Find information about each candidate below, in both English and Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación, encontrará información sobre cada candidato, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del Votante de KC en las elecciones del 2024.

Wyandotte County District Court is the 29th Judicial District in Kansas. Its judges are selected by voters in partisan elections. Kansas judges serve four-year terms. This year, eight of the district’s 16 judges are up for re-election, all of whom are Democrats.

The only competitive race is in Division 8, where Judge Jane Sieve Wilson is being challenged by attorney Allison Williamson.

It can be difficult for individuals to know how to vote for judges. In a statement, the Wyandotte County Bar Association says, “voters are encouraged to speak with individual attorneys who practice in Wyandotte County and before the judges.”

Most Wyandotte County residents will never interact with the court, adds Matthew Keenan, executive director of Kansas Legal Services Inc., a nonprofit that provides legal and mediation services to low-income Kansans. Keenan estimates his organization works with 1,000 clients in Wyandotte County each year.

“What you want are judges who are workmanlike, who are earnest, who obviously are fair. You want a judge who is willing to listen and understand your arguments,” Keenan said. Generally speaking, he said, Wyandotte County judges fit those basic criteria.

More specifically, Keenan said, Wyandotte County judges understand that low-income clients face particular obstacles. “They have empathy and patience,” he said.

El Tribunal de Distrito de Condado de Wyandotte County District Court, es el 29º Distrito Judicial de Kansas. Sus jueces son elegidos por los votantes en elecciones partidistas. Este año, ocho de los 16 jueces del distrito - los cuales son demócratas- , se están postulando a las votaciones para la reelección.

Los jueces de Kansastienen mandatos de cuatro años.

La 8º División es la única carrera competitiva que está en juego, donde la juez Jane Sieve Wilson tiene un oponente, la abogada Allison Williamson.

Puede ser difícil para las personas saber cómo votar para elegir a los jueces. En una declaración, la Asociación de Abogados del Condado de Wyandotte dice, "se recomienda a los votantes hablar con abogados particulares que ejercen en el Condado de Wyandotte y conocen a los jueces."

Matthew Keenan, director ejecutivo de Kansas Legal Services Inc, una organización sin fines de lucro que proporciona servicios legales y de mediación a los habitantes de Kansas de bajos ingresos, agrega que la mayoría de los residentes del condado de Wyandotte nunca interactuarán con el tribunal. Asimismo estima que cada año su organización trabaja con 1,000 clientes en el condado de Wyandotte.

Keenan dijo, “lo que uno quiere son jueces que sean trabajadores, que sean serios, y que obviamente sean justos. Quieres un juez que esté dispuesto a escuchar y entender tus argumentos". En términos generales, dijo, los jueces del condado de Wyandotte se ajustan a esos criterios básicos.

Más concretamente, dijo Keenan, los jueces del condado de Wyandotte entienden que los clientes de bajos ingresos se enfrentan a obstáculos particulares. Y "tienen empatía y paciencia".

Division 1

Robert P. Burns (incumbent / actual)

Robert P. Burns is a lifelong resident of Wyandotte County. He graduated from Bishop Ward High School, Harvard University and the University of Notre Dame Law School. After law school, Burns returned to Kansas City to practice law and worked in the Unified Government’s legal department. He was elected as Wyandotte County District Court judge in 2004 and appointed as chief judge for the 29th Judicial District by the Kansas Supreme Court in 2019.

Robert P. Burns es residente del condado de Wyandotte de toda la vida. Se graduó de la Escuela Secundaria Bishop Ward, la Universidad de Harvard y la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame. Después de estudiar derecho, Burns regresó a Kansas City para ejercer como abogado y trabajó en el departamento jurídico del Gobierno Unificado. Fue elegido juez del Tribunal de Distrito del Condado de Wyandotte en el 2004 y nombrado juez principal del 29º Distrito Judicial por el Tribunal Supremo de Kansas en el año 2019.

No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Burns does not face any challengers.

Burns no se enfrenta a ningún oponente en la carrera electoral.

