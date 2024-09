Kansas City, Kansas, Public Schools Bond Issue

Find information about the bond issue below, in both English and Spanish, as part of the KC Voter Guide.

Como parte de la Guía del votante de KC, a continuación encontrará información sobre la emisión del bono, tanto en inglés como en español.

For the second time this year, voters will decide the fate of a multimillion-dollar bond issue for Kansas City, Kansas, Public Schools.

Voters rejected a $420 million KCKPS bond in April.

The bond on the November ballot is smaller and won’t raise property tax rates, the board says, because the board will reduce taxes in other areas.

But as a tradeoff, the revised plan for spending the money includes fewer projects and affects only a handful of schools.

The school board approved the plan in mid-August.

Here’s what you need to know about what a bond is, how it would change schools and what it would mean for your taxes.

Por segunda vez en este año, los votantes decidirán el destino de una emisión multimillonaria para las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas.

Los votantes rechazaron la emisión de un bono de $420 millones de dólares en abril.

El bono en la boleta electoral de noviembre es más pequeño y no aumentará las tasas de impuestos a la propiedad, dice la junta, porque la junta reducirá los impuestos en otras áreas.

Pero, como concesión, el plan revisado para gastar el dinero incluye menos proyectos y afecta sólo a un puñado de escuelas.

La junta directiva escolar aprobó el plan a mediados de agosto.

Esto es lo que necesitas saber sobre qué es un bono, cómo cambiaría las escuelas y qué significaría para tus impuestos.

What does voting yes mean? / ¿Qué significa votar sí?

Approving a bond gives a school district permission to borrow money — $180 million in this case — and pay off the loan with property taxes.

In Kansas, school bonds can be used to purchase land, pay for building-related projects and buy buses.

They’re a popular way to finance big construction projects, such as new buildings, that wouldn’t otherwise fit into a district’s budget.

La aprobación de un bono da permiso a un distrito escolar para pedir dinero prestado - 180 millones de dólares en este caso - y pagar el préstamo con los impuestos sobre la propiedad.

En Kansas, los bonos escolares pueden utilizarse para adquirir terrenos, pagar proyectos relacionados con la construcción y comprar autobuses.

Son una forma popular de financiar grandes proyectos de construcción, como nuevos edificios, que de otro modo no se incluirían en el presupuesto de un distrito.

How would the money be spent? / ¿Cómo se usaría el dinero?

The $180 million would be spent on four major projects:



Replacing Central Middle School.

Replacing Argentine Middle School.

Replacing Silver City and Noble Prentis elementary schools with one new school.

Adding classrooms to Sumner Academy of Arts and Science.

Los 180 millones de dólares se destinarían a cuatro grandes proyectos:



Reemplazo de Central Middle School.

Reemplazo de Argentine Middle School.

Reemplazo de las escuelas primarias Silver City y Noble Prentis con una nueva escuela.

Adición de salones de clases a Sumner Academy of Arts and Science.

How would the spending break down? / ¿Cómo se desglosaría el gasto?

The district estimates each middle school would cost less than $70 million. The elementary school would cost less than $40 million. And adding classrooms to Sumner would cost about $7 million. Those costs could increase the longer that projects are delayed.

El distrito calcula que cada escuela secundaria costaría menos de 70 millones de dólares. La escuela primaria costaría menos de 40 millones de dólares. Y añadir salones de clase a Sumner costaría unos 7 millones de dólares. Estos costos podrían aumentar cuanto más se retrasen los proyectos.

Why these projects? / ¿Por qué estos proyectos?

The bond is aimed at improving schools that are in poor condition or too small.

The middle school buildings that would close have an average age of 102 years, district spokesperson Edwin Birch said in an email.

Central Middle School and Sumner Academy are using detached modular classrooms to serve all of their students. Meanwhile, Argentine Middle School is dealing with building problems that include flooding and plumbing issues.

According to district records, Silver City Elementary School was built in 1971 , while Noble Prentis Elementary School has existed since 1911 but was most recently rebuilt around 1955.

Some of the projects are also linked. The new Argentine Middle School would be built on the current Silver City site after Silver City students move into a new school at the Noble Prentis location.

El objetivo del bono es mejorar las escuelas en mal estado o que son demasiado pequeñas.

