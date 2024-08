Missouri Proposition A

Find information about Proposition A below, in both English and Spanish, as part of the KC Voter Guide.

Abajo encontrarás información sobre la Propuesta A, en inglés y español, como parte de la Guía del Votante KC.

Proposed changes to Missouri law go to a statewide vote, meaning all eligible voters in the state will see Proposition A on their November ballot. Proposition A needs a simple majority to pass and would then modify state law.

Proposition A asks voters whether to amend state law to increase Missouri’s minimum wage to $15 an hour and require employers to provide paid sick time. The law would not apply to governmental entities, school districts, education institutions or political subdivisions.

The proposition would give workers one hour of paid sick leave for every 30 hours worked. Workers at businesses with fewer than 15 employees could earn up to five days per year while those at businesses with more than 15 employees could earn up to seven days per year.

The minimum wage in Missouri is currently $12.30 per hour. If Proposition A is approved, the minimum wage would rise to $13.75 an hour on Jan. 1, 2025, and increase to $15 an hour in January 2026. Missouri voters previously approved minimum-wage hikes in 2006 and 2018, when they passed an increase to $12.

Proposition A was put on the ballot through the state’s initiative petition process. The state certified nearly 160,000 signatures to qualify it for the November ballot.

The ballot language might be unclear to some readers: In some places, the actual text refers to the $15 per hour minimum wage beginning in 2026, where elsewhere, it says 2027.

A spokesperson for the Missouri secretary of state acknowledged that the language could be confusing but confirmed that, if approved, the minimum wage would increase to $15 an hour in January of 2026. Starting in 2027, the wage will be adjusted based on the Consumer Price Index.

Los cambios propuestos a la ley de Missouri se someten a votación en todo el estado, lo que significa que todos los votantes del estado que cumplan los requisitos verán la Propuesta A en su boleta electoral de noviembre. La Propuesta A tiene que ser aprobada por mayoría simple y modificaría la ley estatal.

La Propuesta A pregunta a los votantes si modificar la ley estatal para aumentar el salario mínimo de Missouri a $15 la hora y requerir a los empleadores que proporcionen permiso de ausencia (incapacidad) por enfermedad remunerada. La ley no se aplicaría a entidades gubernamentales, distritos escolares, instituciones educativas o subdivisiones políticas.

La propuesta daría a los trabajadores una hora de ausencia por enfermedad pagada por cada 30 horas trabajadas. Los trabajadores en empresas con menos de 15 empleados podrían acumular hasta cinco días al año, mientras que los que trabajen para empresas con más de 15 empleados pueden acumular hasta siete días al año.

El salario mínimo en Missouri actualmente es de $12.30 por hora. Si la Propuesta A es aprobada, el salario mínimo incrementaría a $13.75 por hora el 1 de enero de 2025, y se incrementaría a $15 por hora en enero de 2026. Los votantes de Missouri aprobaron previamente un alza al salario mínimo en el 2006 y 2018, cuando pasó el incremento a $12.

La Propuesta A fue puesta en la boleta electoral a través del proceso estatal de petición de iniciativa. El estado certificó cerca de 160,000 firmas para calificar la inclusión de la propuesta en la boleta electoral de noviembre.

El lenguaje en la boleta electoral puede no ser claro para algunos lectores: en algunas partes el texto actual se refiere a los $15 dólares por hora de salario mínimo comenzando en 2026, cuando en otras partes, dice 2027. Un vocero del Secretario de Estado de Missouri reconoció que el lenguaje puede parecer confuso, pero confirmó que, de ser aprobada la propuesta, el salario mínimo aumentaría a $15 por hora en enero de 2026. Comenzando en 2027, el salario se ajustará de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor.

Actual text / Texto actual

“Do you want to amend Missouri law to:

increase minimum wage January 1, 2025 to $13.75 per hour, increasing $1.25 per hour each year until 2026, when the minimum wage would be $15.00 per hour;

adjust minimum wage based on changes in the Consumer Price Index each January beginning in 2027;

require all employers to provide one hour of paid sick leave for every thirty hours worked;

allow the Department of Labor and Industrial Relations to provide oversight and enforcement; and

exempt governmental entities, political subdivisions, school districts and education institutions?