Division 2

Michael A. Russell (incumbent / actual)

Michael A. Russell received his law degree from the University of Kansas. He worked in the Wyandotte County district attorney’s office for 22 years, including as chief deputy district attorney. He was appointed to the bench by Gov. Sam Brownback in 2012 and was elected later that same year.

Michael A. Russell se tituló en Derecho de la Universidad de Kansas. Trabajó en la oficina del fiscal de distrito de Wyandotte durante 22 años, incluido el cargo de asistente principal al fiscal de distrito. Fue nombrado como juez por el gobernador Sam Brownback en el 2012 y fue elegido ese mismo año.

No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Russell does not face any challengers.

Russell no se enfrenta a ningún oponente en la carrera electoral.

Division 7

Courtney Mikesic (incumbent / actual)

Courtney H. Mikesic was elected as a judge for the 29th Judicial District in 2016. A fourth-generation Wyandotte Countian, Mikesic graduated from Bishop Ward High School, Kansas City Kansas Community College and Long Island University. She earned her law degree from Washburn University. She has worked at the Kansas Supreme Court in the Office of Judicial Administration, at the Wyandotte County district attorney’s office and in private practice.

Courtney H. Mikesic fue elegida juez del 29º Distrito Judicial en el 2016. Su familia lleva cuatro generaciones como residentes del Condado de Wyandotte. Mikesic se graduó de la Escuela Secundaria Bishop Ward, Kansas City Kansas Community College y la Universidad de Long Island. Obtuvo su título de abogada en la Universidad de Washburn. Ha trabajado en el Tribunal Supremo de Kansas en la Oficina de Administración Judicial, en la oficina del fiscal de distrito del condado de Wyandotte y en despachos privados.

Mikesic does not face any challengers.

Mikesic no se enfrenta a ningún oponente en la carrera electoral.

Division 8

Jane Sieve Wilson (incumbent / actual)

Jane Sieve Wilson was appointed by Gov. Laura Kelly in 2019. Born and raised in Wyandotte County, Wilson obtained her law degree from Washburn University. She has spent her five years on the bench overseeing all child welfare cases in the county. During that time, Wilson said, she has grown passionate about Wyandotte County and worked to put families back together whenever possible. “It’s been an eye-opening experience to see what some of the kids in our community actually experience,” Wilson said. Keeping children safe, she said, “is a big collaboration between a lot of players – a whole lot of attorneys, social workers and other professionals who work together to do what’s best for kids. I’ve grown an attachment to them.”

Jane Sieve Wilson fue nombrada por la gobernadora Laura Kelly en el año 2019. Nacida y criada en el condado de Wyandotte, Wilson se tituló en Derecho en la Universidad de Washburn. A lo largo de cinco años en el puesto, se encargó de todos los casos de bienestar infantil en el condado. Durante ese tiempo, dijo Wilson, se ha apasionado por mejorar el condado de Wyandotte y siempre que es posible, ha trabajado para evitar situaciones que separen a las familias . También dijo que "ha sido una experiencia reveladora ver lo que algunos de los niños de nuestra comunidad realmente experimentan". Mantener a los niños a salvo, dijo, "es una gran colaboración entre un montón de profesionales - un montón de abogados, trabajadores sociales y otros profesionales que trabajan juntos para hacer lo que es mejor para los niños. Me he encariñado con ellos".

Allison Williamson

Allison Williamson moved to Kansas in 2006 and earned her law degree from Washburn University, including a certificate in family law. Williamson has worked as a public defender and a federal defender, as well as in private practice. Williamson said she said she has always had a love for family law and has always wanted to be a judge, whether in family court or juvenile court. In 2019, Williamson began working in the Wyandotte County district attorney’s office, prosecuting cases for the child in need of care unit. “There are some families who have more resources and more support systems in place,” Williams said. “So if I were able to get into this position, I would try to see about closing that gap.”

