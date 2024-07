Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Johnson County Sheriff Calvin Hayden, a Republican, is seeking re-election and faces challenger Doug Bedford in the 2024 primary. Byron K. Roberson is running in the Democratic primary.

The Johnson County Sheriff serves a four-year term.



Republicans

Calvin Hayden (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Calvin Hayden is seeking a third term as sheriff. A military veteran, he previously served as a sergeant, patrol supervisor and lieutenant in the sheriff's office. After a 30-year career in law enforcement, he was elected to the Johnson County Board of Commissioners for a four-year term before becoming sheriff in 2016.

Calvin Hayden busca un tercer mandato como alguacil. Un veterano militar, se desempeñó anteriormente como sargento, supervisor de patrulla y teniente en la oficina del alguacil. Después de una carrera de 30 años en la aplicación de la ley, fue elegido miembro de la Junta de Comisionados del Condado de Johnson por un período de cuatro años antes de convertirse en alguacil en el 2016.

Policy positions / Posturas políticas

Hayden lists his top priorities as serving with transparency, upholding the Constitution and improving the “professional standards” of the sheriff’s office. He has had a controversial tenure in Johnson County, as he continues a years-long election fraud investigation, which has produced no criminal charges but has energized conspiracy theorists and election deniers.

Hayden enumera sus principales prioridades como prestar servicio con transparencia, defender la Constitución y mejorar los "estándares profesionales" de la oficina del alguacil. Ha tenido un mandato controvertido en el condado de Johnson, ya que continúa una investigación de fraude electoral de años, que no ha producido cargos criminales, pero por otro lado ha energizado a las personas con teorías de conspiración acerca de las elecciones.

Doug Bedford

Political bio / Biografía política

Doug Bedford is the former undersheriff for Johnson County, and a former Navy SEAL. He enlisted in the Navy in 1989, and afterward returned to De Soto. He served in the Johnson County Sheriff’s Office as deputy, sergeant, lieutenant and later as undersheriff. He said he is running for sheriff to “return it to its primary mission of public safety and restore public trust in the office.”

Doug Bedford fue ayudante de alguacil del condado de Johnson y SEAL de la Marina. Se alistó en la Marina en 1989 y después regresó a De Soto. Presto servicio en la Oficina del Alguacil del Condado de Johnson como delegado, sargento, teniente y más adelante como ayudante de alguacil. Dijo que se postula a la candidatura de alguacil para "reorientarlo a su misión principal de seguridad pública y restaurar la confianza pública en la oficina".

Policy positions / Posturas políticas

Bedford said his priorities include reducing the impact of drugs “through restoration of multi-agency task forces targeting the most dangerous drug operations, with a primary emphasis on illegal fentanyl distribution.” He also supports increasing school safety by facilitating the placement of school resource officers and cooperating on school resource operations. And he prioritizes providing resources and assistance needed to address mental health concerns in the community.

Bedford dijo que sus prioridades incluyen la reducción del impacto de las drogas "a través de la restauración de los grupos de trabajo multi-agencia dirigidos a las operaciones de drogas más peligrosas, con un énfasis principal en la distribución ilegal de fentanilo." También apoya el aumento de la seguridad escolar, facilitando la colocación de oficiales asignados a las escuelas, y cooperando en operaciones de seguridad escolar. Y da prioridad a proporcionar los recursos y la asistencia necesarios para abordar los problemas de salud mental en la comunidad.

Democrat

Byron K. Roberson

Political bio / Biografía política

Byron Roberson serves as the Prairie Village police chief, a role he was appointed to in 2021. He started his career as a police officer in 1995, working as a field training officer, narcotics detective, patrol supervisor and deputy chief of police. Roberson said he served eight years in the U.S. Marines Corps Reserve, including one year of active deployment during Desert Storm.

Byron Roberson se desempeña como jefe de policía de Prairie Village, un papel para el que fue nombrado en el 2021.Comenzó su carrera como oficial de policía en 1995, trabajando como oficial de entrenamiento de campo, detective de narcóticos, supervisor de patrulla y subjefe de policía. Roberson dijo que prestó servicio por ocho años en la Reserva del Cuerpo de Marines de EE.UU., incluyendo un año de despliegue activo en el Medio Oriente durante la Tormenta del Desierto.

Policy positions / Posturas políticas

Roberson said he would focus on prioritizing safety over politics if he were to be elected. A main priority is improving communication between the sheriff’s office and other law enforcement departments, including collaborating on providing resources. He also is focused on mental health, including providing training for crisis intervention and de-escalation techniques. He believes in “fostering a culture of professional development in the sheriff’s office” by supporting employees.

Roberson dijo que si fuera elegido se centraría en dar prioridad a la seguridad sobre la política . Una prioridad principal es mejorar la comunicación entre la oficina del sheriff y otros departamentos policiales, incluyendo la colaboración en el suministro de recursos. También se centra en la salud mental, incluida la formación para la intervención en crisis y técnicas para evitar la violencia en situaciones de emergencia. Cree en "fomentar una cultura de desarrollo profesional en la oficina del sheriff" apoyando a los empleados.