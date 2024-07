Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas Senate District 37 is in Miami and Johnson counties, covering Louisburg and Gardner. Candidates for the 2024 primary include Sherry Giebler and Douglas Shane.

Kansas state senators serve four-year terms.



Democrat

Sherry Giebler

Political bio / Biografía política

Sherry Giebler said she isn’t a career politician. Giebler retired last year after spending more than three decades as a counselor in Kansas schools. She calls herself a true Kansan. Giebler lives in Johnson County but has lived in Liberal and Larned and regularly visits family in Columbus, Kansas.

Sherry Giebler dice que no es una política de carrera. Giebler se jubiló el año pasado después de pasar más de tres décadas como consejera en las escuelas de Kansas. Ella se llama a sí misma una verdadera Kansas. Giebler vive en el condado de Johnson, pero ha vivido en Liberal y Larned y regularmente visita a su familia en Columbus, Kansas.

Policy positions / Posturas políticas

Giebler’s only political work has been volunteering for Democratic-leaning groups, including Freedom to Learn and Moms Demand Action. Giebler became more interested in politics after the 2016 election. She was motivated to run because she dislikes what she sees the Republican-controlled state Legislature doing.

El único trabajo político de Giebler ha sido como voluntaria para grupos de tendencia demócrata, como Freedom to Learn y Moms Demand Action. Giebler se interesó más en la política después de las elecciones de 2016. Estaba motivada para postularse porque no le gusta lo que ve hacer a la Legislatura estatal controlada por los republicanos.



Republican

Douglas Shane

Political bio / Biografía política

Douglas Shane is a professor at Kansas State University and chair of the Miami County Republican Party. He also served on the Louisburg Board of Education. The father of four and his wife are born-and-raised Kansans. Shane teaches animal health at K-State’s Olathe campus. Shane got his bachelor’s and master’s degrees at K-State.

Douglas Shane es profesor de Kansas State University y presidente del Partido Republicano del Condado Miami. También ha sido miembro del Junta Directiva de Educación de Louisburg. El padre de cuatro hijos y su esposa son nacidos y criados en Kansas. Shane enseña salud animal en el campus de Olathe de K-State y es un apasionado de la educación. Shane obtuvo su licenciatura y maestría en K-State.

Policy positions / Posturas políticas

Shane is passionate about education issues. He says the government needs to be more transparent and the state needs to be more financially friendly to young families, seniors and veterans.

Dice que el gobierno tiene que ser más transparente y el estado tiene que ser más favorable financieramente a las familias jóvenes, las personas mayores y los veteranos.