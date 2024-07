Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas Senate District 23 includes parts of Olathe and Spring Hill. Candidates for the 2024 primary include Stacey Knoell and Adam Thomas.

Kansas state senators serve four-year terms.



Democrat

Stacey Knoell

Political bio / Biografía política

Stacey Knoell, an Olathe resident, describes herself as a common Kansan. She is the executive director of the Kansas African American Affairs Commission, a position appointed by Gov. Laura Kelly. Previously, she was a co-leader of Kansas Interfaith Action in the 3rd District.

Stacey Knoell, reside en Olathe, y se describe a sí misma como una típica persona de Kansas. Es directora ejecutiva de la Comisión de Asuntos Afroamericanos de Kansas, cargo nombrado por la gobernadora Laura Kelly. Anteriormente, fue co-líder de Kansas Interfaith Action en el 3er Distrito.

Policy positions / Posturas políticas

A former teacher in Kansas City, Kansas, Knoell believes public schools are the backbone of Kansas and hopes to fully fund public education while increasing teacher pay. Medicaid expansion is also a priority, she said. She said she hopes to bring balance to the Senate and open up the opportunity for future floor debates and discussion on the issue. Protecting the right to abortion is also a top priority for Knoell. “Aug. 2 made it clear the majority of Kansans support reproductive rights,” she said. “We cannot allow bodily autonomy to be further suppressed.”

Antigua profesora en Kansas City, Kansas, Knoell cree que las escuelas públicas son la columna vertebral de Kansas y espera que se financie plenamente la educación pública y que se aumente el sueldo de los maestros a la vez. Dijo que la expansión de Medicaid es también una prioridad. Asimismo espera traer el equilibrio político en el Senado y abrir la oportunidad para futuros debates y discusiones sobre el tema. Proteger el derecho al aborto también es una prioridad para Knoell. "El 2 de agosto quedó claro que la mayoría de los habitantes de Kansas apoyan los derechos reproductivos", dijo. "No podemos permitir que se siga suprimiendo la autonomía corporal".



Republican

Adam Thomas

Political bio / Biografía política

Adam Thomas served three terms in the House of Representatives, taking office in 2019. Last year, he served as the chair of the House Education Committee and a member of the Education Budget Committee and Federal and State Affairs Committee. Thomas owns and operates restaurants.

Adam Thomas sirvió durante tres mandatos en la Cámara de Representantes, asumiendo el cargo en el 2019. El año pasado, se desempeñó como presidente del Comité de Educación de la Cámara y miembro del Comité de Presupuesto de Educación y del Comité de Asuntos Federales y Estatales. Thomas es dueño y gerente de restaurantes.

Policy positions / Posturas políticas

Thomas said faith, family and freedom are core values guiding his leadership. He was a strong advocate for a single-rate, or flat, tax and seeks to provide income tax relief. Thomas hopes to support public schools by supporting money that goes directly to the classroom and establishing current year funding to assist growing districts. He also promised to support small-business investments and keep investing in the state’s infrastructure. Last year, he introduced a bill to develop a rating system for public school library books. He is a strong Second Amendment supporter.

Thomas dijo que la fe, la familia y la libertad son valores fundamentales que guían su liderazgo. Fue un firme defensor de una tasa impositiva simple o fija, y busca disminuir el impuesto sobre la renta. Thomas espera apoyar a las escuelas públicas mediante un gasto eficiente que beneficie directamente a los maestros y estudiantes y dirigiendo la financiación de inmediato para ayudar a los distritos en crecimiento. También prometió apoyar las inversiones de las pequeñas empresas y quiere seguir las inversiones en las infraestructuras del Estado. El año pasado, presentó un proyecto de ley para desarrollar un sistema de clasificación de los libros de la biblioteca de la escuela pública y es un firme partidario de la Segunda Enmienda.