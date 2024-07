Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas Senate District 10 includes Shawnee, Lenexa and Lake Quivira. Republican incumbent Mike Thompson is running for re-election, and Andrew Mall is running in the 2024 Democratic primary.

Kansas state senators serve four-year terms.



Republican

Mike Thompson (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Mike Thompson joined the Kansas Legislature in 2020 when he was appointed to fill a position held by a retiring senator. Thompson was elected to his first full term later that year. Before joining the Legislature, Thompson spent decades as a meteorologist on Fox 4 in Kansas City.

El senador Mike Thompson ascendió a la Legislatura de Kansas en el 2020 cuando fue designado para ocupar el puesto de un senador que se retiraba. Más tarde ese año fue elegido para su primer mandato completo. Antes de unirse a la Legislatura, Thompson pasó décadas como meteorólogo en el canal de televisión Fox 4 en Kansas City.

Policy positions / Posturas políticas

Thompson is a conservative Republican and chair of the Senate Federal and State Affairs committee. Thompson has spearheaded efforts in the Legislature to restrict hormone therapy and gender transition surgeries for minors. He has also led efforts to limit ballot drop boxes and foreign ownership of Kansas land. On his campaign website, Thompson says he is focused on limited government, individual liberty, free enterprise and traditional values.

Thompson es un republicano conservador y presidente de la comisión de Asuntos Federales y Estatales del Senado. Thompson ha encabezado los esfuerzos en la Legislatura para restringir la terapia hormonal y las cirugías de transición de género para menores. También ha liderado los esfuerzos para limitar los buzones electorales y la propiedad en manos de extranjeros en tierras de Kansas. En el sitio web de su campaña, Thompson dice que se centra en un gobierno más limitado, la libertad individual, la libertad económica y los valores tradicionales.



Democrat

Andrew Mall

Political bio / Biografía política

Andrew Mall, of Shawnee, described himself as an everyday Kansan. Mall was a Realtor for more than two decades and is a former president of the Kansas Association of Realtors.

Andrew Mall, de Shawnee, se describe a sí mismo como una persona típica de Kansas. Mall fue agente de bienes raíces durante más de dos décadas y fue presidente de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Kansas.

Policy positions / Posturas políticas

Mall aims to fully fund public schools and special education programs, which he said is one of the top reasons families choose to live in his district. “We want to preserve our quality of life here in northeastern Johnson County,” he said. “We value our community and want growth. We do that through supporting our public schools.” Mall hopes to focus his attention toward expanding access to affordable, attainable housing as well as broadening affordable health care access through expanding Medicaid.

Mall aspira a financiar plenamente las escuelas públicas y los programas de educación especial, que, según dijo, es una de las principales razones por las que las familias eligen vivir en su distrito. "Queremos preservar nuestra calidad de vida aquí en el noreste del condado de Johnson", dijo. "Valoramos nuestra comunidad y queremos el crecimiento. Lo hacemos a través del apoyo a nuestras escuelas públicas". Mall espera centrar su atención en ampliar el acceso a las viviendas económicas, así mismo como el acceso a la atención médica a través de la expansión de Medicaid.