Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas Senate District 35 includes parts of Lenexa, Olathe and Overland Park. Candidates for the 2024 primary include Jason Anderson and T.J. Rose.

Kansas state senators serve four-year terms.



Democrats

Jason Anderson

Political bio / Biografía política

Jason Anderson is an engineering executive and public education advocate. He was a founding organizer and former chairperson for Freedom to Learn, a state political action committee focused on advocating for public education.

Jason Anderson es ejecutivo de ingeniería y defensor de la educación pública. Fue organizador fundador y ex presidente de Freedom to Learn, un comité de acción política estatal centrado en la defensa de la educación pública.

Policy positions / Posturas políticas

Anderson has advocated for stronger support of public schools and teachers. He said he also supports protecting reproductive rights and Medicaid expansion in Kansas. His other priorities include fully funding public education, expanding access to healthcare, and promoting sustainable regional economic development.

Anderson ha abogado por un mayor apoyo a las escuelas públicas y a los maestros. Dijo que también apoya la protección de los derechos reproductivos y la expansión de Medicaid en Kansas. Sus otras prioridades incluyen la financiación plena de la educación pública, la ampliación del acceso a la atención médica y la promoción del desarrollo económico regional sostenible.

Republicans

T.J. Rose

Political bio / Biografía política

T.J. Rose calls himself a political outsider. He has experience as a teacher, mortgage underwriter and pastor, and he now works as a health insurance agent. He said he has a degree in secondary education mathematics from Kansas State University. He is married with six children.

T.J. Rose se define a sí mismo como una persona fuera de la política. Tiene experiencia como profesor, evaluador de riesgos de hipotecas y pastor, y ahora trabaja como agente de seguros médicos. Es licenciado en matemáticas de educación media por la Universidad de Kansas. Está casado y tiene seis hijos.

Policy positions / Posturas políticas

Rose said he is focused on making “Kansas a great state to pursue the American Dream.” He said he will prioritize transparency and efficiency in state government. He aims to push policies that work toward a vision for Kansas of a “highly educated, highly skilled workforce with a business friendly environment through low taxes and regulations so Kansas families can thrive.” He wants to promote Kansas as a top competitor for businesses, with a low tax rate and thriving schools.

Rose dijo que está enfocado en hacer de "Kansas un gran estado para perseguir el sueño americano". Dijo que dará prioridad a la transparencia y la eficiencia en el gobierno estatal. Su objetivo es impulsar políticas que trabajen hacia una visión para Kansas de una "mano de obra altamente educada y altamente cualificada con un entorno favorable a las empresas a través de bajos impuestos y regulaciones para que las familias de Kansas puedan prosperar." Quiere promover Kansas como uno de los principales competidores para las empresas, con una tasa de impuestos baja y escuelas prósperas.