State governmental entities estimate one-time costs ranging from $0 to $53,000, and ongoing costs ranging from $0 to at least $256,000 per year by 2027. State and local government tax revenue could change by an unknown annual amount depending on business decisions.

A ‘yes’ vote will amend Missouri statutes to increase the state minimum wage beginning January 1, 2025 to $13.75 per hour and increase the hourly rate $1.25, to $15.00 per hour beginning January 2027. Annually the minimum wage will be adjusted based on the Consumer Price Index. The law will require employers with fifteen or more employees to provide one hour of paid sick leave for every thirty hours worked. The amendment will exempt governmental entities, political subdivisions, school districts and education institutions from the minimum wage increase.

A ‘no’ vote will not amend Missouri law to make changes to the state minimum wage law.

If passed, this measure will have no impact on taxes.”

“Desea que se enmiende la ley de Missouri a:

aumentar el salario mínimo el 1 de enero, 2025 a $13.75 por hora, aumentando $1.25 por hora cada año hasta el 2026, cuando el salario mínimo alcanzaría los $15.00 por hora;

ajustar el salario mínimo basado en cambios en el Índice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index) cada enero comenzando en 2027;

requerir que todos los empleadores proporcionen una hora de ausencia por enfermedad pagada por cada treinta horas trabajadas;

permitir que el Departamento de Trabajo y Relaciones Industriales (Department of Labor and Industrial Relations) provean supervisión y cumplimiento; y

exentar a entidades gubernamentales, subdivisiones políticas, distritos escolares e instituciones educativas?

Las entidades gubernamentales estatales estiman un costo único que oscila entre $0 y $53,000 dólares, y un costo continuo que oscila entre $0 y por lo menos $256,000 dólares por año hasta 2027. Los ingresos fiscales de los gobiernos estatales y locales podrían variar en una cantidad anual desconocida en función de las decisiones

El voto “sí” enmendará los estatutos de Missouri para incrementar el salario mínimo comenzando en enero 1, 2025 a $13.75 por hora e incrementará el salario por hora $1.25, a $15.00 por hora comenzando en enero de 2026. El salario mínimo será ajustado anualmente basado en el Índice de Precios al Consumidor. La ley requerirá que los empleadores con quince o más empleados a proporcionar una hora de ausencia por enfermedad pagada por cada treinta horas trabajadas. La enmienda exenta a las entidades gubernamentales, subdivisiones políticas, distritos escolares e instituciones educativas del aumento al salario mínimo.

El voto ‘no’ no enmendará la ley de Missouri para hacer cambios a la ley de salario mínimo.

De pasar, esta medida no tendrá impacto alguno en los impuestos.”

What does voting yes mean? / ¿Qué significa votar sí?

A “yes” vote will change Missouri law to increase the state minimum wage and entitle workers to sick leave. The change would not have an impact on taxes.

Si se vota “sí”, la ley de Missouri cambiará para aumentar el salario mínimo estatal y dar derecho a los trabajadores a la ausencia por enfermedad. El cambio no repercutiría en los impuestos.

What does voting no mean? / ¿Qué significa votar no?

A “no” vote rejects raising the minimum wage and would keep Missouri’s current minimum wage of $12 an hour plus annual cost of living adjustments.

Un “no” rechaza el aumento del salario mínimo y mantendría el salario mínimo actual de Missouri de $12 dólares la hora más los ajustes anuales por el costo de la vida.

What will happen if it passes? / ¿Qué haría esto en la práctica?

If voters approve Proposition A, the state minimum wage will increase to $13.75 in January 2025. The wage would increase by $1.25 and reach $15 an hour by 2026. The proposition would also give workers in the state one hour of sick leave for every 30 hours worked, entitling workers to about 5-7 sick days per year.

Si los votantes aprueban la Propuesta A, el salario mínimo estatal aumentará a $13.75 dólares en enero de 2025. El salario aumentaría $1.25 dólares y alcanzaría los $15 dólares por hora en 2026. La Propuesta A también otorgaría a los trabajadores del estado una hora de ausencia por enfermedad por cada 30 horas trabajadas, lo que daría derecho a los trabajadores a unos 5-7 días de ausencia por enfermedad al año.