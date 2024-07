Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas Senate District 11 includes Stilwell, Leawood and Overland Park. Republican incumbent Kellie Warren is running for re-election, and Karen Thurlow is running in the 2024 Democratic primary.

Kansas state senators serve four-year terms.



Republican

Kellie Warren (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Kellie Warren, a conservative Republican, was first elected to the Kansas Senate in 2020 after serving two years in the Kansas House of Representatives. In both races she ousted a more moderate Republican incumbent. An attorney, Warren is from Overland Park and attended KU Law School.

Kellie Warren, una republicana conservadora, fue elegida por primera vez para el Senado de Kansas en el 2020 después de servir dos años en la Cámara de Representantes. En ambas contiendas desbancó a un titular republicano más moderado. Warren es de Overland Park y se tituló de abogada en la facultad de derecho de la Universidad de Kansas.

Policy positions / Posturas políticas

Warren is the chair of the Senate Judiciary Committee. In that role she played a key part in reforming Kansas’ emergency management law in response to COVID-19, and she ushered the Value Them Both constitutional amendment, which would have removed abortion rights from the state constitution, through the Senate. On her campaign website, Warren lists economic recovery, health care and student success as her top priorities.

Warren preside la Comisión Judicial del Senado. En ese puesto, desempeñó un papel clave en la reforma de la ley de gestión de emergencias de Kansas en respuesta a la COVID-19, y logró pasar por el Senado la enmienda constitucional Value Them Both, que habría eliminado el derecho al aborto de la constitución estatal. En el sitio web de su campaña, Warren menciona la recuperación económica, la asistencia médica y el éxito de los estudiantes como sus prioridades principales.

Democrat

Karen Thurlow

Political bio / Biografía política

Karen Thurlow is a Stilwell attorney who has lived in Johnson County for three decades. She is a longtime volunteer with Lead to Read KC and recently with the Lyric Opera.

Karen Thurlow es una abogada de Stilwell que ha vivido en el condado de Johnson durante tres décadas. Es voluntaria desde hace mucho tiempo con Lead to Read KC y recientemente con la Ópera Lírica.

Policy positions / Posturas políticas

A daughter of two public school teachers, Thurlow is a strong advocate for public schools and opposes policies like school vouchers, according to her website. Thurlow is also opposed to further restrictions on abortion or access to reproductive health care. “As your state legislator, I will be a strong advocate for reproductive freedom and fight to protect essential health care every step of the way,” her website reads. If elected, she will support expanding Medicaid and increasing funding for mental health services. Tax codes that offer property tax relief for residents are also a top priority.

Hija de dos profesores de escuelas públicas, en el sitio web de Thurlow dice que es una firme defensora de las escuelas públicas y que se opone al apoyo a las escuelas privadas con dinero del tesoro estatal por medio de vales. Thurlow también se opone a más restricciones sobre el aborto o el acceso a la atención de salud reproductiva. "Como legisladora estatal, seré una firme defensora de la libertad reproductiva y lucharé para proteger la asistencia médica esencial en cada paso del camino", dice su sitio web. Si es elegida, apoyará la ampliación de Medicaid y el aumento de la financiación de los servicios de salud mental. Los códigos fiscales que ofrecen alivio de los impuestos de propiedad para los residentes son también una prioridad.