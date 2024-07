Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas Senate District 5 covers Wyandotte and Leavenworth counties, including parts of Kansas City, Lansing, Bonner Springs, Edwardsville, Leavenworth and Lansing.

Democratic incumbent Jeff Pittman is running for re-election. Candidates for the 2024 Republican primary include Echo Van Meteren and Jeff Klemp.

Democrats

Jeff Pittman (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Jeff Pittman is a supply chain engineer, born and raised in Leavenworth. The son of a combat veteran, he volunteered at the Army Hospital in the physical therapy department in high school. Pittman says he carries that desire to serve the community as a “voice of bipartisan compromise” in Topeka.

Jeff Pittman es ingeniero en cadenas de suministro, nacido y criado en Leavenworth. Hijo de un veterano de combate, fue voluntario en el Hospital del Ejército en el departamento de fisioterapia en el instituto. Pittman dice que lleva ese deseo de servir a la comunidad como una "voz de compromiso bipartidista" en Topeka.

Policy positions / Posturas políticas

In a district that’s home to Fort Leavenworth and a large military community, one of Pittman’s chief priorities is improving the lives of Kansas veterans. This includes supporting efforts to establish a residential veterans home set to be built in Topeka and sponsoring a bill last year to reduce sales taxes for disabled veterans. Pittman lists other priorities as supporting public education, improving access to health care and issues involving the corrections system. This year, he is sponsoring SB 505, which would lead to the average retirement benefit for correctional workers increasing by as much as $2,000 each year.

En un distrito que alberga Fort Leavenworth y una gran comunidad militar, una de las principales prioridades de Pittman es mejorar la vida de los veteranos de Kansas. Esto incluye apoyar los esfuerzos para establecer un hogar residencial para veteranos que se construirá en Topeka y patrocinar un proyecto de ley el año pasado para reducir los impuestos sobre las ventas para los veteranos discapacitados. Pittman enumera otras prioridades como el apoyo a la educación pública, la mejora del acceso a la atención médica y las cuestiones relacionadas con el sistema penitenciario. Este año patrocina el proyecto de ley SB 505, por el que la prestación media de jubilación de los trabajadores penitenciarios aumentaría hasta 2,000 dólares anuales.

Republicans

Echo Van Meteren

Political bio / Biografía política

Echo Van Meteren works as a director of business development for The Singularis Group, a marketing firm owned by her husband, Kris. She is also a teacher at Brighton Academy and past president of the Leavenworth County League of Women Voters. Van Meteren ran for state Senate in 2016.

Echo Van Meteren trabaja como directora de desarrollo empresarial para The Singularis Group, una empresa de marketing propiedad de su marido, Kris. También es profesora en la Academia Brighton y ex presidenta de la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Leavenworth. Van Meteren se postuló para el Senado estatal en 2016.

Policy positions / Posturas políticas

Van Meteren says she emphasizes an ability to work well with others, even if they disagree, and will better reflect the voices of the district in Topeka. During her 2016 campaign, Van Meteren said regarding LGBTQ rights that she supports the constitutional rights of all citizens. At the same time, she emphasized equal support for members of the faith community and a right to religious freedom. Van Meteren did not respond to comment further on her policies.

Van Meteren dice que ella hace hincapié en la capacidad de trabajar bien con los demás, incluso si no están de acuerdo, y reflejará mejor las voces del distrito en Topeka. Durante su campaña de 2016, Van Meteren dijo con respecto a los derechos LGBTQ que ella apoya los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Al mismo tiempo, hizo hincapié en la igualdad de apoyo a los miembros de la comunidad religiosa y el derecho a la libertad religiosa. Van Meteren no respondió para hacer más comentarios sobre sus políticas.

Jeff Klemp

Political bio / Biografía política

Jeff Klemp is a lifelong Leavenworth County resident, living in Lansing with his family. He was previously treasurer and a board member of Leavenworth County Fire District No. 1. Klemp is a small-business owner and consultant who runs a moving-van company and leads a retail automation group.

Jeff Klemp ha residido toda su vida en el Condado Leavenworth y vive en Lansing con su familia. Anteriormente fue tesorero y miembro de la junta del distrito de bomberos nº 1 del condado de Leavenworth. Klemp es propietario de una pequeña empresa y consultor que dirige una empresa de mudanzas y dirige un grupo de automatización de venta al por menor.

Policy positions / Posturas políticas

Klemp has said his background in the corporate and small-business worlds provides him with a unique perspective on managing budgets. He is endorsed by the Kansas Chamber. Klemp formerly served on former U.S. Speaker of the House Newt Gingrich’s coalition of state leaders during Gingrich’s presidential campaign. During a run for Lansing City Council, Klemp said he would keep the city’s property tax as flat as possible while maintaining services and assets. In a 2023 Leavenworth Times letter to the editor, Klemp decried poor education outcomes in the area and urged greater emphasis on core subjects and trade.

Klemp ha dicho que su experiencia en los mundos empresarial y de la pequeña empresa le proporciona una perspectiva única sobre la gestión de los presupuestos. Cuenta con el respaldo de la Cámara de Kansas. Klemp formó parte de la coalición de líderes estatales de Newt Gingrich, ex Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, durante la campaña presidencial de Gingrich. Durante su candidatura al Ayuntamiento de Lansing, Klemp dijo que mantendría el impuesto sobre bienes inmuebles de la ciudad lo más bajo posible, al tiempo que mantendría los servicios y los activos. En una carta al editor del Leavenworth Times de 2023, Klemp denunció los malos resultados de la educación en la zona e instó a un mayor énfasis en las materias básicas y el comercio.