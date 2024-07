Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas Senate District 21, in Johnson County, includes parts of Lenexa, Olathe, Overland Park and Shawnee. Democratic incumbent Dinah Sykes is running unopposed for this seat.

Kansas state senators serve four-year terms.

Democrat

Dinah Sykes (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Dinah Sykes of Lenexa is the Senate minority leader, which is the highest ranking Democrat in the Kansas Legislature. A former Republican lawmaker, she switched parties in 2018. She has served in the Kansas Senate since 2017.

Dinah Sykes de Lenexa es la líder de la minoría del Senado, que es la Demócrata de más alto rango en la Legislatura de Kansas. Ex legisladora Republicana, cambió de partido en 2018. Ella ha servido en el Senado de Kansas desde 2017.

Policy positions / Posturas políticas

Sykes lists affordable health care and child care, public education and access to abortion as her priorities. She has called for expanding Medicaid to provide health care to more lower-income Kansans. Sykes also says lawmakers should not legislate reproductive rights like abortion and fertility treatments, saying those issues should be left to women and their doctors. She also opposed recent bills restricting transgender rights, calling them “cruel” and suggesting such laws hurt the state’s image and scare away new business. Bills she sponsored would allow cities and counties to raise the minimum wage and abolish the state’s death penalty.

Sykes enumera la atención médica costeable y el cuidado infantil, la educación pública y el acceso al aborto como sus prioridades. Ella ha pedido la expansión de Medicaid para proporcionar atención médica a más Kanseños de bajos ingresos. Sykes también dice que los legisladores no deben legislar los derechos reproductivos como el aborto y los tratamientos de fertilidad, diciendo que esos temas deben dejarse a las mujeres y sus médicos. También se opuso a los recientes proyectos de ley que restringen los derechos de los transexuales, calificándolos de "crueles" y sugiriendo que tales leyes dañan la imagen del estado y ahuyentan nuevos negocios. Los proyectos de ley que patrocinó permitirían a las ciudades y condados aumentar el salario mínimo y abolir la pena de muerte en el estado.



Republican

There is no Republican candidate for this seat.

No hay candidatos Republicanos postulándose para este puesto.