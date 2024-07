Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Kansas Senate District 9, in Johnson County, includes De Soto, parts of Gardener, Lenexa, Olathe and Spring Hill. Republican incumbent Beverly Gossage is running for re-election, and faces challenger Bryan Zesiger in the 2024 Republican primary.

Kansas state senators serve four-year terms.



Republicans

Beverly Gossage (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Beverly Gossage was first elected in 2021. She came to the Legislature with experience running a small consultancy firm that specializes in health savings accounts, or HSAs, called HSA Benefits Consulting. She lives in Eudora.

En el año 2021, la senadora Beverly Gossage fue elegida por primera vez. Llegó a la Legislatura con experiencia como directora de una pequeña empresa de consultoría especializada en cuentas de ahorro de salud, o HSA, llamada HSA Benefits Consulting. Ella vive en la ciudad de Eudora.

Policy positions / Posturas políticas

Gossage frequently focuses attention toward health care policy issues. She has strongly opposed the expansion of Medicaid in Kansas. According to her campaign website, she has advocated for affordable health care options for seniors and businesses. Gossage has also supported legislation that would ban gender-affirming care for minors and has advocated for further restrictions on abortion.

Gossage se enfoca con frecuencia en cuestiones de política de salud. Se ha opuesto firmemente a la expansión de Medicaid en Kansas. Según su sitio web de campaña, ella ha abogado por opciones accesibles de atención a la salud para las personas mayores y las empresas. Gossage también ha apoyado la legislación que prohibiría la atención medica para la afirmación de género en los menores y ha abogado por más restricciones sobre el aborto.



Bryan Zesiger

Political bio / Biografía política

Bryan Zesiger, a retired Army major, owns a vineyard and winery with locations in Leavenworth and Lawrence. He says his entrepreneurial experience has provided a “deep understanding” of property tax and agricultural law. Last year he advocated for and worked to assist the successful passage of a Kansas law concerning taxable land for agritourism businesses.

Bryan Zesiger, es un mayor retirado del Ejército, propietario de un viñedo y una bodega con sedes en Leavenworth y Lawrence. Dice que su experiencia empresarial le ha proporcionado un " conocimiento profundo" acerca de las leyes impositivas, de bienes raíces, y de agricultura. El año pasado defendió y colaboró en la aprobación de una ley de Kansas relativa a los impuestos de terrenos para las empresas de agroturismo.

Policy positions / Posturas políticas

Zesiger lists property taxes as a top concern, saying he will work to find solutions that ensure “taxes do not outpace the incomes of retirees and working individuals.” As a retired military leader with combat experience, Zesiger says he recognizes the “vital role our community heroes play,” saying if elected he would advocate to fully fund and support police officers, firefighters and hospital workers. Another priority is advocacy for agricultural preservation, which Zesiger calls “essential,” and balancing that need with economic development. He says he would work to ensure state policies support the agricultural sector and integrate agritourism and industry for “sustainable growth.”

Zesiger enumera los impuestos sobre la propiedad como una de sus principales preocupaciones, y afirma que trabajará para encontrar soluciones que garanticen que "los impuestos no superen los ingresos de los jubilados y los trabajadores". Como líder militar retirado con experiencia en combate, Zesiger dice que reconoce el "papel vital que desempeñan nuestros héroes de la comunidad", diciendo que si es elegido abogaría por financiar y apoyar plenamente a los agentes de policía, bomberos y trabajadores de hospitales. Otra prioridad es la defensa de la preservación de la agricultura, que Zesiger califica de "esencial", y equilibrar esa necesidad con el desarrollo económico. Dice que trabajaría para garantizar que las políticas estatales apoyen al sector agrícola e integren el agroturismo y la industria para un "crecimiento sostenible".



Democrats

There are no Democrats running for this position.

No hay candidatos Demócratas postulándose para este puesto.