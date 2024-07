Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas Senate District 8 consists of neighborhoods in Overland Park. Democratic incumbent Cindy Holscher is running for re-election, and Benee Hudson is running the 2024 Republican primary.

Kansas state senators serve four-year terms.

Democrats

Cindy Holscher (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Cindy Holscher served two terms in the Kansas House before winning her Senate seat in 2020. As a member of the House, she helped found the bipartisan women’s caucus. A 20-year resident of Johnson County, Holscher is married and has three children. She previously worked for the communications company R.R. Donnelley.

Cindy Holscher sirvió dos mandatos en la Cámara de Kansas antes de ganar su escaño en el Senado en 2020. Como miembro de la Cámara, ayudó a fundar el grupo bipartidista de mujeres. Residente desde hace 20 años en el Condado de Johnson, Holscher está casada y tiene tres hijos. Anteriormente trabajó para la empresa de comunicaciones R.R. Donnelley.

Policy positions / Posturas políticas

Holscher is progressive and has sponsored legislation that would remove the sales tax from feminine hygiene products, require private schools to participate in some state assessments and allow voters to register on Election Day. She sponsored a bill, which became law, requiring housing protections for survivors of domestic abuse crimes. She supports expanding Medicaid coverage to Kansans in an eligibility gap and has co-sponsored legislation to legalize medicinal cannabis. She has the lowest rating of any senate Democrat from the Kansas Policy Institute, a free-market think tank.

Holscher es progresista y ha patrocinado legislación que eliminaría el impuesto sobre las ventas de productos de higiene femenina, exigiría a las escuelas privadas participar en algunas evaluaciones estatales y permitiría a los votantes registrarse el día de las elecciones. Patrocinó un proyecto de ley, que se convirtió en ley, que exige protecciones de vivienda para las supervivientes de delitos de abuso doméstico. Es partidaria de ampliar la cobertura de Medicaid a los habitantes de Kansas que no reúnan los requisitos necesarios y ha copatrocinado legislación para legalizar el cannabis medicinal. Tiene la calificación más baja de todos los demócratas del Senado según el Kansas Policy Institute, un grupo de reflexión sobre el libre mercado.

Republicans

Benee Hudson

Political bio / Biografía política

Benee Hudson is from Overland Park and last year ran for a seat on the Johnson County Community College Board of Trustees. She came in sixth in a field of eight with 11.7% of the vote. Hudson has been chair of the Overland Park Board of Zoning Appeals, according to a candidate survey conducted by the Johnson County Public Policy Council.

Benee Hudson es de Overland Park y el año pasado se presentó para un puesto en el Consejo de Administración del Johnson County Community College. Quedó sexta entre ocho candidatos, con el 11.7% de los votos.

Policy positions / Posturas políticas

Hudson says she is in favor of a constitutional amendment that would cap property tax increases in Kansas to 4% a year and wants to find other ways to lower property taxes. On education she says she will “champion legislation that reinforces parental consent for sensitive topics such as sex education, religious teachings and mental health services.” She also supports legislation that protects Kansas land from “foreign adversaries.”

Hudson ha sido presidenta de la Junta de Apelaciones de Zonificación de Overland Park, según una encuesta de candidatos realizada por el Consejo de Política Pública del Condado de Johnson. En esa misma encuesta Hudson dijo que quería reducir el impuesto a la propiedad que colecta JCCC y mejorar la transparencia para los estudiantes, profesores y contribuyentes. También dijo que JCCC debe "ser el centro no sólo para la educación, sino para el entretenimiento comunitario y la filantropía."