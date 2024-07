Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas Senate District 7 covers northeast Johnson County including Fairway, Mission, Mission Hills, Mission Woods, Prairie Village, Roeland Park, Westwood, Westwood Hills and parts of Overland Park and Leawood.

Democratic incumbent Ethan Corson is running for re-election, and Dan Dannov is running the 2024 Republican primary.

Kansas state senators serve four-year terms.

Democrats

Ethan Corson (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Ethan Corson, of Prairie Village, has served in the Kansas Senate since 2021. He served as the executive director for the Kansas Democratic Party from 2017 to 2019. He served in advisory positions for the U.S. Department of Commerce during President Barack Obama’s tenure.

Ethan Corson, de Prairie Village, ha servido en el Senado de Kansas desde 2021. Anteriormente fue director ejecutivo del Partido Demócrata de Kansas de 2017 a 2019. También ocupó puestos de asesoramiento para el Departamento de Comercio de los Estados Unidos durante el mandato del presidente demócrata Barack Obama.

Policy positions / Posturas políticas

Corson lists creating jobs in Johnson County, fully funding special education, cutting taxes, lowering the cost of child care and expanding Medicaid as his priorities. He says expanding Medicaid would provide more health care access to people and lower medical costs for everyone. He says he supports abortion and reproductive rights and that the state should not regulate it. He’s also outspoken in support of LGBTQ communities and he opposes bills that restrict the rights of transgender Kansans. He has sponsored bills that would increase the minimum wage, provide sales tax exemptions to veterans with disabilities and legalize medical marijuana.

Corson enumera la creación de empleos en el condado de Johnson, la financiación completa de la educación especial, el recorte de impuestos, la reducción del costo del cuidado infantil y la expansión de Medicaid como sus prioridades. Dice que la ampliación de Medicaid proporcionaría más acceso a la atención sanitaria a las personas y reduciría los costes médicos para todos. Dice que apoya el aborto y los derechos reproductivos y que el Estado no debería regularlos. También es franco en apoyo de las comunidades LGBTQ y se opone a los proyectos de ley que restringen los derechos de los transgénero Kansans. Ha patrocinado proyectos de ley que aumentarían el salario mínimo, proporcionarían exenciones del impuesto sobre las ventas a los veteranos con discapacidades y legalizarían la marihuana medicinal.

Republicans

Dave Dannov

Political bio / Biografía política

Dave Dannov, of Fairway, did not respond to calls or emails requesting information about his campaign before publication deadline. Little information about Dannov is available online. He has donated to a political action committee for the Seaboard Corp. of Merriam, an agricultural business, where he was an executive until retiring last year.

Dave Dannov, de Fairway, no respondió a las llamadas o correos electrónicos solicitando información sobre su campaña antes de la fecha límite de publicación. Poca información sobre Dannov está disponible en línea. Él ha donado a un comité de acción política para el Seaboard Corp. de Merriam, una empresa agrícola, donde fue ejecutivo hasta su jubilación el año pasado.

Policy positions / Posturas políticas

Dannov’s stances on key political issues in Kansas are unknown. His listed campaign website is blank. The Seaboard Corp. PAC that he donated to supports both Democratic and Republican candidates, according to Open Secrets, a nonprofit research group tracking money in politics. During the 2020 election cycle, when Dannov donated to the PAC, the group backed both Democratic Rep. Sharice Davids and her Republican challenger, Amanda Adkins.

Las posturas de Dannov sobre cuestiones políticas clave en Kansas son desconocidas. El sitio web de su campaña está en blanco. El Seaboard Corp. PAC al que donó apoya a candidatos demócratas y republicanos, según Open Secrets, un grupo de investigación sin fines de lucro que rastrea el dinero en la política. Durante el ciclo electoral de 2020, cuando Dannov donó al PAC, el grupo apoyó tanto a la representante demócrata Sharice Davids como a su contrincante republicana, Amanda Adkins.