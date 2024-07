Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas Senate District 6 covers parts of Overland Park and Merriam in Johnson County and parts of Kansas City and Edwardsville in Wyandotte County. Democratic incumbent Pat Pettey is running for re-election, and Tabitha Burt is running the 2024 Republcian primary.

Kansas state senators serve four-year terms.

Democrats

Pat Pettey (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Pat Pettey is minority whip in the Kansas Senate, where she has served since 2012. She also served three terms in the Kansas House of Representatives, and was a commissioner of the Unified Government of Wyandotte County and Kansas City, Kansas. Pettey spent 36 years as an educator in the Turner School District.

Pat Pettey es portavoz de la minoría en el Senado de Kansas, donde trabaja desde 2012. También fue miembro durante tres mandatos de la Cámara de Representantes de Kansas y comisionada del Gobierno Unificado del Condado Wyandotte y Kansas City, Kansas. Pettey pasó 36 años como educadora en el Distrito Escolar de Turner.

Policy positions / Posturas políticas

Pettey has been a major supporter of public education and access to quality child care as well as other progressive causes. This year she sponsored bills to abolish the death penalty and to allow cities and counties to raise the local minimum wage. Pettey has supported expanding Medicaid eligibility for Kansans in a coverage gap. She has opposed restrictions on gender-affirming care for transgender youth, saying it impinges on parental decisions.

Pettey ha sido una gran defensora de la educación pública y del acceso a guarderías de calidad, así como de otras causas progresistas. Este año ha patrocinado proyectos de ley para abolir la pena de muerte y permitir a ciudades y condados aumentar el salario mínimo local. Pettey ha apoyado la ampliación de la cobertura de Medicaid para los ciudadanos de Kansas que no tienen cobertura. Se ha opuesto a las restricciones en la atención a los jóvenes transexuales, alegando que afecta a las decisiones de los padres.

Republicans

Tabitha Burt

Political bio / Biografía política

Tabitha Burt is a newcomer to elective politics who grew up in Kansas City, Kansas, according to her campaign website. Her site also describes her as a patriot and lifeline community servant. She was homeschooled and will graduate in December from Johnson County Community College.

Tabitha Burt es una recién llegada a la política electiva que creció en Kansas City, Kansas, según el sitio web de su campaña. Su sitio también la describe como patriota y servidora de la comunidad. Fue educada en casa y se graduará en diciembre en el Johnson County Community College.

Policy positions / Posturas políticas

Burt’s website cites low student achievement and test scores in the KCK region and says she wants to improve education by giving parents more options to “steer and steward” their children’s education. She wants to lower property taxes, adding, “Frugality with maximum benefit is a Biblical/Christian principle (Matthew 25:14-30).” Burt says she will “never vote for anything that will remove your rights to freedom or go against Biblical principles.”

El sitio web de Burt cita el bajo rendimiento de los estudiantes y los resultados de las pruebas en la región de KCK y dice que quiere mejorar la educación, dando a los padres más opciones para "dirigir y administrar" la educación de sus hijos. Ella quiere reducir los impuestos a la propiedad, y agregó: "La frugalidad con el máximo beneficio es un principio bíblico / cristiano (Mateo 25:14-30)." Burt dice que "nunca votará por nada que elimine sus derechos a la libertad o vaya en contra de los principios Bíblicos".