abogado a tiempo completo en Roth Davies, un fiscal de la ciudad de Gardner y fiscal especial del condado de Linn. También sirve regularmente como juez pro tempore.

Policy positions / Posturas políticas

Thomas said he “will be a district attorney for our community. For our kids, our criminal justice system should give our children their best chance for success in the future.” He supports diversion programs instead of jail time and trying juveniles as juveniles. He also emphasizes the need for mental health programs, addiction treatment, and protections for consumers and senior citizens. He prioritizes prosecuting violent crime, transparency, and getting the best public safety value with taxpayer dollars.

Thomas dijo que "será un fiscal de distrito para nuestra comunidad. Para nuestros hijos, nuestro sistema de justicia penal debe darles la mejor oportunidad para el éxito en el futuro”. Es partidario de programas de rehabilitación en lugar de penas de cárcel y de juzgar a los menores como menores. También hace hincapié en la necesidad de programas de salud mental, tratamiento de adicciones y protecciones para los consumidores y las personas mayores. Da prioridad a la persecución de los delitos violentos, a la transparencia y a obtener el máximo rendimiento de la seguridad pública con el dinero de los contribuyentes.