Allison Williamson se trasladó a Kansas en el 2006 y obtuvo su título en derecho de la Universidad de Washburn, con un certificado en derecho de familia. Williamson ha trabajado como una defensora pública y una defensora federal, así como en despachos privados. Williamson dijo que siempre ha tenido un amor por el derecho de la familia y siempre ha querido ser juez, ya sea en el tribunal de familia o en el tribunal de menores. En el 2019, Williamson comenzó a trabajar en la oficina del fiscal de distrito del condado de Wyandotte, procesando casos para la unidad de niños que necesitan atención. Williams dijo, "hay algunas familias que tienen más recursos y más sistemas de apoyo en su lugar. Así que si yo pudiera llegar a esta posición, trataría de ver cómo cerrar esa brecha".

Division 9

Daniel Cahill (incumbent)

Daniel Cahill received his bachelor’s and law degrees from Washburn University. He has worked for the Wyandotte County district attorney’s office and in private practice, including at his own firm. He was appointed to the Wyandotte County bench by Gov. Kathleen Sebelius in 2007. He has presided over multiple foster care cases on the children in need of care docket. Since 2019, he has served on the felony criminal trial docket.

Daniel Cahill es licenciado y abogado de la Universidad de Washburn. Ha trabajado para la oficina del fiscal del distrito del condado de Wyandotte y en la práctica privada, incluyendo en su propia empresa. Fue nombrado juez del condado de Wyandotte por la gobernadora Kathleen Sebelius en el 2007. Ha presidido múltiples casos de cuidado de crianza en el expediente de niños que necesitan atención. Desde el 2019, ha servido en el expediente de juicios penales por delitos graves.

No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Cahill does not face any challengers.

Cahill no se enfrenta a ningún oponente en la campaña electoral.

Division 13

Renee Henry (incumbent / actual)

Renee Henry earned her bachelor’s and law degrees at the University of Kansas. She has worked in private practice, as an assistant prosecuting attorney in Jackson County, Missouri, and as an assistant district attorney in Wyandotte County, according to her LinkedIn profile. She was elected in 2017.

Renee Henry fue elegida en el 2017. Según su perfil de LinkedIn, se tituló en Derecho en la Universidad de Kansas. Ha trabajado en la práctica privada, como asistente del fiscal en el condado de Jackson, Missouri, y como asistente del fiscal de distrito en el condado de Wyandotte.

Henry does not face any challengers.

Henry no se enfrenta a ningún oponente en la carrera electoral.

Division 14

Jennifer Orth Myers (incumbent / actual)

Jennifer Orth Myers was born and raised in Wyandotte County. She received her undergraduate degree from Kansas State University and her law degree from Washburn University in 2003. She has worked for the Wyandotte County district attorney’s office and the legal department of the Unified Government of Wyandotte County, and was elected to the 29th Judicial District in 2016.

Jennifer Orth Myers nació y se crió en el condado de Wyandotte. Recibió su licenciatura de la Universidad Estatal de Kansas ( K-State) y en el 2003, se tituló de abogada de la Universidad de Washburn. Ha trabajado para la oficina del fiscal de distrito del condado de Wyandotte y el departamento legal del Gobierno Unificado del Condado de Wyandotte, y fue elegida para el 29º Distrito Judicial en el 2016.

Myers does not face any challengers.

Myers no se enfrenta a ningún oponente en la carrera electoral.



Division 16

Constance M. Alvey (incumbent / actual)

She received a bachelor’s degree in accounting from Rockhurst University and a law degree from the University of Missouri-Kansas City School of Law. She has worked as a lawyer in the 29th Judicial District’s court trustee’s office and as a prosecutor in Kansas and Missouri. She was elected in 2009.

Alvey, es licenciada en contabilidad por la Universidad Rockhurst y en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri-Kansas City. Ha trabajado como abogada en la oficina del administrador judicial del 29º Distrito Judicial y como fiscal en Kansas y Missouri. Fue elegida en el 2009.



No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Alvey does not face any challengers.

Alvey no se enfrenta a ningún oponente en la carrera electoral.