Los edificios de escuelas secundarias que se cerrarían tienen una edad media de 102 años, según explicó Edwin Birch, portavoz del distrito, en un correo electrónico.

Central Middle School y Sumner Academy están utilizando aulas modulares independientes para alojar a todos sus alumnos. Mientras tanto, Argentine Middle School está lidiando con problemas de construcción que incluyen inundaciones y problemas de plomería.

Según los registros del distrito, la Escuela Primaria Silver City se construyó en 1971 , mientras que la Escuela Primaria Noble Prentis existe desde 1911, pero se reconstruyó más recientemente alrededor de 1955.

Algunos de los proyectos también están vinculados. La nueva Escuela Secundaria Argentine se construiría en el actual sitio de Silver City después de que los estudiantes de Silver City se muden a una nueva escuela en la ubicación de Noble Prentis.

How would a bond affect property taxes? / ¿Cómo afectaría un bono a los impuestos sobre la propiedad?

A $180 million bond would normally raise property taxes on a $100,000 home by about $29 a year and a $200,000 home by about $57 a year. The district says median home value in Kansas City, Kansas, is $112,500.

But the school board is committed to reducing property taxes in other areas — capital outlay and the library fund — to offset the increase.

That means your property tax rate would hold steady if the bond passes, but the public library would take a nearly $2 million hit to its operating budget.

The district’s chief of operations, Steve Lilly, said that although the district would have less money in its capital outlay fund, that would be manageable because newer buildings are cheaper to maintain.

Taxpayers would still be on the hook to pay off the bond even if a future board decided to raise property taxes for other reasons.

If the bond doesn’t pass, property taxes won’t necessarily go down. It would be particularly difficult to reduce capital outlay taxes without a bond, Lilly said, because the district would have to be prepared for high building maintenance costs.

Un bono de $180 millones de dólares normalmente aumentaría los impuestos sobre la propiedad de una casa de $100,000 dólares en unos $29 dólares al año y de una casa de $200,000 dólares en unos $57 dólares al año. Según el distrito, el valor medio de la vivienda en Kansas City, Kansas, es de $112,500 dólares.

Pero la junta escolar se ha comprometido a reducir los impuestos sobre la propiedad en otras áreas - desembolso de capital y el fondo de la biblioteca - para compensar el aumento.

Eso significa que el impuesto sobre la propiedad se mantendría estable si se aprueba el bono, pero la biblioteca pública recibiría un golpe de casi 2 millones de dólares en su presupuesto operativo.

El jefe de operaciones del distrito, Steve Lilly, dijo que aunque el distrito tendría menos dinero en su fondo de desembolso de capital, eso sería manejable porque los edificios más nuevos son más baratos de mantener.

Los contribuyentes seguirían teniendo que pagar el bono incluso si una futura junta decidiera aumentar los impuestos sobre la propiedad por otros motivos.

Si el bono no se aprueba, los impuestos sobre la propiedad no bajarán necesariamente. Sería particularmente difícil reducir los impuestos sobre los gastos de capital sin un bono, dijo Lilly, porque el distrito tendría que estar preparado para los altos costos de mantenimiento de edificios.

How is this bond vote different from the one in April? / ¿En qué se diferencia esta votación de los bonos de la que se sostuvo en abril?

In April, KCKPS asked for a $420 million bond that would have raised taxes.

That bond covered a longer list of projects, affecting every school except five of the newest ones.

It would have combined four additional elementary schools into two new buildings, spent more than $100 million on deferred maintenance and building upgrades and added classrooms and gyms to more schools.

That bond failed by a margin of 58% opposed to 42% in favor, so the board came back with a pared-down plan that won’t raise taxes but covers a much smaller number of projects.

En abril, KCKPS pidió un bono de $420 millones de dólares que habría aumentado los impuestos.

Ese bono abarcaba una lista más larga de proyectos, que afectaba a todas las escuelas excepto a cinco de las más nuevas.

Habría combinado cuatro escuelas primarias adicionales en dos nuevos edificios, gastado más de 100 millones de dólares en mantenimiento diferido y mejoras de edificios y añadido salones de clases y gimnasios a más escuelas.

Ese bono fracasó por un margen de 58% en contra y 42% a favor, por lo que la junta volvió con un plan reducido que no aumentará los impuestos, pero cubre un número mucho menor de proyectos.