Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Republican incumbent Andrew Bailey is up for re-election as Missouri attorney general, a statewide office. He faces challenger Will Scharf in the 2024 Republican primary. Elad Gross is running in the Democratic primary, and Ryan Munro is running as a Libertarian.

Missouri's attorney general serves a four-year term, with a maximum of two terms.



Republicans

Andrew Bailey (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Andrew Bailey was appointed as Missouri's attorney general in late 2022. A U.S. Army combat veteran who lives in Montgomery County, Bailey had never held elected office. He was previously Gov. Mike Parson’s general counsel and worked in the Warren County Prosecuting Attorney’s Office and in the Missouri Department of Corrections.

Andrew Bailey fue nombrado fiscal general de Missouri a finales del 2022. Veterano de combate del ejército estadounidense que vive en el condado de Montgomery, Bailey nunca había ocupado un cargo electo. Anteriormente fue asesor legal del gobernador Mike Parson y trabajó en la Oficina del Fiscal del Condado de Warren y en el Departamento Correccional de Missouri.

Policy positions / Posturas políticas

Bailey has been widely viewed as a conservative firebrand. Last year he attempted to use state law to ban gender-affirming care for both adults and kids and launched an investigation into a transgender health center. Bailey has also deployed a rarely used legal maneuver to push to remove elected officials from office, including the top prosecutor in St. Louis and the Ray County sheriff. He has wielded his office to take on President Joe Biden and the federal government. Bailey said he’s committed to “partnering with local prosecutors and law enforcement to obtain justice for victims and put the bad guys away.”

Bailey ha sido considerado por muchos como un fanático conservador. El año pasado trató de utilizar la ley estatal para prohibir el tratamiento médico de la afirmación de género para adultos y niños, y puso en marcha una investigación sobre un centro de salud transgénero. Bailey también ha desplegado una maniobra legal rara vez utilizada para presionar y destituir a funcionarios electos, entre ellos el fiscal superior de St. Louis y al sheriff del condado de Ray. Ha utilizado su cargo para enfrentarse al Presidente Joe Biden y al gobierno federal. Bailey dijo que se compromete a "colaborar con los fiscales locales y las fuerzas del orden para obtener justicia para las víctimas y encerrar a los malos".



Will Scharf

Political bio / Biografía política

Will Scharf is a constitutional attorney, former violent crime prosecutor and a conservative activist. He currently serves on former President Donald Trump’s legal team. Previously, he was an assistant U.S. attorney in St. Louis. His campaign said that he played “an instrumental role” in the confirmations of U.S. Supreme Court Justices Brett Kavanaugh and Amy Coney Barrett.

Will Scharf es abogado constitucionalista, ex fiscal de delitos violentos y activista conservador. Actualmente forma parte del equipo jurídico del expresidente Donald Trump. Anteriormente, fue fiscal adjunto de Estados Unidos en St. Louis. Su campaña dijo que desempeñó "un papel fundamental" en las confirmaciones de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

Policy positions / Posturas políticas

Scharf’s campaign said that he would push to “fight corruption in Jefferson City” if elected. “For far too long,” he said, “our state government has been controlled by a narrow set of lobbyists, special interests, and political insiders.” Scharf’s campaign touted him as a “conservative outsider” instead of a “Jefferson City insider.” His campaign also vowed to “defeat the radical left.” He railed against “left wing special interest groups” who he said have “run roughshod over our state.” His campaign said he has a “proven track record of fighting and winning for the conservative movement.”

La campaña de Scharf dijo que, de ser elegido, impulsaría la "lucha contra la corrupción en Jefferson City. Durante demasiado tiempo", dijo, "nuestro gobierno estatal ha estado controlado por un pequeño grupo de activistas con intereses especiales y personas con intereses políticos". La campaña de Scharf lo promociona como un " conservador fuera del sistema" en lugar de un " político ya metido en el sistema de Jefferson City". Su campaña también prometió "derrotar a la izquierda radical". Protestó contra los "grupos de la izquierda con intereses especiales" que, según él, "han pisoteado nuestro estado". Su campaña dijo que tiene una " trayectoria comprobada de lucha y victoria para el movimiento conservador."

Democrats

Elad Gross

Political bio / Biografía política

Elad Gross is a St. Louis-based civil rights and government transparency attorney. He previously worked as an assistant attorney general. He attended Duke University and Washington University School of Law.

Elad Gross es abogado especializado en derechos civiles y transparencia gubernamental. Anteriormente trabajó como fiscal federal adjunto. Estudió en la Universidad de Duke y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington.

Policy positions / Posturas políticas

Gross, in an email, touted four key policy positions: suing scammers, crushing corruption, protecting families and ending puppy mills. He said he will use consumer protection and antitrust laws to stop people from scamming Missourians. He touted a case he won with the Missouri Supreme Court that defended the state’s open records law and a lawsuit against St. Louis for illegal jailings. He said he would start the state’s first civil rights division and a unit designed to stop public corruption. He also said he would lead the state’s first effort to prevent neighborhood violence and address the fentanyl crisis.

En un correo electrónico, Gross, presentó cuatro posiciones políticas claves: demandar a los estafadores, acabar con la corrupción, proteger a las familias y poner fin a las fábricas de cachorros. Dijo que utilizará las leyes antimonopólicas y de protección del consumidor para impedir que la gente estafe a los ciudadanos de Missouri. Se refirió a un caso que ganó ante el Tribunal Supremo de Missouri en defensa de la ley estatal de registros abiertos y a una demanda contra St. Louis por encarcelamientos ilegales. Dijo que pondría en marcha la primera división de derechos civiles del estado y una unidad diseñada para acabar con la corrupción pública. También dijo que dirigiría el primer esfuerzo del estado para prevenir la violencia en los vecindarios y hacer frente a la crisis del fentanilo.

Libertarians

Ryan Munro

Political bio / Biografía política

Ryan Munro lives in St. Louis County with his wife and two children, according to his campaign. He attended Chaminade College Preparatory School in St. Louis and received a degree in psychology and architectural studies from the University of Kansas. He earned a law degree from the University of Tulsa College of Law in 2008.

Ryan Munro vive en el condado de St. Louis con su esposa y sus dos hijos, según su campaña. Estudió en la Chaminade College Preparatory School de St. Louis y se licenció en psicología y estudios de arquitectura en la Universidad de Kansas. En el 2008 obtuvo su título en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulsa.

Policy positions / Posturas políticas

Munro’s campaign said that he’s running as a Libertarian because “he does not believe that either party represents the best interests of the people of Missouri.” His campaign said he wants to keep “big government out of Missourians’ homes, churches, schools, and doctors’ offices ensuring Missourians are making decisions that are best for their families.” Munro, according to his campaign, is also committed to protecting both the U.S. and state constitutions and “making sure that this office is not weaponized for political gain but used to protect its citizens.”

La campaña de Munro dijo que se está postulando como Libertario porque "no cree que ninguno de los partidos representen los mejores intereses del pueblo de Missouri". Su campaña dijo que quiere mantener "el poder del gobierno fuera de los hogares, iglesias, escuelas y consultorios médicos de los residentes de Missouri, asegurando que los residentes del mismo tomen las decisiones que son mejores para sus familias." Munro, según su campaña, también se ha comprometido a proteger las constituciones de EE.UU. y del estado y "asegurarse de que esta oficina no se convierte en un arma para obtener beneficios políticos, sino que se utiliza para proteger a sus ciudadanos".